俄烏首輪談判後：一個困境與兩種可能

【文．祁賓鴻】

當地時間2月28日，衝突多日的俄烏雙方終於坐上談判桌，協調危機的可能解方。

然而經歷近6個小時的漫長協商，俄烏首次會談並未取得突破性成果。俄方除了對克里米亞提出主權要求外，依舊堅持烏克蘭的「中立化」與「去軍事化」；而烏克蘭則在談判尚未結束時，便提早對外自曝條件，除了要求俄方立即停火外，更要俄軍全數撤出烏克蘭，包括克里米亞與頓巴斯地區。

平心而論，儘管俄方代表事後表示，「本次會談得以舉行已是一大成果，且會談中雙方彼此能夠傾聽」，但就現實條件觀之，俄烏主張在彼此眼中，幾與天方夜譚無異。正因如此，首輪談判成了雙方沒有交集的底線展示，新一輪談判開始前，俄烏博弈回到了戰場前線。

2022 年 2 月 24 日，示威者聚集在巴黎支持烏克蘭人民。 （美聯社）

談判的困境何來

而細究談判的困境根源，兩大關鍵造就了當今的遲滯不前。

第一，烏克蘭的親俄勢力不如過往。2014年克里米亞危機前，烏克蘭的親歐親俄兩派衝突，大抵圍繞著加入北約等外交議題展開，雙方幾乎分庭抗禮，亞努科維奇（Viktor Yanukovych）等親俄派尚有政治空間；2014年過後，克里米亞公投入俄、烏東武裝獨立，衝突被上升到了國家安全、烏克蘭存亡層次，波洛申科（Petro Poroshenko）等激進反俄派由此崛起，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更在任內下令禁播112烏克蘭、ZIK、NewsOne等3家親俄電視台，甚至軟禁親俄派政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。

如此肅清力道，不僅大幅壓縮親俄派的政治生命，也進一步點燃政壇與民意的反俄之火，將對外緩和的可能燒得一點不留。故眼下莫斯科所提三點要求，不論是承認克里米亞屬於俄羅斯，或是意味著「不加入北約」的「烏克蘭中立化」，對當今基輔而言，皆屬窒礙難行的「政治自殺」。除非萬不得已，否則澤倫斯基不會輕易讓步，畢竟簽字的結果大約就是政權垮台。

烏克蘭局勢：圖為俄烏首輪和談2月28日在白羅斯戈梅爾（Gomel）舉行的場地內，有放置兩國國旗。 （AP）

第二，衝突本質對莫斯科而言，仍是政治戰而非軍事占領，故其尚未全力以赴。普亭之所以發兵烏克蘭，並非有意重演1979年的入侵阿富汗，而是意欲臨摹1968年的布拉格之春坦克群，即以武力迫使基輔同意談判、承諾不加入北約，以滿足俄羅斯的安全要求。然而莫斯科雖在閃電戰的執行上堪稱完美，卻似乎低估了基輔的反抗決心，也高估了烏克蘭的親俄聲量。

就其初始戰術觀之，莫斯科或許認為2月25日包圍基輔（Kyiv）後，澤倫斯基便會屈服談判，烏國內部亦會出現親俄聲浪，要求政府讓步，故俄方極力克制火力使用，僅派出5萬部隊，並對大城採取包圍策略，以免激化反俄民族情緒，增加談判障礙；而現實發展卻是，俄軍發兵烏克蘭後，本就微弱的親俄聲量全被反俄激憤吞沒，澤倫斯基不僅未受譴責，還成了「民族英雄」，其餘未投降的烏軍則開始在哈爾科夫（Kharkiv）等地進行四下伏擊，造成俄軍地面部隊傷亡。而美國與北約雖不願派兵，卻看到了衝突「焦土化」的可能，於是開始援助「標槍」反坦克飛彈、刺針防空飛彈等不對稱作戰武器，希望俄軍陷入泥淖，重演阿富汗的墳場惡夢。

簡言之，眼下俄方雖擁有戰場優勢，也能迫使基輔坐上談判桌，卻無法逼其做出關鍵決斷，一來烏國政治情勢不允許，二來俄軍初始施壓不足，再加上歐美的「半調子援助」，對澤倫斯基而言，眼下距離「萬不得已」尚有一段空間。

圖為烏克蘭總統澤倫斯基2月27日在基輔講話。 （AP）

談打交織後的兩種可能

而如此困境恐將導致俄羅斯改變策略，即俄軍「節制火力」的標準可能降低，並用一次次的軍事推進，換取談判桌上的要價籌碼。如若情況照此推論發展，俄烏衝突便會進入「談打交織」狀態，並在不同的衝突時長、烏方抵抗意志強弱下，產生兩種程度的結果。

第一，是俄軍連下數城後，烏方的抵抗意志逐漸潰散，澤倫斯基決定放棄政治生命換取戰火停歇，亦可能出現「相對不反俄」的政治菁英奪權，抑或烏軍棄甲譁變倒逼中央。總之不論何方代表，結果都是基輔點頭簽署城下之盟，不僅同意克里米亞主權屬於俄羅斯，也通過立法或簽署雙邊條約，明文承諾烏克蘭的「中立化」，內容或將包括永不加入北約、不允許第三方在烏克蘭駐軍、也不開放他國部署中長程彈道飛彈等。而烏克蘭的「去納粹化」，則可通過改組政府、提拔親俄勢力來達成，包括釋放或復職親俄派政治菁英，懲處亞速營等曾參與大屠殺的右翼民兵，此外俄方或會要求基輔允許俄語節目及學校重新開辦，以緩衝反俄情緒的代代相傳。

而就現實發展觀之，莫斯科眼下確實朝此策略前進，即在下一輪談判前，加大軍事施壓，以削弱烏方的要價底氣。當地時間3月1日上午，俄軍開始攻打烏國南部大城赫爾松（Kherson），眼下該城已被包圍，俄軍沿著主要出入口設置檢查哨；靠近烏東的哈爾科夫則遭砲擊，市中心的政府大樓已被夷為平地；3月1日當晚，俄國防部宣布打擊基輔兩處軍事相關設施，並呼籲附近平民盡快離開。對莫斯科而言，未來24小時的軍事進展至關重要，若能貫穿哈爾科夫戰線、或是掃清馬里烏波爾（Mariupol）的障礙，同時保持在烏東前線的實際控制，便有機會在談判桌上進一步施壓，取得一定進展。而基輔短期內雖不至於發生強攻，卻將成為俄軍精神戰的重點，即以日漸緊密的包圍、對軍事相關設施的不定期擊打，消耗烏克蘭政府的抵抗意志。

然若烏克蘭抵抗意志未被擊潰，衝突時程不斷拉長，這場危機便可能走向第二種極端結局：俄羅斯對烏克蘭由「以武迫談」轉為實質佔領。即俄軍不僅維持烏東兩州獨立，更持續推進到周遭區域，包括哈爾科夫、敖德薩（Odessa）等地，最後導致克里米亞與烏東實質相連，形成「東烏克蘭」、「西烏克蘭」的分裂局面。簡言之，便是將過往8年的烏東前線向前推進，並強制開闢一塊俄羅斯勢力區，最終可能令「西烏克蘭」成為不臨海的內陸國。

然如此結果雖也能在一定程度上滿足俄羅斯的安全要求，卻會衍生出兩個新困境。

第一，東西烏克蘭前線勢必衝突不斷，恰似過往8年的烏東前線，俄軍將被迫長期在此駐軍、無法撤離，軍事開支與維持東烏克蘭的民生預算，都是深不見底的財政黑洞，對於身負制裁枷鎖的俄羅斯來說，無疑是道致命的見骨傷口；而對本國福利民生預算的排擠，更將引爆廣泛民怨，衝擊普亭政權。

第二，即便「東烏克蘭」政權真能維繫，「西烏克蘭」勢必更加倒向西方，成為極端反俄的政治實體，屆時恐不止加入北約，亦可能直接開放外國部署中長程彈道飛彈。如此結果，雖說烏克蘭成功被裂解，莫斯科的安全隱憂卻未消失，西方更是自此多了道德提款俄羅斯的新口實，故普亭應會極力避免此類情況發生。

眼下俄羅斯的行動主軸仍是以武迫談，這場談打交織的危機究竟走向何方，既受俄軍與烏軍的消長牽制，亦為莫斯科與基輔的意志較量。

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