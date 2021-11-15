新疆航母「旱地行舟」 北京對美傳遞何種台海訊息

【文．祁賓鴻】

繼將風力發電站渲染為「飛彈發射井」後，美國衛星又於近期披露中國地表的「新動靜」。

11月7日，美國海軍研究協會（USNI）表示，其透過商業衛星公司Maxar提供的衛星圖像，在新疆塔克拉瑪干沙漠發現一款「旱地行舟」縮比機動「福特級」航母靶板，其板長約75公尺，使用6公尺軌距的超級寬軌特種鐵路；模擬靶板上則裝有各種儀器，用於類比航母電磁和紅外信號，同時記錄打擊效果。而在航母靶板附近，尚有兩艘模擬的「勃克級」驅逐艦伴行。

USNI指出，此設施或於10月初建成，雖至今未見打擊痕跡，也不清楚往後會供何種武器測試，但因附近便是人稱「航母殺手」的東風-21Ｄ中程反艦彈道飛彈試射場，USNI由此推估，解放軍或許意在測試相關武器的「反制航母」能力，以增加區域嚇阻力量，限制美國航母戰鬥群介入中國周遭的力道。

與美國海軍關係密切的美國海軍協會（USNI）11月9日援引商業衛星公司MAXAR的圖像稱，在中國新疆地區又發現了第二個形狀疑似美國航母的導彈目標，距離上一個疑似標靶約500公里左右。 （美國海軍協會網站USNI）

如此消息一出，西方輿論自是一片譁然。11月8日，法新社（AFP）記者便在中國外交部例行記者會上提問：「近日，來自美國的一張衛星圖片顯示，中國在新疆塔克拉瑪干沙漠地帶建造美國航母和驅逐艦模型，作為飛彈打擊試驗目標。中方能否證實？」發言人汪文斌回覆：「我不瞭解你提到的情況」，顯然無意多作說明。沒想到短短一日後，星火再起。

11月9日，USNI再度援引Maxar新圖像，表示於新疆二次發現疑似美國航母的新飛彈目標，距離上一個疑似標靶約500公里左右。但新發現的標靶並非完整尺寸，其長度約173米，為美國「尼米茲級」航母的一半，或許尚待完工。

眼下台海氛圍風起雲湧，「新疆航母」的國際曝光，既側寫中美軍力消長，也暗含兩強過招的隱晦劍影。

試驗項目是什麼

首先，此一訊息與子虛烏有的「飛彈發射井」性質不同，後者雖也依靠類似模式曝光：衛星圖像、「專業機構」判讀、國際知名媒體報道，卻難掩其「假新聞」本質，即在炒作「中國威脅論」的首要目標下，對風力發電站指鹿為馬，倚仗傳媒霸權睜眼說瞎話。

然而，新疆航母「旱地行舟」雖也意在炒作「中國威脅論」，卻不全是假新聞。此次曝光的設備，應有極大機率是10月珠海航展上展出的「陸上體系化綜合電子藍軍系統」升級版本。其原型是中國航太科工集團研發、為打擊特定目標而設計的「模擬訓練系統」，外觀為不具完整艦體的「航母甲板」，甲板上裝有各式角反射器、射頻裝置，下方則有兩條導軌，可供「航母甲板」穩定運行。

由現實視角觀之，如此設備除可「模擬打擊」，也能演練偵查、測試衛星成像能力，畢竟其在外型上高度模擬真實航母，可供光學、紅外線成像制導模式的彈道飛彈模擬識別，提升日後實戰中的圖像匹配、人工智慧識別制導能力；「甲板」上諸多角反射器、射頻裝置等，也可提高「航母甲板」擬真度，供偵察雷達、火控雷達識別，使平凡無奇的長板，能在雷達視域下具備真實航母的基本特徵。上述過程看似簡單，實則仰賴對目標的長期資訊收集，方能在複雜計算與反推後，準確安置每一角反射器。故此設備不僅是中國軍工的體現，也折射中國對美軍情的偵搜與分析能力。

11月7日，美國海軍研究協會（USNI）表示，其透過商業衛星公司Maxar提供的衛星圖像，在新疆沙漠發現一款「旱地行舟」縮比機動「福特級」航母靶板。 （Sentinelhub）

而衛星圖像披露的另一關鍵，是「旱地行舟」下的特殊導軌。此導軌長約100公里，末端有一長約20公里的S型彎道，乃是模擬航母緊急迴避反艦飛彈、進行高速S型大轉彎的航跡。若以「福特級」航母的最大30節航速（56 km/h）估算，20公里大轉彎的「躲避航跡」，約耗時20分鐘至30分鐘；而東風-21D反艦飛彈打擊2,000公里內目標所需時間，至多只需12分鐘，且航母若不駛進3,000公里射程內，東風-21D便是鞭長莫及，故此「躲避航跡」的模擬打擊主角，或許是最高射程4,500公里的東風-26彈道飛彈。

要而論之，根據珠海航展、美國衛星圖像釋出的相關資訊，在新疆「旱地行舟」的航母靶板或可總結出以下兩大特徵：第一，在最大程度上模擬美國「福特級」航母駛向中國，意欲「干涉區域情勢」、投送軍力的情境；第二，在最嚴肅情況下，假設華盛頓低估北京反擊決心、過度駛進相關飛彈射程後，遭遇意料之外「東風快遞」，因而緊急高速躲避的S型航跡。

2019年1月23日，中國央視披露東風-26飛彈發射畫面。 （中國央視截圖）

拒阻決心的展現

然而這般安排，又與美國亟欲渲染的「中國威脅論」有所不同。

首先，所謂「假想敵標靶」設置，是各國軍方的普遍訓練項目，美國自己便有許多模擬中國空軍主戰飛機、中國海上目標的標靶；第二，解放軍自新中國成立起，便奉行與美軍截然不同的發展路徑與思維，從抗美援朝、中印邊境戰爭、珍寶島自衛反擊戰，到對越自衛反擊戰，解放軍始終缺乏砲艦外交、遠征海外的鬥爭傳統，反而更多是聚焦周遭事態變化下的自主防衛。

如今的新疆航母「旱地行舟」，也非意在演練解放軍趕赴遠洋與美決戰，而是模擬美國航母編隊介入區域情勢後，解放軍的自衛反擊情境。若這便是所謂「中國威脅」，關鍵也是華盛頓自己先打開了「潘朵拉之盒」。

然而在某種程度上，美國的焦慮亦有其理，那便是中國軍工的突飛猛進、今非昔比。2020年7月，伊朗便曾在「偉大先知-14」軍演中，將美國「尼米茲級」航母當作標靶，進行海上實彈演練。但過程整體，仍是政治宣示大過軍事技術驗證，畢竟其在使用些許反艦飛彈、地對空飛彈和防空飛彈後，結局仍是出動快艇團團圍住「航母標靶」，再由伊朗革命衛隊突擊隊員由直升機索降至「甲板」上。伊朗雖展示了打擊美航母的決心，卻終究上演了一齣與現實相距甚遠的軍事演練。

而解放軍此次模擬思路不同，有別於伊朗派軍攻佔航母的「反美狂想」，其一開始便鎖定遠程打擊能力模擬，於「航母甲板」上裝設各式角反射器，以在最大程度上擬真「福特級」航母外觀，建立真實雷達測繪數據；S型躲避航跡的情境設置，也反映中國兩大軍工成就：東風-26的遠程打擊能力、高超音速技術的穩定運用，前者首先確保遠程狙殺航母的初始可能，後者則抹殺了美方系統預警、跟蹤、攔截飛彈的能力，畢竟在高超音速領域上，美國可是落後中國十年之久。

綜上所述，新疆航母「旱地行舟」，或許從始至終便是北京對華盛頓的嚇阻訊號，其深知美方不放過任一炒作「中國威脅論」的機會，但此次「真槍實彈」的弦外之音，又確實能直擊美國焦慮深層：4,000公里的航母打擊情境，並非所謂「行使航行自由」引發的南海危機，其更可能是台海衝突爆發後，美方不顧解放軍已在台灣東部外海建立反介入編隊的局面，仍執意前來干涉既成事實，並已出動艦載機與無人加油機，且自認遠在東風-21D反艦飛彈射程外，故而有恃無恐，這才迫使解放軍祭出東風-26。

換言之，此次「旱地行舟」看似恫嚇意味濃厚，其深層用意仍是不願與美全面開戰的底線告知。在天下大同的視野下，中國從未放棄與美合作、共促人類繁榮的願景，但大爭之世中，實力往往又是西方最後能聽懂的直白話語，經貿場域如此，台海局勢亦然。

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