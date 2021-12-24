從台獨青年口中的「不得不」說起

【文．伍逸豪】

台灣四項公投的效應，在低溫與王力宏話題發威之下，完全被淡化過去。綜觀這場公投的過程，足見證了一場本當攸關台灣社會政策的討論，如何一步一步被激化為「藍綠對決」與「親美拒統」。最終結果是民進黨「完封勝」，說意外但也不意外，意外的是連涉及人民食安問題的「反萊豬」，最終竟在懼怕「美國生氣」以及加入國際組織的誘因下被否決；而一點也不意外的是，在民進黨傾全力把公投打成總統大選等級之後，台灣社會依舊逃不過民選結構的桎梏，回歸到了顏色先行的動員隊伍之中。

當蔡英文以總統兼民進黨主席身份，下達「台灣隊站出來」的指令後，不只是台灣眾多網紅、KOL傾巢而出，透過「四個不同意」宛如符令般的口號，與蔡英文等民進黨政治人物在網路上相互拉抬呼應；而社會裡的台派鐵粉們，也挾著一股「台灣不能亡」、「民進黨不能輸」的孤憤之感，希冀以一己之力充作民進黨政權保衛戰的護衛隊成員。

四大公投案12月18日投開票，不同意票都領先同意票，蔡英文當晚在總統府召開記者會表示，謝謝參與公投的台灣人，稱公投是公民意志展現，沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題。 （中央社）

公投前夕，民進黨黨政高層紛紛下鄉舉辦宣講，南部地區有年輕的支持者自製「四個不同意」的手提袋在市集和網路上販售，希望藉此達到該訴求在大街小巷頻繁露出的宣傳效果。有些南部年長支持者，誤以為是民進黨在宣講現場發送的文宣品，為沒有拿到而扼腕，其受歡迎的程度可見一斑。

進一步實際到店家臉書（Facebook）觀察，不少熱情的粉絲留言有意購買，由於店家靠著手工染製，無法大量生產，還造成了「物以稀為貴」的小熱潮。有趣的是，在一次網路直播中，網友留言稱「看到中國製就不想買了」，店家趕忙「澄清」，表示會使用「中國製」是「有原因的，不得不」，因為台灣沒有類似的材質，而且有的話價格也會非常高。言下之意，即就算與中國大陸勢不兩立，但考量實際利益和其他因素之後，有些原則就不一定要那麼堅持了。

在該位台派店家的簡短回覆中，「不得不」三個字可謂是大亮點，揭露了民進黨政府及其支持者們的深層且真實心理。在此之前的12月15日，中國大陸國務院關稅稅則委員會發布「2022年關稅調整方案」，提及《兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）將會繼續實施，民進黨過去在野時期將ECFA視為糖衣毒藥、又宣稱日後要發起公投來廢止，但執政之後卻張開雙臂熱烈擁抱：「實施以來對雙方有利」。民進黨對於ECFA的「變臉」，無疑就是「不得不」心態的真實寫照，嘴照罵、錢照賺。

「不得不」心態進一步觀之，有點類似1949年中國變天前夕的國民黨政府，只要還有一絲退路，便會負隅頑抗到最後一刻。當時的國民黨政府有美國人支持，如今的民進黨政府還是有美國人支持，為了得到美國的經濟與安全承諾，即使要用影響人民健康的萊豬進口作為交換，亦在所不惜。如今「反萊豬」公投遭到封殺，台灣一般預料，民進黨政府為了換取《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的入場券，開放日本核食進口恐怕「指日可待」。在此次公投正反雙方的攻防中，有人提出「科學戰勝一切」，但在地緣政治和民粹操作的雙重催化之下，任何的科學、理性、思辯等等，都「不得不」讓位給了「不得不」。

在中美博弈的大局下，台灣把幾乎所有的籌碼都梭哈給了美國，從而「不得不」吃萊豬，未來很有可能「不得不」吃核食，等於是底牌盡現。中國大陸當然看在眼裡，中美政治、經濟、科技與軍事等各方面的角力此消彼長，北京只要有足夠的戰略定力，加上兩岸極其緊密的產業鏈結構和地理距離，難保哪一天不會翻轉為對大陸的「不得不」。就像那個「四個不同意」的「Made in China」手提袋背後所體現的「奧義」，這也是北京不會輕言斷棄ECFA的原因。

美國官方近來表態不願台海發生戰爭，日本與歐洲也緊盯台海動態，民進黨政府自然產生了一種台灣在國際上風生水起、仍有退路的心理倚仗，致使社會上也瀰漫著「一切安好」的錯覺，「抗中保台」的「台灣隊」越來越兵強馬壯。然而，中國大陸國務委員兼外長王毅12月20日對台灣有新的表述：「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子」，展現出北京統一兩岸的決心與意志。台灣最後「不得不」路向何方，這一道題或許還未到驟下定論的時候。

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