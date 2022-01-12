《千萬別抬頭》台灣真實上演 選民「躺平主義」正在瀰漫

【文．伍逸豪】

同日登場的台北中正萬華區立委罷免與台中第二選區立委補選落幕，連結不到一個月前的四大公投來看，蔡英文領導的民進黨三戰全勝，贏得空前的自信，完全體現在補選當選人林靜儀的感言，將勝利視為台灣的「民主轉型浪潮」。

近期台灣投票不斷，雖然皆非大選等級，但蔡英文政府不斷地練兵操兵，台灣所對面的內外大小議題，最終全部都讓位給了選舉動員。包括郭正亮和吳子嘉等原出身於民進黨的政治分析者都提出感嘆，「台灣只剩下了選舉」，經濟、疫情和國際情勢變化等大事，激不起民進黨政府的關心。

從公投、罷免與補選三場結果來看，在台灣政治層面確實帶來了一些值得注意的苗頭，比如蔡英文反而在第二任期迎來了權力顛峰，又如過往眾人習以為常的「藍綠格局」正在被「民進黨一黨獨大」所取代，牽動了今年的九合一選舉和2024年總統大選。然而，台灣政黨政治板塊的消漲，其實只是選舉結構的表象反映，更只是選民保守性格的代理人更迭，放進台灣民主發展歷史的脈絡來檢視，確實有其必然性，也不足以感到太大的意外。

眼下蔡英文政府在台灣內部的意氣風發、綠色滲透無孔不入，不由得令人聯想到近來網飛（Netflix）熱播的電影《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）。該片許多諷刺美國政府只重視選舉、對財團唯命是從，以及政治凌駕專業、網軍帶風向的橋段，都令不少觀眾從中看到台灣政治的既視感。網友在PTT論壇電影板發起相關討論，卻被板主以違反板規「討論近期台灣政治」為由而限制，引起一番反彈，電影情結宛如在台灣真實上演。

《千萬別抬頭》在台灣獲得的討論聲量，看似是為其黑色幽默喜劇而喝彩，背後卻體現出觀眾對於現實政治的無力與無奈。未來台灣政治的一個潛在焦點，已經不在於民進黨如何秀肌肉輾壓在野黨，也不在於「抗中保台」如何綁架台灣民意，而在於厭惡民進黨、失望國民黨的這股民氣，對於日後以台海走向為主導的政治新格局中，將發揮什麼樣的作用。

這一股民氣過去曾依託在韓國瑜身上，表現為「韓流」的形式；國民黨內不再寄希望於黨中央的群體，則曾經依託於張亞中。在歷經2020年大選重挫，以及國民黨以朱立倫為代表的傳統小圈子菁英路線班師回朝後，儘管韓、張兩人仍有人氣餘溫，但支持者眼看民進黨「民主獨裁」態勢底定，多半已抱持著一種「孤臣無力可回天」的悲憤感。因此可以看到，這些被黨內外定義為「深藍」的群眾，他們所聚集的網路社團與群組，越來越多人出現了坐等「王師北定中原日」、等著中共統一來制裁民進黨的消極心態，也是一種對國民黨和民進黨共同的逆反心理。

國民黨藉電影《千萬別抬頭》諷刺民進黨政府，呼籲台灣民眾「千萬要抬頭」，稱電影就像是一面鏡子，照射出潛藏在台灣社會中的危機。 （國民黨供圖）

跳脫出國民黨之外，台灣一直存在既不喜歡民進黨也不喜歡國民黨的群體，在媒體上往往被界定為「中間選民」，投票行為則表現為「兩個爛蘋果裡挑一個比較不爛的」。例如2020年大選蔡英文最後衝出史上最高的817萬票，其中很大的一部分，並非是認同蔡英文所作所為，而是害怕韓國瑜當選的「中間選民」。許多人期望台灣能夠出現非藍非綠的「第三勢力」，便是看到了這個群體潛在的政治動能，但從新黨到親民黨的經驗來看，只要意識形態的緊箍咒未解，「中間選民」最後也只能在強勢政客的拉幫結派下選邊站（例如蔡英文訴諸的「台灣隊」），甚至連「關鍵少數」的角色都難以扮演，更奢談「第三路線」。

柯文哲一手創建的台灣民眾黨，初衷也是欲藉著拉攏非藍非綠的選民來殺出一條血路，但在實際操作上，反而淪為時藍時綠的曖昧化路線，從而被貼上投機的負面標籤。柯文哲近來動作頻頻，民眾黨積極布局今年地方選舉，仍看得到柯文哲對2024年總統大位的企圖。不過，民眾黨在四大公投案採取的模糊表態，以及台中第二選區補選柯媽「巧遇」顏寬恒的「神操作」，最後結果都大大不如預期，不只引來黨內的爭議，更令自身陷入邊緣化的高度危機。

台中第二選區立委補選前夕，柯文哲母親何瑞英赴沙鹿玉皇殿參拜，「巧遇」國民黨候選人顏寬恒，話題性十足，但效應並未轉化為支持顏寬恒的選票。 （顏寬恒競選總部供圖）

柯文哲的民眾黨一度是台灣「中間選民」寄予希望的對象，在被民進黨視為政敵而壓著打、又有越來越多年輕支持者與之「割席」的情況下，接下來是否還能吸收討厭民進黨且不喜歡國民黨的能量，可說是打上了一個大大的問號。

台北罷免、台中補選兩戰皆輸，國民黨主席朱立倫卻未現身選後記者會，引發支持者不滿。圖為朱立倫選後隔天（1月10日）赴台南全台祀典大天后宮參香。 （國民黨供圖）

如今台灣政治陷入了強者恆強、弱者恆弱的「新常態」，蔡英文打破了「跛腳總統」的選舉規律，攀上政治高峰的同時，也說明了有越來越多選民因無力、冷感而「躺平」，瀰漫了一種「反正投票也投不贏」、「投票也改變不了什麼」的集體氛圍。這一股游離出來的「躺平主義」者，不太可能青睞軟弱無力的國民黨，恐怕也不會把民眾黨當成心儀的對象，冷眼橫看台灣政治的紛紛擾擾。

蔡英文坐享權力高位、傲視一切的同時，不只造就了「不要抬頭」的盲目風向，也塑造了一批「抬了頭又如何」的沉默反對者，儘管兩者人數不成比例，但是當後者越來越看破台灣選舉遊戲之後，蔡英文一手打造出來的這座「民主堡壘」，在台海變局風勢的吹拂下，還能自信保證永遠密不透風嗎？

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