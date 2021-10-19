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民進黨內驚爆「臥底線民」 正義的火炬怎會如此廉價

聯合新聞網 / 多維新聞
針對轉型正義工程，蔡英文多次盼促轉會和政府各機關共同加速政治檔案的清查工作，調查歷史真相，以落實轉型正義。 （維基百科公有領域）
針對轉型正義工程，蔡英文多次盼促轉會和政府各機關共同加速政治檔案的清查工作，調查歷史真相，以落實轉型正義。 （維基百科公有領域）

【文．黃粱】

民進黨立委黃國書遭爆料過去曾是「職業學生」，受政府情治系統吸收擔任線民，遭民進黨新潮流派系除名。由於調查局近期陸續轉移台灣威權時期的監控檔案到促轉會，綠營政治人物檢視後驚覺有異，經查核比對後確認黃國書確實為當時國民黨政府所安排的臥底線民，因此於今年8月將其除名。

據悉，黃國書在民進黨成立三年後仍有擔任線民，因此成為決議將其除名的關鍵。事件爆發後，黃國書本人對此坦承不諱，表示於大學戒嚴時期為了保障同伴們的安危，曾在脅嚇下「被迫」協助情治單位的政治偵搜工作，他並宣佈退出民進黨，在立委屆期任滿後不再尋求連任。

然而這起突然其來的「線民案」卻引起外界不少揣測，若黃國書早於8月便遭新潮流發現其黑歷史，為何會在時隔兩月後突遭親綠媒體曝光爆料？有人因此推測可能與近期陳柏惟的罷免案遭遇危機有關，而從民進黨面對此事的態度與操作，也確實有重燃民眾對威權時期的厭惡，以及喚醒國民黨白色恐怖劣跡的意味。

自黃國書「自白」之後，許多綠營人士在其臉書下加油打氣，表示敬佩他坦然面對的態度，甚或緩頰於威權時期，不論是被監控者或是被威脅利誘者都是大時代下的「被害人」，柯建銘更稱黃國書為「政治更生人」，應抬頭挺胸留下來繼續奮鬥。綠營也同時將矛頭指向國民黨，指出整起事件最應負責的便是當時逼迫人民互相監控的國民黨政府，蘇貞昌更痛批朱立倫「沒有黃國書坦白」。

遭爆料後，黃國書於臉書坦承其「迫於無奈」下曾擔任過國民黨線民。 （Facebook@黃國書）
遭爆料後，黃國書於臉書坦承其「迫於無奈」下曾擔任過國民黨線民。 （Facebook@黃國書）

「政治偵搜的不是國民黨，而是當時大時代的情治單位」，朱立倫這種說法固然荒謬，也沒有人會信服，但民進黨想以此替黨內同志洗白，同樣顯得不倫不類，甚至又想藉由喚起「威權幽靈」來賺取政治紅利，不免更將轉型正義變得無比廉價。

對於民進黨對於「線民案」的反應，施明德在臉書上嘲諷道：「如果被揭發的人，不是黃國書，而是馬英九、朱立倫、侯友宜，藍、綠營人士這兩天來的評論內容，會變成什麼樣子？」民進黨前秘書長羅文嘉亦冷冷表示，所謂「被迫」可以當作下台階的說詞，但切莫當作歷史事實。

羅文嘉對黃國書「被迫」的說法感到不以為然。 （Facebook@羅文嘉）
羅文嘉對黃國書「被迫」的說法感到不以為然。 （Facebook@羅文嘉）

與陳柏惟的肇事逃逸案相同，每每綠營人士遭爆料後的被迫承認，總是能被美化為「有勇氣的承擔」，好似這些人都是主動揭露其黑歷史，究竟勇氣何在，確實令人摸不著頭緒。而就如施明德與羅文嘉所言，威權時期的白色恐怖與轉型正義的落實，向來都是民進黨最著重推動的議題，從促轉會的運作到各種影視作品的政治正確都脫離不了「白色恐怖」觀之，這理應是民進黨沒有任何妥協空間的核心價值，怎能面對國民黨時如此大力批判，一遇到自家人就變得如此「寬容諒解」？況且，黃國書的自白並未提及具體工作內容細節與過程，離民進黨口中「正義」與「真相」仍差距甚遠，又怎能如此輕易放下？

民進黨強調轉型正義是還原真相，是釐清誰是加害者，而不是宣洩仇恨或政治鬥爭，很可惜的，真正看起來過不了那道正義門坎的不只是國民黨，顯然還包含了民進黨。黃國書的「線民案」爆發後，民進黨一眾沒有多少人想追求真相，而是在對自己人寬容之際，重點提及了國民黨才是真正的幕後黑手，除了國民黨以外的人都是受害者。

當轉型正義成為取之不盡的政治提款機，民進黨當然不會希望和解，也不會一次將此政治資產提光，而是經常在有需要的時刻喚起這段記憶，傳遞著「民進黨雖爛，但國民黨更是罪不可赦」的政治宣傳。

諸如范雲等人將曾遭政治監控的過去做成文宣，放在臉書的置頂位子不斷提醒著民眾「我是威權時期的被監控者」，蘇貞昌、陳菊等人每逢政治場合便要暢談白色恐怖時期的歷史，潛台詞中除了批評國民黨，也要求台灣人為他們的犧牲奉獻給出補償，其意思再明確不過，「這一票，是台灣人對我曾抵抗威權的虧欠」。她們當然有權利追究真相，但追究真相，也絕非其為新威權擦脂抹粉、以及其低劣表現能被容忍的萬用擋箭牌。

民進黨籍立委黃國書宣佈退出民進黨，並不再尋求下屆立委競選。 （多維新聞）
民進黨籍立委黃國書宣佈退出民進黨，並不再尋求下屆立委競選。 （多維新聞）

在許多民進黨支持者的看法中，蔣中正便形同希特勒，而曾有迫害人民歷史的國民黨，更應在轉型正義時被掃進歷史的塵埃。然而民進黨並不這樣想，就如同柯建銘曾說「國民黨弱化非台灣之福」，言下之意不外乎「非民進黨之福」，轉型正義不可能做完的，不是做不到，而是若轉型正義達成，各方都和解了，或者國民黨真的就地解散，民進黨對內選舉還有何政治資本能夠提領。

民主政治的鬥爭不需要和解，唯有仇恨與撕裂才是吸取選票的最佳養分，這本身就與轉型正義的初衷與訴求相沖突，民進黨對此再清楚不過。黃國書的情況看似有些尷尬，但其實並不難處理，畢竟最大的稻草人十分明確，但這終究要考驗到民進黨面對轉型正義時所欲表現的態度，黃國書身為被派去民進黨內的「線民」，為何就能成為「政治更生人」，比其他線民更值得原諒？而當更多的「黃國書」與國民黨人士一同被揭露時，民進黨經常掛在嘴邊的「正義」又該如何轉型。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。

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