這是台獨世代的「巴黎初體驗」

【文．祁賓鴻】

與林瑋豐、林飛帆一道，不少台獨世代在初嚐權力禁果後，墮入了政治慾海，拋棄理想面貌，共演了政治的集體墮落。

2003年，貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）導演的《巴黎初體驗》（The Dreamers）上映，片中講述1968年法國「五月風暴」前夕，一名美國留學生赴巴黎學習法語，意外邂逅一對孿生姐弟，從而見證學運下的街頭暴亂、陷入情慾糾葛的青春記事。

此片為貝托魯奇導演生涯的倒數第二部作品，主題為其擅長的左翼題材，手法依舊寄託肉體的展演與凝視，尤其女星依娃·葛林（Eva Green）大尺度的裸露演出，至今仍是多數觀眾論及此片的第一印象。然在橫流的情慾互動外，電影亦用觸目驚心的街頭場景，重塑1960年代的法國激進氛圍：左翼學生高舉紅旗，在街頭與軍警爆發嚴重衝突，槍林彈雨、硝煙烈焰，革命與性相互渲染，點燃激烈的對抗與叛逆。

片中三位主人公原本棲居在布爾喬亞式寓所內，終日沉迷性愛伊甸園的瘋狂，卻在攣生姐弟的父母返家後，體會到墮落的羞愧。姐姐一度欲借煤氣管自盡，卻又在窗外學運衝突波及屋內後，與兩位男主角趕赴街頭，最終上演了三人的分道揚鑣：孿生姐弟欲加入暴力示威隊伍，美國學生竭力勸阻無效，只能看著兩人衝向警方、投擲汽油彈、遭遇強硬鎮壓，而後轉身沒入人群。

法國女星依娃·葛林在2003年參演《巴黎初體驗》出道，當時電影涉及不少裸露及色情的爭議情節。（《巴黎初體驗》劇照）

結尾的衝突場景，預示了「六八一代」青年的血色結局：在理想的浪漫前奏後，失控的無序暴亂成為主旋律，不少地區甚至衍生恐怖攻擊，整起運動逐漸變調，放縱的不和諧音間歇炸裂，眾星拱月的簇擁，最後只餘萬人唾棄的殘忍偏執。

而如此前後反差，照見理想的天真與墮落，不僅「六八一代」親身經歷，台獨世代亦漸步後塵。

不問世事的理想型

雖說台獨的核心訴求與法國「五月風暴」不同，前者為民族主義的萌芽，後者則雜揉了對資本主義、種族主義、官僚主義、帝國主義、侵略戰爭的衝撞。但透過歷史的透鏡，兩者意外共享了類似的割裂經驗。

位於新北市新店區的景美紀念園區前身為警備總司令部。1979年美麗島事件發生後，陳菊、呂秀蓮等人曾就被關押在此。（中央社）

早年的台獨運動，更多是反國民黨的黨外勢力，帶有極強的街頭血性，衝撞者往往面臨軍警鎮壓、牢獄禁錮。以1979年的美麗島事件為例，施明德、黃信介、林義雄、呂秀蓮、陳菊、張俊宏和姚嘉文等人，皆曾在出獄後擔任民進黨主席或代理主席。此時的台獨勢力，洋溢某種微妙的「恰到好處」：身為受壓制的「正義代表」，既揮灑烈士鮮血，也不至於讓社會全然失序、影響民眾生活，更注定要被往後的台灣歷史書寫，追認為「時代之風」。故儘管犧牲無數，活動的眾人依舊懷抱希望，正如法國「五月風暴」初期，那社會聲援、攜手同心的暖色團結。

然當台灣開放黨禁、報禁，並於2000年正式政黨輪替，台獨論述少了過往束縛，自然迅速佔據社會主流，國民黨也成了人人喊打的過街老鼠，不僅選票日漸流失，黨產也被民進黨以各種方式查扣，「轉型正義」更是其難以卸除的原罪枷鎖。簡言之，台獨已是某種程度的政治現實，中華民國則成了民進黨禁臠，國民黨更是毫無還手之力。

在此境況下，台獨世代出現了《巴黎初體驗》中的「理想型」傾向，一如片中閉鎖於高級公寓、耽溺「理想伊甸園」的三位主角般，台獨青年鎮日高談闊論，流連讀書會、網路論壇、校園書齋，開口閉口皆是「抵抗霸權」、「反對中國帝國主義」、「打倒中國父權結構」、「解構中國對台殖民」，彷彿自己站到了鬥爭第一線，是承擔「台灣民族」使命的重要火種，渺小而偉大，甚至帶點即將犧牲的悲壯。

然而回顧現實，這些青年非但不是少數，還是堪稱台灣主流的「政治正確」，不僅忠誠扈從民進黨的口號與政策，更集體「出征」異見者、奚落早已今時不同往日的國民黨、嘲諷家中立場不同的長輩。而其所謂「偉大鬥爭」，也不過是咖啡館中的文青沙龍，人人口談玄遠，以奇詭辯才裝飾身分，用華麗虛詞包裝名聲，看似關心台灣未來，實則不問民生俗務，恰似電影前期，與父母探討何謂「反抗」、卻不加入街頭示威的孿生姐弟。

以近期時事為例，台獨世代能為電視劇《茶金》中，「美國鼓勵4萬塊舊台幣換1塊新台幣，導致台灣爆發惡性通膨」等歷史劇情憤怒，認為其汙衊了美國的對台善意，有為萬惡國民黨政府「開脫」之嫌，彷彿自己是台灣百年難遇的經濟奇才；然而面對民進黨政府分明已負債累累，卻還打腫臉充胖子，編列巨額軍事預算，與美國共同掏空台灣的殘酷現實，台獨世代幾乎不曾抨擊，甚至也不覺既視感強烈。

歸根結柢，對所謂「理想型」台獨世代而言，鬥爭不過是腦內賀爾蒙與專有名詞的跨界交媾，其在現實世界的種種「反抗」，恰似《巴黎初體驗》中，三人挑釁狂奔過羅浮宮走廊，引發警衛制止的低俗歡愉，既是帶刺的天真，也溢滿了傻氣的夢幻。

《巴黎初體驗》劇照。（Reuters）

被吞噬人性的權力型

然在「理想型」外，台獨世代也有近似電影末段的街頭失控表現，那便是進入政壇後的台獨青年，在經受了金權引誘、權威薰陶後，淪為只剩慾望的政治動物，除了破壞一切秩序、狙擊敵人血流成河外，便無所用心。

以2021年5月爆發的「反串之亂」為例，親綠網紅兼眼球中央YouTube頻道寫手林瑋豐，自同年3月起便以帳號bj26bj在台灣PTT八卦版出沒，發表諸多反民進黨言論，包括嘲諷發起「Taiwan can help」的YouTuber阿滴「沒種來PTT面對質疑」，又在台灣疫情爆發後，大肆攻擊疫情指揮官陳時中，揚言要「打垮指揮中心」、「號召刪除疾管家（台灣開發的防疫應用程式）」。

以上種種，皆被其引用至臉書（Facebook）的本名帳號，成為指控「中共滲透PTT」的「鐵證」，並痛批「深藍韓粉群組直接在這裡上演」，一石二鳥；而網路攻勢的接下一棒，則是民進黨立委王定宇，其不僅引用林瑋豐的臉書說法，更將其上綱到國安層次，建議政府「依照2019年新修訂的國安法2-1、2-2、5-1最重可罰七年以上有期徒刑，併科罰金最高一億新台幣」；接下來蔡英文順勢出場，「語重心長」呼籲民眾不要刪除「疾管家」。

網軍林瑋豐遭台灣網民起底，除查出其妻是民進黨網路社群中心的政務副主任外，亦被查出學生時代的指導教授為現任民進黨籍立委範雲。（翻攝自PTT）

然而林瑋豐的操作在5月迅速破功，長年使用PTT的台灣網友察覺了這場自產自銷的反串遊戲，終於迫其公開道歉、隱遁幕後，活躍生涯暫告中斷。回顧林瑋豐的大學歲月，其乃當之無愧的「進步青年」，滿口不離女權、同婚、勞權，並積極參與各式論壇；如今卻在民進黨利誘與豢養下，淪為不問是非的網軍、拿錢辦事的綠營側翼，宛如法國「五月風暴」末期，不少投身暴力與恐怖組織的青年，聽從命令上街攻擊無辜者，口中高喊「理念」，實是踩踏他人鮮血、玩得不亦樂乎，並用帶血的足跡換取組織內的步步高升。

無獨有偶，民進黨副秘書長林飛帆亦為此例。其於研究所時期便積極參與2012年的「反對美國瘦肉精運動」、「反媒體壟斷運動」，後者更以維護台灣新聞自由、反對媒體壟斷為主要訴求；2014年的反服貿太陽花運動中，領導人之一的林飛帆更是打出「反黑箱」大旗，搶佔了社會的道德高地。

民進黨副秘書長林飛帆。（多維新聞）

然當其位居民進黨要職，也同樣將過往口號拋諸腦後。面對民進黨於2020年蠻橫關閉中天電視台，其未與過去高呼「新聞自由」的自己同步，反而大肆宣揚「如此才能抗中保台」；眼下台灣正值開放瘦肉精美豬的公投選戰前夕，其同樣踐踏過往反對瘦肉精的自己，為萊克多巴胺美豬保駕護航，甚至抨擊國民黨「口水仗無助食安把關」。

與林瑋豐、林飛帆一道，不少台獨世代在初嚐權力禁果後，墮入了政治慾海，拋棄理想面貌，抑或漸露渴求宰制的本真。貝托魯奇雖在《巴黎初體驗》中展演了沉溺理想的青年面孔，卻不忍苛責運動末期的血色墮落，僅讓電影停在了三人分離的斷點，不欲再言夢幻後的沉重現實。然對當下的台獨世代而言，理想與權力乃相互支撐的兩種割裂，理想餵養權力，權力反哺理想，兩者共演了政治的集體墮落，也隱喻台獨盡頭的毀滅。

這是台獨世代的「巴黎初體驗」，也是貝托魯奇未曾言明的醜陋後續。

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