中共統一台灣「三步走」 「統一之後」的腳步已邁開

【文．伍逸豪】

10月29日在湖北宜昌舉行的第四屆「國家統一與民族復興」研討會上，大陸國台辦副主任劉軍川以視訊發表致詞，他以四個段落揭露了北京對於台灣在「統一之後」的基本設想，其中一句「台灣的財政收入盡可用於改善民生」更引起兩岸輿論場的高度關注。

特別是在微博上，這段發言的話題閱讀量已超過8億，還有一篇「10萬+」的公眾號文章《統一後，台灣省買房怎麼選？》廣為流傳。在在顯示對大陸網民而言，「統一」已不只是停留在紙上談兵的想像，從政治軍事的領域進一步滲透到社會生活領域。

台灣媒體對劉軍川的講話也以不小的篇幅進行報導，特別是蔡英文在美國有線電視新聞網（CNN）首度證實有美軍在台之後，台海的政治博弈更進入到了短兵相接的階段，許多以兩岸關係為主題的通訊軟體群組，頓時湧現關於劉軍川講話的討論。民進黨政府也在第一時間出面回應，陸委會以「台灣人民早已堅定拒絕」為由，痛批中共「一廂情願妄想」。

相較於蔡英文雙十講話「兩國論」的「船過水無痕」，一篇國台辦副主任層級的談話，在兩岸引起了不小的政治效應。再加上近一段時間以來美國和台灣「分進合擊」式地對北京頻打「台灣牌」，其實都體現了在「統一台灣」這件台海大變局上，中共已經掌握了話題主導權，不只令蔡英文政府更加密集地聯美反制，也使得美國等西方大國透過各種方式表態，一方面把台海視為遏制中國的地緣施力點，另一方面則是希望台海不要爆發戰爭，關注焦點和對話對象都是已然發動實質統一進程的北京。

面對大陸內部甚囂塵上的「武統」聲浪，以及美台聯手以各種「鬥而不破」的小動作測試中共「敢不敢打」，北京很明顯地在統一進程展現了不受干擾的節奏和步調。北京對西方強化「一中」的底線，對台灣朝野則抓住具有一中意涵的「九二共識」，這些政治拉鋸的戰場，乃是屬於「統一之前」兩岸法理定位的現實表述。2019年習近平在紀念《告台灣同胞書》40周年的講話，提出了「兩制台灣方案」，則是開啟「統一進程」的宣言，號召認同者「推進政治談判」、「達成制度性安排」。

大陸國台辦副主任劉軍川在一場研討會上對「統一後」表態，首先強調「台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家做主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀。」 （國台辦官網）

中共「統一台灣」三步走，第三步便是涉及「統一之後」，這也是「台灣方案」輪廓清晰、具體內涵的下一步。2020年港媒《大公報》頭版透露北京正在制定「頑固台獨分子清單」，並得到國台辦發言人的證實，後來國台辦、中共官媒與民進黨政府的政治攻防過程中，也屢屢拋出將對台獨分子施以「法律制裁」。例如蔡英文在CNN專訪證實美軍在台協訓的報導刊出後，大陸國台辦發言人馬曉光予以「回敬」，也首度使用了對台獨「零容忍」、「不計成本」打擊等說法。

許多台灣民眾很好奇，在兩岸分治的現狀下，中國大陸將要如何對台獨分子「長臂管轄」呢？事實上，依中共建政初期的歷史經驗來看，目前大陸官方宣稱的對台獨分子進行法律追究，相當有可能考量的就是在統一之後實施。亦即在中共設想統一的方案裡，完成統一後首要處理的事情就包括了對台獨分子進行法律究責。

然而，中共對統一之後的安排與設想，在歷史上仍是有一個發展過程。1981年時任中共全國人大委員長葉劍英的「葉九條」，其中便包括了「統一後的台灣可保留軍隊」、「台灣社會、經濟制度、生活方式與同其他外國的經濟、文化關係不變」、「台灣地方財政有困難時，可由中央政府酌予補助」等表述。2014年習近平在會見台灣和平統一團體聯合參訪團時，則是強調了「會尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式」。

一直到此次劉軍川的說法，更為側重民生問題與社會矛盾，回到中共的社會主義底色，把經濟發展與民生福祉聯繫起來，從而宣示「台灣的財政收入盡可用於改善民生」。值得注意的是，在劉軍川的「統一後」方案之中，還加入了一個關鍵前提：「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家做主」，可以理解為未來治理台灣的「上層建築」，必定是「愛國者治台」。

10月31日G20峰會舉行期間，美國務卿布林肯（左）與中國外長王毅（右）在羅馬舉行場邊會晤。王毅強調，「台灣問題是中美之間最敏感的問題」，指稱一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞，敦促美方意識到「台獨」的嚴重危害，要求奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策。 （AP）

這一套從「愛國者治台」到「財政收入用於改善民生」的「台灣方案」，背後有很深的香港經驗之影。在香港經歷反修例巨大的政治動盪之後，中共中央積極調整一國兩制2.0版本，一手樹立「愛國者治港」、另一手則更加突顯中央在香港民生改善與基建投入的力道和身影。如同一國兩制在香港是一個與時俱進的政治框架，中共對兩岸統一後的基本規劃，也是跟著時勢在變化，並隨著對話的對象在改變，例如葉劍英時期是與國民黨對話，如今則是繞過蔡英文政府而直接對話台灣人民。

劉軍川這番「統一後」的演說，聽在台灣社會耳裡，或許覺得虛幻，甚至覺得是天方夜譚。但不可否認的是，北京已不只是在考慮要如何完成統一，同時也在規劃統一之後的「台灣方案」，並隨著客觀形勢做出各種選擇和調整。當然，也需要理解到的是，今日台灣問題已經被深刻地鑲嵌進中美博弈的格局之中，例如王毅在羅馬與布林肯（Antony Blinken）見面時，特別強調了「台灣問題是中美之間最敏感的問題」。

中共這支已將上弦的統一之箭，將如何射出、何時射出、進靶之後的態勢，從「兩制台灣方案」到「台獨黑名單」再到「財政用於改善民生」，見到了更多的端倪。中共已經邁開「統一之後」這個第三步，對外放出了「統一在即」的強烈訊號。能不能實際感受到，正考驗著美國與台灣蔡英文政府的感知與判斷。

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