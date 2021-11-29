唯有民主迷失意義 才會把「反中」視為成全自己的救贖

【文．衛城】

德國新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）最近發表一篇名為《梅克爾的世界》時評，主要為梅克爾（Angela Merkel）時代即將落幕進行總結。然而，當中針對梅克爾從不相信歷史終結的討論頗富饒趣，對應美國總統拜登（Joe Biden）大張旗鼓興辦民主峰會，意圖重振歷史終結論顯然才是其弦外之音，中俄等國被貼上專制與非民主標籤，只是為西方用以哀悼民主並祭旗的肉票。

著名政治學者法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）過去提出「歷史終結論」，稱共產主義已死，民主最終取得勝利，福山之言加強了冷戰後的人們相信歷史會進步、為人們值得一個更好的民主世界提供一道標誌性的信條。但梅克爾從不相信歷史的終結。她在多次演講和採訪中提到福山，並拒絕接受他的理論。「對我們所有人來說，還有足夠多的事情要做」，「歷史並沒有終結」。梅克爾也曾經悲觀認為，自由的勝利導致了理想破滅的結果。

事實上，從梅克爾的話來看世界過去20年來的發展，她更像是一名預言家。2000年後的世界局勢為世人對於「歷史是否終結」提供了一次又一次的後見之明，包含美式民主移植到伊拉克的徹底失敗，以及2008年的金融海嘯重創向來傲視寰宇、致那些既資本又民主的西方國家無地自容。「什麼樣的國家能擁有民主？」在這樣的背景下成為了一道新的命題，困擾了老牌民主國家的美英法，也啟發了經濟蓬勃發展，但民主指標從來落後於西方評價的中國。

無庸質疑，前美國總統川普（Donald Trump）2016年的當選是對「歷史終結論」的最大反諷，川普當年的出線只是告訴世人一個真實世界的樣貌：一個長久以來知識分子視而不見、一個被經濟全球化所遮蔽的悲慘世界。然而，就在川普退場、拜登陣營代表的新自由主義傳統路線回歸，這番交替並無改於那一個讓川普趁隙而出的破口依舊存在。只不過西方政治人物避重就輕、簡化了所有之後，得出民主衰退的共識，而集思的解藥卻是若西方還期待民主復興，則必須重返「歷史終結論」出世前的時空，回頭打擊不民主的威權政體，才得以讓重病纏綿的民主價值起死回生。

簡言之，拜登儘管在大選擊敗了川普，但並未有必須克服經濟全球化下不均的政經社結構才是解藥的意識，而是將川普化約成反民主、民主逆行、民粹過頭的代表，在拜登的認識中，其要撥亂反正的對象並非野蠻生長的資本主義，而是遭受重擊且脆弱的民主需要再一次被鞏固。在這樣的脈絡下，拜登鑼鼓喧騰地操辦起民主峰會便顯得十足「自我正當」，猶如金庸筆下六大名門正派必須齊心圍攻光明頂不可一般，此刻的中俄等國也必須成為明教不可，否則民主陣營無法正義，又如何倚天？

前美國總統川普與巴西總統波索納洛（左）上台被視為全球此波民粹勢力抬頭的典型代表。 （VCG）

諷刺的是，以美國為首的民主國家深陷「民主焦慮」卻無法自省，直白點出當前民主真實問題的反而是被迫提上「民主審判桌」上的北京。如果說，西方世界對於「中國特色社會主義民主」概念、官方發行「中國人權白皮書」等不屑一顧有其民主顏面要顧尚可以理解，但面對北京直球發出「民主不是可口可樂」詰問，西方國家沒有迴避答覆的空間。

近日中國外交部長王毅延續「可口可樂」論，批判民主不應被「私有化」與「標籤化」，其說法有理有據，當受公評。王毅指稱，美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主；王毅更進一步提出，衡量民主的標準應該看是否符合本國人民的需要，是否使本國人民有足夠的參與感、滿足感、獲得感。而不是由美國出問卷，各國答題，美國來打分。

「各國如果只能依據美國一國的尺度來衡量本國民主的好壞，實際上是對民主精神的背叛，更不是真民主。」只可惜，這般對民主意義的肺腑之言，發自於北京之口，註定成為靡靡之音，反證了西方對於民主與專制這長久以來的二元關係，缺乏利於完善的辯證思考，也無力拯救。

2021年10月31日，G20峰會舉行期間，美國務卿布林肯與中國外長王毅在羅馬一家酒店進行場邊會晤並合照。 （AP）

在大國忙於「辯論民主」的政治之外，跟隨美國其後的民主陣營跟班的反應，事實上比起美國為顧及顏面、為避重就輕找上中國當稻草人假攻的作為更令人感慨。近來台灣與立陶宛的惺惺相惜便足以成為箇中經典。

暫且不論台灣與立陶宛各種服務於內部政治和獻美國殷勤的聯外反中串連，近月以來，台、立雙邊政府積極為彼此共同存在反中、反專制政權的意識搭建基因橋樑，猶如相見恨晚。台灣官民於內積極吹捧立陶宛，推崇立陶宛敢於他人之不敢，勇於為台灣挺身對抗北京強權，溯源立陶宛與台灣的「歷史經驗」相媲美，即立陶宛當年即是反蘇聯侵略的前線鬥士，視民主價更高，故而今昔可比。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯多次表示，立陶宛與台灣深化往來關係，不是為了對抗中國，而是務實的作法。 （Reuters）

在類似意識形態敘事頻繁灌輸下，台灣社會不僅對於立陶宛的「義舉」已經不疑有他，亦將立陶宛的「反中義舉」進行反覆的自我投射——不論是台灣或立陶宛，兩地咸信因為過去的歷史、因為昔日意識形態上的反威權，方能逐步成為今天存乎民主的自己。然而，也就在台灣與立陶宛回頭審視自己的今天，發現民主進程乃至全球民主衰退不止，這一現實並不如過去所期待的未來模樣時，這對於台灣與立陶宛這類以民主自豪的政體而言，可謂不可承受之重：今日民主的成就不容被輕易否定，否則何以解釋過去？過去響應反威權而起的所做所為也將失去意義。

是以，眼見美國登高一呼要舉辦一場「民主再定義」的民主峰會，檯面上外界看到的是拜登夥同盟友辦了場毫無意外可言的「反中」大會，但「反中」背後隱含的意識形態對抗，早已不僅僅是全球權力格局與美中霸權轉移的問題，美國得以民主號召拉幫結派，靠的無非是民主陣營集體罹患民主失去的焦慮，正因民主制度與價值在過去的十數年間急速迷失、衰敗，方致西方各國妄自回歸反威權應對、企圖提振民主，集大成的「反中」聯合，不過是民主政體為成全自己的一場場救贖。立陶宛如此，台灣如此，信誓旦旦要舉辦民主峰會的美國更是如此。

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