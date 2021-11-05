台海新局勢：中國大陸官民合力技巧性逼統

【文．許輝】

與歷次謠傳大陸武力攻台不同，這次大陸官方的動作卻並不一般，在某種程度上可被視為是技巧性「逼統」的一種嘗試。在真真假假的心理戰演練中，大陸客觀上營造出了台海統一的氣氛。

最近，中國大陸輿論對台海議題的討論異常熱烈，官方民間都參與其中。其中，官方的某些動作也被民間視為與台海緊張局勢有關。中國商務部稱，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。」而山東濟南、安徽合肥和江蘇南京等地政府則向居民派發了戰備應急包或防空應急包，還培訓民眾如何防範空襲。此外，大陸國台辦副主任劉軍川近日的言論也引發兩岸高度關注，在一次演講中他稱兩岸統一後台灣財政收入盡可用於改善民生。

習近平在辛亥革命110周年紀念場合稱，實現中華民族偉大復興，不僅需要安定團結的國內環境，而且需要和平穩定的國際環境，同時重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。 （REUTERS）

在大陸網路上，福建、浙江等地城市街頭軍車集結的影片熱傳，有民眾「備戰情緒」高昂，討論諸如「一天內突襲拿下台灣」和「武統後到台灣買房」等話題。台海話題被熱炒甚至導致一些地方爆發搶購米麵油等生活物資現象，一度也有「軍方徵召預備役官兵」等種種謠言出現。儘管大陸官方緊急闢謠稱，商務部的建議只是常規性的家庭物資儲備建議，軍方也未發佈預備役徵召的通知。但這個現象本身就說明，在當前兩岸關係緊繃的狀態下，大陸民眾對兩岸局勢的非和平預期。

最近30年，武力攻打台灣的謠言在大陸民間曾不時傳出。1995年，時任總統李登輝訪美演說釀成台海危機。陳水扁執政時期，也因多次刺激北京而造成兩岸關係緊張。在李扁執政期間，大陸民間就曾多次謠傳要武統台灣。其實，在研究兩岸問題的大陸學者以及媒體人中，也有不少人經常預判中國大陸武統台灣的時間。

而在國際上，研判北京武統台灣的聲音更是不絕於耳。最近，美軍參謀長聯席會議主席馬克．密利（Mark Milley）就在一個安全論壇上表示，中共武力犯台的可能性在短期內不會出現，但中共軍隊正朝向具備武統的方向發展，任何事情都有可能發生。

美軍參謀長聯席會議主席密利6月10日在華盛頓國會山莊出席參議院武裝部隊預算聽證會。 （AP）

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）最近受訪時也表示，中國可能在2024年下一屆美國總統大選前，考慮對台灣採取軍事行動。歐布萊恩認為，北京擔心前總統川普（Donald Trump）或前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）這樣的對華鷹派人物會在2024年重回美國政治舞台，因此北京會選擇在此之前對台灣動手。歐布萊恩還鼓勵美國企業為台海的潛在危機和由此產生的對華制裁作好準備。

但很顯然，過去30年的預言和猜測並未成真，相關人士也在忙著繼續預測。其實，真正對台動武絕非兒戲，這其中會涉及方方面面的考慮：其一，對台動武是高度軍事機密，不可能大張旗鼓告知普通民眾；其二，在時間選擇上，中共20大和冬季奧運將在明年舉行，此時並不是動武的良機；其三，真正的戰爭動員是一個龐大的系統工程，絕不是目前幾個簡單的動作所能比擬的；其四，古語說，「兵者是兇器，聖人不得已而用之。」輕言戰爭，那是對戰爭所帶來的災難和後果沒有清醒認識的表現，北京不到萬不得已不會使用戰爭手段。目前，大陸對台的政策仍是「和平統一」，或者說是有技巧的「逼統」。

但與歷次謠傳大陸武力攻台不同，這次大陸官方的動作卻並不一般。儘管官方已經闢謠，但非常罕見地鼓勵民眾儲存物資和發放戰備應急包等舉動，在部分人看来，在某種程度上可被視為是技巧性「逼統」的一種心理嘗試。

在真真假假的心理戰演練中，大陸客觀上營造出了台海統一的氣氛，可能有以下考慮：

一是為了反擊最近美國拜登政府在台灣問題上的強硬表態和蔡英文政府的出格言論。在10月27日有中國總理李克強參加的東亞領導人視訊峰會上，拜登重申美國對台灣有著「堅如磐石」的承諾，並對中國「脅迫」台灣的行為深感關切，稱這是對地區和平與穩定的威脅。此前，拜登也表示，如果台灣遭到中國的攻擊，美國將根據1979年的《台灣關係法》，向台灣提供用於維持足夠自衛能力的武器。

而蔡英文最近則在國慶講話說道，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，如果中國武力攻台，她相信美國會站出來保衛台灣。此外，蔡英文還在接受CNN專訪時，首次證實台灣駐有提供軍事訓練的現役美國軍人。

二是想試探下台海兩岸的民意反饋。大陸對兩岸統一有著高民意支持率，這從最近大陸輿論上的表現也不難看出。與大陸民眾的觀感不同，大陸軍機常態性繞台飛行，台灣人儘管也擔心大陸會武力攻台，但多數人似乎並沒有緊迫感，也不相信大陸會在短期內攻打台灣。大陸採取一些與以往不同的做法，可能也是出於技巧性影響民意和「勸統」的考慮。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。