凌晨發兵烏克蘭 這是普亭的上限與下限

【文．祁賓鴻】

承認烏東、發兵烏克蘭，或本皆是莫斯科的初始規劃中，排序極後的備案，卻在美國與北約多次戲耍俄羅斯後，被當成了必行險招，讓普亭甘冒天下之大不諱，也要強硬解決烏克蘭問題。

由2021年3月綿延至今的烏克蘭危機，在經歷俄軍反覆陳兵、美國炒作開戰劇本、法德領導人分別與普亭（Vladimir Putin）會談、美俄商談舉行峰會後，於看似緩和的氛圍中，奏響了令人驚愕的高潮轉折。

當地時間2月21日，普亭發表全國講話，宣佈承認烏東「頓內次克」、「盧甘斯克」兩共和國獨立，並於同日簽署承認獨立的總統令，以及同兩共和國的友好互助合作條約，同時派兵進駐烏東維和。俄羅斯外交部也在2月23日宣布與兩共和國建交。如此舉措，引發了後續的國際輿論震盪，歐美各國更是紛紛表態譴責、祭出制裁，但莫斯科並未因此停下腳步。

2022 年 2 月 24 日，在俄羅斯軍隊對烏克蘭發動襲擊後，親烏克蘭民眾在俄羅斯駐土耳其伊斯坦堡領事館外的抗議活動中高喊口號。 （美聯社）

2月24日清晨，普亭向俄羅斯民眾發表緊急電視講話，宣佈於兩共和國所處的頓巴斯地區（Donbas）展開特別軍事行動。普亭表示，俄羅斯的計畫「不包括佔領烏克蘭」，但將尋求烏克蘭的「非軍事化」與「去納粹化」。新聞一出，各式真假消息漫天飛舞，從俄軍登陸敖德薩到佔領基輔，烏克蘭在人們的鍵盤口傳間，滅亡復活無數次。

如今所能證實的軍事概況，大抵是俄羅斯進軍「頓內次克」與「盧甘斯克」，助其拿下宣稱擁有但未實質控制的領土，同時用遠程火炮精準打擊烏克蘭各式軍事基礎設施、防空設施、軍用機場等，意圖癱瘓其反擊能力，並朝烏東前線持續推進。根據烏克蘭國防部最新表態，烏軍已宣布撤出盧甘斯克部分地區。

眼下俄軍行動仍在進行，結果或許不僅如此。但無論局勢如何發展，普亭顯然有意改變過往8年的烏克蘭政策，在國際局勢變換、放眼未來的考量下，徹底挖出深埋烏克蘭的不安火種。

長達8年的艱困平衡

回顧過往，俄羅斯大抵是在示好西方、見好就收的心態下，於烏東維持了近8年的自我克制。

2014年3月18日，俄羅斯武力收復克里米亞，卻意外牽引出另一場賽局：烏東獨立武裝與烏克蘭政府軍內戰。細究這場衝突緣起，遠因自是烏克蘭內部長年的族裔裂痕，以及基輔當局在此地推行激進的「烏克蘭化」政策，包括關閉俄語學校與文化歧視等，新仇舊恨因克里米亞易幟瞬間爆燃，導致了後續衝突的迅速升級。先是示威團體佔領政府大樓，並與右翼民兵相互對峙，再是政府軍與烏東相繼動員民眾參戰，戰火最終燎原成片、勢不可擋。

遍地混亂中，普亭面臨了第一個決斷時刻，即是否應允烏東獨立武裝的兩大請求：希望俄軍在局勢激化時「出兵維和」，以及接受此地仿效克里米亞「公投返俄」。

如若答允，俄羅斯便可在收復克里米亞之餘，連帶獲取烏東兩處緩衝區，前者是黑海艦隊駐在地，後者則是產煤工業區，更重要的，是俄羅斯將可從兩方箝制軍事烏克蘭，提高北約再東擴的現實門檻。但天下沒有白吃的午餐，若真如此操作，俄羅斯亦要付出龐大成本。第一，歐美的經濟制裁必定加劇；第二，其已為治理克里米亞投入龐大預算，若再將烏東兩處納入版圖，財政壓力必然加重；第三，俄羅斯的股匯市恐隨衝突震盪，嚴重衝擊國內民生與物價。

2022年2月22日，德國柏林，一名女子在俄羅斯大使館附近的街道上展示支持烏克蘭的海報，抗議俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級。22日，俄羅斯議員們允許俄羅斯總統普亭在國外使用武力。 （美聯社）

往復思量下，俄羅斯選擇了「模糊處理」：不派兵進駐烏東，但提供軍事支援，使其維持實質獨立狀態；不承認烏東兩共和國，但通過與烏克蘭、歐盟各方共簽《明斯克協議》（Minsk Protocol），要求基輔尊重此處「實質自治」；不接受其「公投返俄」，但向此地民眾發放俄羅斯護照，並允許其參與俄羅斯選舉投票和全國統一考試。

簡言之，普亭最終選擇了見好就收，並通過各種方式維繫此處獨立狀態，既用相對適宜的外交、經濟成本，耕耘自己對烏東的影響，也以自我克制的友善姿態，持續向歐美釋出訊號。然而如此長達8餘年鋼索前行，既未換來烏克蘭遵守《明斯克協議》，更讓美國與北約持續道德提款俄羅斯，烏東則成了基輔炒作選舉民粹的鬥技場。

衝突的上限與下限

2021年3月的俄烏危機，便是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）眼見自己民調低迷，故而兵行險招，調動大軍集結烏東前線，這才引發俄軍陳兵邊界；2021年11月以降的新一波危機，俄羅斯本有意在談判桌上終結烏克蘭問題的多年紛擾，卻只等來美國大肆炒作「俄烏開戰」，劇本從「2月16日」更新到了「2月20日」，政客與媒體寧願博取曝光、操作金融市場，也不正視俄羅斯面向北約與美國的安全要求：承諾不讓烏克蘭加入北約、不在烏克蘭部署中長程彈道飛彈、不在烏克蘭駐軍。

2022 年1月9日，烏克蘭頓內次克地區，一名烏克蘭士兵走在與親俄叛軍的隔離線上。 （AP )

歸根結柢，白宮與北約終究困於「俄羅斯不會動武」的既定印象，認為俄羅斯已隱忍8年，必定可再忍80年，故而頻把衝突當兒戲，有恃無恐地漫天操作。但在普亭看來，8年的示好期已是善意極限，3個月的談判等待更是友善至極。眼下其已掌權俄羅斯20餘年，威望與政治調控力皆達顛峰，然而人類意志難敵有限生命，普亭任內或可確保烏東無虞、也或能嚇阻北約不在烏克蘭部署軍火與兵力，但其接班人是否能有如此「魄力」與決策空間，便是未定數。

簡言之，承認烏東、發兵烏克蘭，或本皆是莫斯科的初始規劃中，排序極後的備案，卻在美國與北約多次戲耍俄羅斯後，被當成了必行險招，讓普亭甘冒天下之大不諱，也要強硬解決烏克蘭問題，既是確保此處不再為外力所侵，也替接班人預先掃除烏克蘭可能加入北約的地緣隱憂。

在此脈絡下，此次發兵應為兩大戰略目的服務：第一，普亭要確保烏東兩大共和國與基輔再無邊界糾紛，意即要以武力迫使烏軍撤出控制區，鞏固此一既成事實，未來也方便俄軍在此駐紮軍事基地；第二，在北約與美國皆不願出具書面保證的情況下，普亭決定徹底斬斷烏克蘭與北約勾連反俄的可能，但衝突將不會上升到滅亡烏克蘭的程度。

故此次發兵結果，應當落在兩個極端的下限與上限間，過程或要經歷一番周折撕扯，卻也終會趨於平靜：下限乃是，俄軍此次除了協助烏東控制區域、擊退烏軍挑釁外，便不再向前過度推進，大抵是將過往8年的烏克蘭政策有序升級，以俄軍的真槍實彈取代軍事顧問與「小綠人」，讓烏東兩處成為東歐版的南奧塞提亞與阿布哈茲，並直接在烏克蘭家門口駐紮軍事基地，如此一來基輔是否承諾不加入北約，都已無關緊要；上限則是，俄軍在維穩烏東兩共和國後，持續推進，奪下哈爾科夫等區域，同時消滅烏軍多數裝備與設施，癱瘓其反擊能力，並迫使基輔簽署城下之盟，放棄大半江山，徒留極度脆弱的烏克蘭政府，使其即便加入北約也無意義。

而結果究竟會倒向上限，或是偏向下限，烏克蘭與美國或許皆已無力控制，畢竟前者已被民粹裹脅，極難在政治上做出智慧決斷，後者除了表態譴責與經濟制裁外，便是袖手旁觀、自掃門前雪。普亭的棋局末手，有待時間揭露答案。

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