2758號決議50周年 「台灣地位未定論」被邊緣化

【文．伍逸豪】

50年前的1971年10月25日，聯合國大會通過2758號決議，中國席位由北京的中華人民共和國政府取代台北的蔣介石政府。北京25日舉行了「恢復聯合國合法席位50週年紀念會議」，習近平出席並發表重要講話，完全聚焦於這50年來中國參與聯合國的成果，並宣示維護以聯合國為代表的國際多邊主義，將習近平所倡議的「人類命運共同體」，視為實踐全球治理體系的「中國方案」。此前媒體預料習近平此次講話將會有涉台部分，但從中共官媒所公布的講話全文來看，並無涉台內容，說明台灣與美國方面近期所操作「中國錯誤引用2758號決議」的國際輿論戰，北京將之邊緣化冷處理。

在聯大2758號決議50周年前夕，美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉行線上研討會，美國國務院主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，「中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與」。對台灣問題相當熟悉的葛來儀（Bonnie Glaser）進一步補充，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決；美國長年立場是台灣主權未在《舊金山和約》有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

將華自強與葛來儀兩人的說法合起來看，可說是過往美方和獨派人士所主張「台灣地位未定論」的捲土重來。事實上，這一波關於2758號決議「台灣參與」的論爭，率先發動者乃台灣的民進黨政府，特別是獨派色彩濃厚的外長吳釗燮在今（2021）年9月聯大開議之前，便密集投書西方媒體，批評北京「錯誤引用」2758號決議，當時多維新聞即評論，難道民進黨政府想再發動一次「入聯」操作？

在此，需要先釐清一個問題，究竟什麼是美台雙方口中所稱的「錯誤引用」？據10月12日外交部駁斥大陸外交部發言人趙立堅的新聞稿，民進黨政府主張：1971年聯合國大會通過的第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分。

顯然，在此次2758號決議的「台灣參與」宣傳戰上，台灣與美國再度口徑一致，在操作手法上，與2020年美台聯手發動「台灣最早示警世衛組織（WHO）」的「防疫反中戰」如出一轍。然而，在聯合國的「台灣參與」問題，美台同批北京「錯誤引用」2758號決議，可以說是對於兩岸法理定位與歷史脈絡「掐頭去尾」式的「耍嘴皮」。

1945年7月4日，出席在舊金山市召開的國際組織聯合國會議的中國代表團成員在《聯合國宣言》簽字儀式上，中華民國駐英國大使顧維鈞正在簽字。 （VCG）

原因在於，聯大2758號決議處理的確實是「中國代表權」，「台灣參與」其實是一個假議題。因為1945年日本戰敗，台灣主權復歸中國；同年10月聯合國成立，當時代表中國的中華民國政府還是創始國之一，台灣作為中華民國政府所代表的中國席位的一部分已然存在於聯合國之中。一直到1971年10月25日2758號決議通過，中國席位改為由北京政府取代，在聯合國體系的認定中，台灣並未從中國獨立出來，也就自然沒有「台灣參與」的問題產生。

也就是說，台灣坊間所謂的「1971年台灣退出聯合國」，只是台灣政治人物一種通俗的講法，真正的性質是「蔣介石政府喪失在聯合國的中國代表權，並由北京政府取代」。亦即，站在聯合國體系與戰後國際社會的角度，過往兩岸在席位爭奪上的風風雨雨，自始至終涉及的都是「中國代表權」，即由台北還是北京來代表「中國」席位的問題，從無涉及「中國」與「台灣」兩個「主權國家」對立式的參與問題。

這一點，如今主張2758號決議被錯誤使用的美方，不妨翻翻美國《國務院公報》（Department of State Bulletin）第22卷（1950年1月至3月）的記載，當時美國總統杜魯門（Harry Truman）與國務卿艾奇遜（Dean Acheson）都說「台灣已歸還中國」，且「在過去的四年中美國及其盟邦都沒有異議」。

1945年8月24日，蔣介石在重慶的總統官邸簽署了《聯合國宣言》批准書，標誌中華民國政府正式成為聯合國的一員，並成為安理會常任理事國之一。 （VCG）

因此，關於聯大2758號決議的理解，也必須將戰後台灣歸屬的歷史脈絡涵納進來，如果刻意不談台灣已在1945年回歸中國，那麼就會踏入美國和台灣所謂「錯誤引用」2758號決議的陷阱之中。只要把這段歷史和法理定位理清楚，那麼究竟是誰在「錯誤引用」，答案也就不言自明了。

當然，美方和民進黨政府對這個背景不可能不清楚，只是在抗中的前提下，2758號決議也成為「台灣牌」的一部分，被美台共同拋了出來。類似的鬥爭，不過也是美國長年以來一手打「一中政策」、另一手打《台灣關係法》的兩面手法之變形。習近平在紀念2758號決議50周年的會議講話上，全然未觸及台灣問題，一來是北京眼中國際現勢的體現，二來則是邊緣化美台藉機炒作的「台灣地位未定論」。

葛來儀（左）近日在華府研討會批評，中國長年扭曲2758號決議內涵，她並呼籲：「世上支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構的國家，都該挑戰這一說法。」 （總統府提供）

如果美台對此仍緊追不放，未來勢必仍舊得回歸到國際社會的「一中」戰場上。台灣或許不該忘記，在2020年疫情嚴峻之際，民進黨政府自認為站在了國際舞台的高光時刻，認為自己比以往任何一個時期都更接近世衛大會（WHA）的參與，但當時吳釗燮在立法院曾表示：「美國至今仍認為今年不適合由美國自己提案，因此還是由友邦提案」，這一番真心話大表白，恐怕已把所謂「台灣參與」聯合國體系的客觀現實，已說得一清二楚了。

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