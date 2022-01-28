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中共對台會議藏「魔鬼細節」 劉結一罕見未作報告最高會議18年未開

聯合新聞網 / 多維新聞
大陸國台辦主任劉結一今年發表新年寄語，稱「時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊」。圖為2019年3月5日，中國大陸第十三屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕，國台辦主任劉結一在「部長通道」接受採訪。 （新華社）
大陸國台辦主任劉結一今年發表新年寄語，稱「時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊」。圖為2019年3月5日，中國大陸第十三屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕，國台辦主任劉結一在「部長通道」接受採訪。 （新華社）

【文．王雅】

2022年大陸對台工作會議1月25日舉行，作為中共二十大前最後一次「對台工作會議」，看似正常普通的通報中卻藏了頗多「魔鬼細節」。

劉結一罕見未作報告

首先，與過去13年的會議傳統不同，此次對台工作會議上，國台辦主任極為罕見的未做工作報告，讓人浮想聯翩。

自2009年開始，每年年初，中共中央層面都會召開「對台工作會議」。 目前冠以年度的對台工作會議正式始於 2009 年 2 月 6 日至 7 日在北京召開的「對台工作座談會」。從次年開始，該項對台工作會議名稱都冠有年份，並在 1 月底至2月底間舉行。

值得一提的是，1992年，中共曾召開對台工作會議。時任國台辦主任王兆國主持並做工作報告，國家主席楊尚昆、國務院副總理吳學謙分別以對台領導小組組長、副組長身分與會講話，但並未形成會議慣例，隨後十餘年報端未見相關報導。

2017年十九大以來，中共中央已經連續召開了5次會議，前四次對台會議，國務院台辦主任都會作工作報告，2018年作報告的是張志軍，2019年之後由劉結一作報告。但是唯獨今年劉結一雖參會但並未做報告。

劉結一未作報告的原因，有猜測認為是會議時間過短原因，往年對台工作會議時間多為1-2天，今年會議推測只有半天，因為出席會議的楊潔篪與王毅，25日下午還要趕場陪同習近平會見國際奧委會主席巴赫，無法整天被綁在對台工作會議。馬上進入冬奧時間，外交層面的接待任務會很重，要一直持續到2月中上旬。

相信國台辦仍然會有年度的工作報告，此次只是因為時間原因未在會上公開彙報。這也是唯一的可能性解釋，否則如此打破常規不合常理，除卻會期原因外，還有解釋認為中央高層對台工作方法正在發生全面重要調整，國台辦主任未作報告是「全豹之一斑」，系總體調整一部分。

會議規格變化了嗎？

其次，會議規格是否發生變化？梳理2009年以來的歷年會議訊息，值得注意的2018年開始，在中共官媒新華社報導中，對台工作會議的主持者字首就不是「國務委員」，而是「政治局委員」。對此認為對台工作會議規格已經提高。

這個變化是和十九大後「負責外交的國務委員」、「中央對台工作領導小組秘書長」兩個職務分拆有關係。

2009年至2017年，主持「XX年對台工作會議」的中共官員，雖然在公開報導中是「國務委員」（分管外交），實際上他們是以「中央對台工作領導小組秘書長」進行主持。這段期間「國務委員、中央外事小組辦公室主任、中央對台工作領導小組秘書長」職位是三位一體的，2008年至2012年是戴秉國，2013年至2017年為楊潔篪。

2017年後，王毅晉升國務委員兼任外交部長，楊潔篪進入中共中央政治局，仍然兼任中央外事工作委員會辦公室主任（2018年機構改革後由「中央外事工作領導小組」演變「中央外事工作委員會」）、中央對台工作領導小組秘書長職務。

而「對台工作會議」自然由「中央對台工作領導小組秘書長」進行主持，楊潔篪這個職位一直沒有變化，這就是為什麼2013年後歷年基本一直由楊潔篪主持「對台工作會議」，2017年前是以「國務委員」，2017年卻是「政治局委員」的原因。當然，也有年份（2020年）出現楊潔篪因其他重要外事工作纏身，由王毅以國務委員身份代為主持的情況。

毋庸置疑，楊潔篪在中共十九大上入局，也是讓中央最高決策層中，再度出現熟悉外交和對台工作的專業官員。未來在中共人事政治中是否會成為一種新慣例，也是今年二十大一個觀察點。

「總體方略」呼之欲出

第三，「新時代黨解決台灣問題總體方略」不意外地出現在今年的對台工作會議，該方略一詞是去年11月的第三份歷史決議中首次提出，之後新華社曾2次引述「權威專家」解讀。多維新聞曾在《從「台灣方案」到「總體方略」 中共對台新綱領呼之欲出》中詳細闡述，此處不再贅述。有理由相信「新時代黨解決台灣問題總體方略」會在今年秋天中共二十大的報告或「中央（全國）對台工作會議（不排除今年召開）」中有完整闡述。

另外值得關注的是，自1990年以來，中共最高領導人參與、召開過三次高階別的對台工作會議，依據現有資料，總計舉行 3 次，分別是「江澤民時代」的1990 年12月的「全國對台工作會議」，以及1998年5月和「胡錦濤時代」2004年7月的「中共中央對台工作會議」，最近的一次距今也已有18年。

但是，2012年迄今，習近平時代中共中央未曾召開過如江、胡時期此類最高階別的對台會議，是因為習對台工作思想尚未完全形成？還是目前台海動盪不斷，北京對台策略引而不發（如同應對香港街頭事件手法相似），習本人對台海局勢仍在觀察中，第二個任期都即將結束，都不想輕易鬆口定調台海的「戰爭或和平」，待到關鍵時刻一錘定音。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。

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