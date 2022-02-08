為何台灣一定要支持烏克蘭

【文．祁賓鴻】

台灣長年以「美國前線」自居，並在此優越心態下，產生自己理解一切國際事務、洞悉政治運作的幻覺。

在對台至關重要的中美問題上，台灣似乎不知「避險」二字如何書寫，不只自踐尊嚴，在軍購與萊豬進口議題上無底線輸誠，揮霍民脂民膏討好美國軍工複合體與農業勢力；面對受中美博弈高度牽引的台海議題，亦是自棄主體、不顧覆滅風險，無條件配合美國的外交與選舉需求，大肆炒作台灣牌，以「做美國的棋子」自豪，全然不顧淪為「棄子」的悲劇風險。

如此「自我殖民」心態，既貫穿台灣外交場域，也在文化與知識界滋長。綜觀台灣社群媒體、書寫平台，遍地盡是「台美關係史上最佳」、「美國必然挺台」的低廉吹捧，既鞏固民進黨一味玩火的親美外交，也替其只要民粹不顧治理的荒唐執政保駕護航。往復之間，台灣被催化出大批盡信「抗中親美」論述的政治順民，其未必堅持「台獨建國」，也或非民進黨忠實票倉，卻習慣服從「唯美是尊」的思維邏輯。在當今台灣民意版圖內，反中、反共與親美共構了神奇的重疊：反中與反共交集極大，但雙方仍有歧異，親美則幾乎可兼容兩者。

簡言之，與其說台灣是因「制度之爭」拒斥統一，不如說在多數台灣群眾心中，自始便缺乏發乎「中國人身分」的反帝視野，所謂「台灣民族主義」又夾雜了面對美國、乃至日本時，「恨不能為爾等國民」的悲哀嚮往。兩股力道交織作用，鑄成了台灣的自我土斷，既讓其與中國日漸遙遠，也使島上人民深陷「以美為尊」的思想殖民，並以此度量世界局勢、審視自身地位。

近期台灣民意對烏克蘭的普遍支持，便是此般思維的典型產物。

2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習實戰技巧。 （AP）

烏克蘭就是台灣

面對持續緊張的烏東危機，多數台灣民眾早在探究因果脈絡前，便已先入為主判了俄羅斯「道德死刑」，原因無他，美國如此宣傳。

在華盛頓為首的西方陣營描述下，烏東危機肇因於俄羅斯的地緣野心，是蘇聯版圖的復辟、冷戰對峙的再臨，烏克蘭則成了正邪之戰前線，遍地盡是弱小民族抗阻侵犯的不屈火炬。如此敘事聽來浪漫、實則膚淺，卻偏偏能正中台灣人「逢美必擁」的感官核心，從而服膺以下劇本：最大反派俄羅斯，披戴近似「中國霸權」的醜惡皮囊，欺凌堪稱「東歐台灣」的烏克蘭。

如此劇情簡單明瞭，同仇敵愾亦是發乎自然，卻偏離事實脈絡甚遠。首先，烏東困局錯綜複雜，其深層遠因，是北約在蘇聯崩解後的持續東擴，以及烏克蘭2004年「橙色革命」後，日漸強烈的「脫俄入歐」趨勢。然在多數台灣人思維中，美國僅有「國際警察」這一形象，與出手挑釁、煽動騷亂、顛覆政權等負面詞彙絕緣，故「北約東擴」雖是俄羅斯念茲在茲的安全危機，卻不對台灣人構成解釋效力，更遑論同理俄羅斯被迫出手的焦慮與擔憂。

第二，台灣扭曲烏克蘭對烏東的壓迫狀態，將身為霸權的烏克蘭政府標舉為受害者，漠視烏東人民的血淚苦難，既折射自己面對國際議題「唯美是從」的盲目無知，也意外暴露台灣與烏克蘭類似的畸形心態：分明手握打壓大棒，卻還梨花帶雨、冤天屈地。

烏東「頓涅茨克」（Donetsk People’s Republic）、「盧甘斯克」（Luhansk People’s Republic）兩共和國早在2014年克里米亞危機前，便對基輔當局的激進「烏克蘭化」政策心懷不滿。兩區人民在族群分類上，屬「認同俄羅斯的烏克蘭人」，既以俄語為母語，對俄情感也強於對烏認同，烏克蘭政府卻強制關閉此處俄語學校與電視節目，大力掃蕩俄語教學，埋下兩處「脫烏入俄」的憤怒火種，以至在2014年克里米亞危機後爆發內戰，釀成烏東實質獨立局面。

而類似打壓亦在台上演。台灣近年流行聲討「中國文化霸權」，民進黨亦大力推動「復興台語」、「探詢東南亞原鄉」等文化工程，同時修改歷史教科書，清算島內中國文化，諸如前立委陳柏惟等政治小丑，更是頻借「台語」（實為漢語閩南方言）質詢刷存在感，霸凌其餘「中共同路人」。如此位居主流卻佯裝受迫的扭曲姿態，為民進黨捲起千堆選票，其由此食髓知味，大力宣稱「要與全世界受打壓的弱小民族共同奮鬥」，卻在回應烏克蘭議題時一夕破功。面對烏東人民爭取獨立自決、回歸俄羅斯認同的艱困奮鬥，台灣毫不猶豫選擇了霸權方，站到用大砲轟擊人民的烏克蘭身側，為其搖旗吶喊、擂鼓助威。

無獨有偶，今日烏東衝突再起、引來俄軍陳兵，亦是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為求連任，炒作「抗俄保烏」民粹心態下，調動大軍向烏東兩共和國邊境集結之果，只因美俄正值博弈時分，西方媒體身為輿論戰前線，有意矯造因果，這才讓俄羅斯成了「衝突發起方」，成功激起台灣不求甚解、虛偽造作的「同仇敵愾」。

2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習使用武器。 （AP）

烏克蘭不是台灣

平心而論，如此情緒激昂又廉價，恰似每用必中的政治春藥，能讓敏感的台灣人盡皆淪陷，墮入異地共情的集體高潮，卻也註定無法持久。從新疆「種族滅絕」議題到烏克蘭衝突，台灣的共情對象在歐亞大陸頻繁更換，民眾彷彿得了政治中二病，發作時每每悲憤交加、群情激憤，一副恨不得派兵解救「受迫人民」的兩肋插刀。但如此「稚氣當帥氣」的高調表態，更多是流於唇槍舌戰的嘴上功夫，結果除了在島內形塑輿論戰線，提款「抗中保台」民粹、強化民進黨「勇者無懼」光環、加劇民眾堅信美國的盲目心態外，便無實質成效。

而導致如此結果的深層原因，亦與台烏對比有關，即烏克蘭終究不是台灣。議題發酵之初，「烏克蘭是台灣」的情緒宰制輿論走向，並將其推向沸騰的鬥爭之巔；然而台灣看似對此議題感同身受，實則一來與烏克蘭距離遙遠，二來人微言輕不如美俄能左右局勢走向，三來終究是崇美心態勝過關懷弱者，故其既不能與烏東人民同情共感，更不可能真正進入烏克蘭所處情境，體會煙硝的冷酷，嗅聞風中的血腥。

如此狀態，亦能解釋台灣何以在目睹美國無情利用烏克蘭後，依舊沉浸「台美友好」幻夢，且愈發執迷不悟。在台灣人民潛意識深處，烏克蘭確為「美國盟友」，但因其「不如自己有價值」，故而難獲「同等重視」。簡言之，台灣自認是比烏克蘭更受美國喜愛的「戰略寵物」，故眼見華盛頓炒作烏克蘭加入北約議題，將其推上與俄博弈的殘忍前線後，仍不認為自己可能步上後塵，即便美國大打「台灣牌」已成現實，台北還深覺與有榮焉。

要而論之，「烏克蘭是台灣」、「烏克蘭不是台灣」，兩種論述看似立場相反，其實代表同一種心態，並由同一群人在不同情境使用：前者反映台灣民眾面對美國話語霸權的深信不疑、缺乏反省，政治精英將其挪以強化「抗中保台」論述；後者則暴露台灣自認「天選之人」的夜郎自大，政客們借此盲信持續灌飲「台美友好」迷魂湯。

往復之間，烏克蘭形體變換，看似受到台灣輿論重視，其實根本從未存在過，有的只是被不斷消費、強化美國思想殖民的遙遠幻影。從新疆到烏克蘭，台灣看似關心普世人權議題、在乎民族獨立自主，其實從始自終只有一個效忠對象：遙居太平洋彼岸的帝國主義。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。