陸媒點名國民黨「暗獨」又刪文 中共鎖定聲討「反共藍」？

【文．伍逸豪】

中國大陸全國政協機關報《人民政協報》微信公眾號2月12日刊文，指當前促統任務同時面對「明獨」與「暗獨」兩股分裂勢力，並公開點名國民黨立委林為洲與陳以信兩人是「勾結外國勢力、『反共』『反中』的『暗獨』分子」。該文一出隨即引來媒體高度關注，林為洲回應稱「如果稱中華民國也要叫做台獨，那台灣大部分人都是台獨」；而陳以信則表示，「支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨」。隨著政治效應逐漸擴大，《人民政協報》公眾號與官網已撤下該文，僅在數位報區找得到全文。

這篇名為《促統必須同時和島內「兩股」勢力作鬥爭》的報導，原文係刊於2月12日《人民政協報》第五版「兩岸經合週報」。該文措詞強烈，指原來懷有強烈家國情懷擔當民族大義的國民黨，經歷台灣2020年大選後正在迷失方向，選擇步上蔡英文的後塵。並點名日前訪美、透過台灣駐美代表蕭美琴安排與美國親台議員見面的陳以信，以及曾經提案「台美復交」的林為洲等兩位國民黨立委，乃「公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝『兩國論』路線的國民黨人」，稱國民黨內的「暗獨」比「明獨」對兩岸關係更具破壞力。

事實上，該文對國民黨性質的分析並非首見。被認為是「親習」的北京重要涉台智囊、全國台灣研究會會長汪毅夫，曾於去年12月15日在港媒中評網發表名為《台灣問題與研究台灣問題的立場》的文章，內容也指出「頑固堅持反共立場的國民黨頑固派，和死硬堅持『台獨』主張的民進黨反動派，都是製造台灣問題、妨礙解決台灣問題、阻礙實現祖國統一的主要敵對力量。」

顯然《人民政協報》的文章是在汪毅夫的說法上進一步闡揚，差別在於汪毅夫以中共的立場提出對國民黨性質的分析，並提醒「國民黨不是鐵板一塊」；而《人民政協報》則不只把批判火力集中到國民黨身上，還進一步給兩位國民黨中青世代政治人物貼上「暗獨」標籤。隨著網路文章快速傳播，後者做法帶來的效果，便是給綠營和台獨製造了見縫插針的機會，例如《自由時報》即在標題上刻意放大林為洲「台灣大部分人都是台獨」的說法，其目的當然在於激起包括藍營支持者在內多數台灣民意對北京的反感與同仇敵愾。

《人民政協報》對國民黨人士「暗獨」的批評，隨後又將網路文章刪除，說明該定性與論調是否代表了中共對國民黨態度轉折，尚有待斟酌。特別是在兩岸民意對撞、互相仇視的當下，把更多台灣人因為歷史和政治結構而產生的複雜認同，過度一刀切式的都打為「暗獨」，恐怕對兩岸關係並亦非好事。

大陸重要涉台智囊汪毅夫曾撰文指出，必須明確認識到，反共立場和「台獨」主張在性質上都是反動的，國民黨頑固派、民進黨反動派的同質化傾向是危險的。 （新華社）

不可否認，國民黨在民意支持度持續低迷的情況下，兩岸論述和立場陷入自我模糊和迷失的境地。但朱立倫當選國民黨主席時收到習近平的賀電，並以「九二共識」與「反台獨」作為回覆；而國民黨前主席洪秀柱日前赴京參加冬奧會開幕式也與汪洋見面，「民主協商」和「反獨促統」分別出現在兩人的說詞之中，體現了國民黨與中共之間仍存在著對話和接觸的政治基礎。

中共當前對台政策的輪廓已日漸清晰，透過「台獨頑固分子」及其金主的點名式定調，對一面倒向美國的民進黨政府高官「硬的更硬」。與此同時，大陸國台辦也數度表明「反台獨不反台灣」、「永遠不會把台灣同胞當作『敵人』」，與「台獨頑固分子」區隔開來。

2月5日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在北京會見出席北京冬奧會開幕式的國民黨前主席洪秀柱。汪洋重提「民主協商」，洪秀柱回應期望兩岸同胞在反「獨」促統的目標上繼續奮進。 （新華社）

例如2月15日中國人重視的傳統節日元宵節當天，中共兩大官媒仍對台灣社會釋放溫情訊息：《人民日報》刊發大陸近代史權威學者張海鵬的文章《春節把兩岸中國人的心連在一起》，內文提到了2014年習近平接見國民黨榮譽主席連戰時，對台灣人民發出了友善的聲音和祝福；此外，新華社也刊發評論文章《兩岸親情割不斷 骨肉團圓終有時》，強調「『台獨』的逆流根本無法阻擋兩岸同胞相親相愛的暖流」。

可以看到，在當前國際情勢緊張嚴峻的氛圍下，中共對於台灣問題仍舊把持分寸，且更為細膩而實事求是地對台灣內部做出判斷和甄別，避免用非此即彼的方式加劇衝突。同樣的思路應該也體現在對於「武統」或「和統」的認知上，去除了「只能武統」或「只能和統」的二元對立。

台灣方面為了鼓動反中民粹情緒，往往會放大大陸學者或媒體的論調。例如去年11月20日《人民政協報》同一位署名文章稱「統一後台灣民眾年收入或可增加新台幣2萬元」，也曾大篇幅登上台灣媒體的版面，從而導致「抓小放大」，忽略了中共對台更宏觀的政策與思路。即將到來的中共二十大，以及呼之欲出的統一台灣「總體方略」，應該才是台灣需要密切關住且嚴陣以待的具體綱領。

最後，回到國民黨本身。兩岸之間因「九二共識」所維繫住的政治紐帶，應是國民黨發揮價值的場域，而不是一句左右討好的口號。國民黨如果忘了「一個中國」才是「九二共識」基礎中的基礎，反而踩進了蔡英文式「中華民國台灣」的政治陷阱，恐怕只會把路越走越窄，也自我坐實了部分對其由反共走向反中的歷史評價。

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