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蔣經國的五十道陰影

聯合新聞網 / 多維新聞
蔣經國的功績向來為國民黨正面強調，歷任黨主席無不緊握其符號，用以凝聚黨眾支持。圖為國民黨主席朱立倫去年10月6日赴桃園，謁蔣介石和蔣經國陵寢，表達其為承繼兩蔣精神的黨主席。 （朱立倫辦公室提供）
蔣經國的功績向來為國民黨正面強調，歷任黨主席無不緊握其符號，用以凝聚黨眾支持。圖為國民黨主席朱立倫去年10月6日赴桃園，謁蔣介石和蔣經國陵寢，表達其為承繼兩蔣精神的黨主席。 （朱立倫辦公室提供）

【文．衛城】

總統蔡英文日前親自出席「經國七海文化園區」開幕，致詞時特別強調蔣經國「反共」，指出面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當時台灣人最大的共識，更是我們共同的特點」。蔡英文肯定蔣經國的立場一出，旋即引發一場台灣內部政治的「蔣經國之亂」。

蔡英文1月22日出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕典禮，與連戰、馬英九、錢復、柯文哲、郝龍斌、朱雲漢等人共同揭牌，形成難得一見的藍綠白政要同框畫面。蔡英文在此場合高調推崇蔣經國，既是趁機以「反共」諷刺國民黨，同時也代表民進黨人啟動重新評價蔣經國的工程。

針對蔡英文巧藉蔣經國推動「反共教育」，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，「蔡英文為了強化跨黨派支持，打出蔣經國牌，完全是直搗國民黨龍穴，這很可怕」，並評價過去蔣經國在國民黨推動「反共、革新、保台」，如今的蔡英文不談革新，也不提「抗中」，只談「支持保台」，順勢融合民進黨近年洋洋得意的「保台」號召，「是一種非常好的語言技巧」。

蔣經國在台灣歷任的重要職務有中華民國國防部總政治部主任、中國青年反共救國團主任、國家安全會議副秘書長、行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員、國防部副部長、部長、行政院副院長、院長、國民黨主席、中華民國第六任、第七任總統。 （視覺中國）
蔣經國在台灣歷任的重要職務有中華民國國防部總政治部主任、中國青年反共救國團主任、國家安全會議副秘書長、行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員、國防部副部長、部長、行政院副院長、院長、國民黨主席、中華民國第六任、第七任總統。 （視覺中國）

事實上，一如多維新聞在《「民主統派不存在」　民進黨設下「不反共就不民主」圈套》一文直接點出，民進黨與其網路側翼在一月中旬即已藉由「紀念經國先生音樂會」活動，以及對台灣內部統派的「去民主化」，合力引導台灣輿論去細究當下國民黨之於如今台灣政治「保台至上」的存在——一旦國民黨無法回應民進黨的「信心喊話」，拒絕挺身「反共」，即是認同中國、支持中共政權，如此一來，國民黨便就地成為一個「不民主」的政黨，統派群體於焉是一群「反民主」的集合。

對照蔡英文緊接在一周之後，於政治意義十足明顯的「經國七海文化園區」開幕典禮上，一反民進黨過去反對老蔣，但對小蔣曖昧不明的定位，直接抓舉「反共」訴求肯定之，為的不過是對內營造「反共才是自己人」、「反共才是民主」的政治意識，進一步替民進黨收歸蔣經國符號。

然而，收歸蔣經國符號對於民進黨而言，到底還是沒有準備好的事。儘管民進黨籍退輔會副主委李文忠1月初即以民進黨中央不一定會反對他肯定蔣經國的說法，稱「偉大歷史人物有功有過，民進黨應對這些有更完整的公允評價」，為民進黨「翻轉」蔣經國歷史評價埋下伏筆，但民進黨人如何一步跨過兩蔣執政、乃至於其厭惡至極的威權統治時期，飛躍總結蔣經國功績，如今看來困難重重。

面對蔡英文肯定蔣經國，就國民黨先天立場而言無法拒絕，既然「反共不在話下」，國民黨眾只能避重就輕，相較之下，來自綠營陣營對蔡英文的批判卻如五雷轟頂。諸如蔡英文有意「平衡」蔣經國功績，指出「有些人記得的蔣經國所帶來的經濟與安全感，另一部分人則記得他代表的威權體制」，台灣民間真相與和解促進會理事長陳嘉銘對此抨擊，蔡英文舉「基本權利被侵犯」和「經濟和安定感」的比較不當，並逕自連結蔣經國與習近平兩人的政治性，稱「蔣經國模式和習近平的中國模式的東亞獨裁者原理是共通的，政府可以被允許宣稱為了所謂多數人的經濟和安定，犧牲個人基本權利」，諷刺蔡英文政權今日若能肯定蔣經國，明日便將失去對抗習近平中國模式的信念和意志。

民進黨派系新潮流要角、前立委段宜康也發文痛陳，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」質疑蔡英文肯定「那個威權體制最頂端的人，這算是什麼價值？」直呼「莫名其妙，無言以對」。此外，獨派政黨台灣基進桃園黨部執行長藍士博在「肯定」蔡英文一舉「襲奪」國民黨的「反共牌」之餘，另指陳兩蔣反共為真，但實情是「先保蔣，才保台」，反共與台灣民主化缺乏關聯，酸「蔡英文的致詞除了政治操作、立場宣誓與襲奪話語權以外，找不到其他合理的理由」。

可以說，蔡英文「為顧大局」、代替民進黨「成全」蔣經國的同時，撇下了黨內對於過往白色恐怖等猶待轉型正義平反的堅持，故而招致四面八方針對蔡英文立場本色的質疑。從民進黨釋放重新詮釋蔣經國訊號、否定統派的民主性，到公開肯定蔣經國「反共」精神，蔡英文千算萬算，卻沒有算到蔣經國三個字在民進黨內依舊存在多道陰影。數年前的好萊塢電影《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）紅遍全球，其以「50種不同色調的灰色」，隱喻片中主角人格的50種面向，就好像灰色可以有 50種色調，一個人也可以有眾多不為人知的秘密跟面貌。在黑與白之間存在大量灰階的隱喻下，正如蔣經國個人從歷史定位、功績評價，到符號詮釋等，迄今仍無法在台灣政治劃下一個確定的色號，尤其對於反抗威權而生的民進黨人更是如此。蔡英文最新一席肯定蔣經國的再詮釋，打擊國民黨一時有力，卻無解存乎民進黨眾內心的蔣經國陰影。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。

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