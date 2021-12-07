安倍晉三高調挺台抗中 台灣為何低調以對

【文．伍逸豪】

日本前首相安倍晉三12月1日在智庫「國策研究院」舉辦的「影響力論壇」，以「新時代台日關係」為題發表線上演說。他稱若中國對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本國土都是重大危險，日本無法容許，「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」；並將矛頭對向北京喊話，籲中國領導人不要誤判日本防衛釣魚台的決心和意志。

安倍講話一出，立刻引起北京大動作的嚴肅以對。先是中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應，批評安倍晉三罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，公然在台灣問題上胡言亂語，指手畫腳，妄議中國內政，並稱中方已透過外交渠道提出嚴正交涉。其後，中國外交部部長助理華春瑩更緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就安倍發言表示堅決反對。

相較於中國大陸的高度不滿，台灣方面對此顯得異常低調。特別是與過去日方官員發言相比，例如日本防衛大臣岸信夫曾表態「台灣若出事，日本無法置身事外」，當時在台灣引起不小的關注和討論，認為是日本防衛台灣的宣示；但此次日方擴大「挺台抗中」訊息，而且是由被視為與台灣關係更為密切、且層級更高的安倍晉三發出，台灣方面從政府到民間卻未若此前掀起「舉台歡騰」的輿論熱潮，背後原因值得推敲。

在社會輿論上，民進黨籍立委高嘉瑜遭到家暴，蔡英文發文表示震怒，幾乎佔據了所有的媒體版面，自然轉移了對政治要事的注意力。不只是安倍發言未受到重視，包括台灣即將舉行的四大公投，話題也因此被邊緣化。

更重要的是民進黨政府的態度。在安倍發言的當天，外交部向媒體發布了幾封新聞稿，其中不乏感謝荷蘭眾議院一天內通過兩項友台動議，以及愛爾蘭參議院無異議通過挺台決議，支持提升對台關係及台灣參與國際組織，卻未以文字形式對安倍公開「挺台抗中」表達感謝，而是透過發言人歐江安表示，感謝「國際重量級政要」持續關注台海和平穩定的重要性。

日本防衛大臣岸信夫曾於9月7日表示，台灣若出事日本也無法置身事外。 （Twitter@KishiNobuo）

台灣官方一改過去作風，未抓住安倍言論的機會大加宣傳「台日友好」，首先可能是安倍講話直接將釣魚台稱為「日本國土」，反而令民進黨政府陷入尷尬兩難，若是肯定安倍發言，豈不是連帶認同釣魚台主權歸屬日本？因此，相對於國民黨發表聲明，強烈要求外交部表達領土主權不容侵犯的立場，外交部僅相當低調回應，稱「各國朝野政要在民間學術論壇發表的個人看法，外交部向來不針對個人意見評論」。

其次，還需要注意到，安倍講話對於「台灣有事」的表態，已不只停留在「日本有事」的層次，而是直接拉升到「日美同盟有事」的層級。其政治意義，無疑是有意將美國深深捲進台海，看似給予台灣安全保障，實則將台灣推上中美衝突的風口浪尖上。台灣官方對此當然同樣顯得矛盾，若是公然歡迎「日台軍事同盟」甚至是「美日台軍事同盟」，難道不也是一種對台海現狀的改變與破壞？並不符合拜登（Joe Biden）此前在與習近平視訊會晤時所稱「美國強烈反對片面改變現狀或在台海暗中破壞和平與穩定」，民進黨政府在尋求對日關係時，不可能不考量美方的態度。

2021年12月1日晚，中國外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐華大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉台言論提出嚴正交涉。 （Reuters）

再者，更為重要的是，一向緊跟美國風向的日本，當然看到了美國一方面透過立陶宛設處、國會議員訪台等「台灣牌」掣肘中國，但另一方面也以領導人對話的形式尋求避免競爭走向衝突。日本亦循此模式，既有安倍晉三高調露骨的對台「示愛」，岸田文雄內閣中也有外務大臣林芳正與中國國務委員兼外長王毅舉行電話會談，並稱已獲王毅邀請訪華。日本在中美競合關係中所扮演的雙面角色，台灣勢必需要謹慎以對。

總的來說，安倍晉三的涉台表述，已經牽涉到了美日軍事介入台海問題，北京不可能不嚴厲回應。同時也看到了，北京在國際場合不厭其煩重申在台灣問題上的底線和紅線，儘管仍受到美日台等「反中」陣營各種方式的探測，但不能不說政治效應已正在發酵。習近平此前以領導人的身份向美方針對「玩火」提出警告，熱衷「抗中保台」民粹遊戲的蔡英文政府，同樣也回避不了北京正在國際豎立起的這道「一中」防線。

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