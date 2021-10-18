普丁的「台海快評」替台灣擋下武統扳機

【文．李富茂】

隨著中共對台灣的軍事威嚇增加，台海形勢變得愈發緊張，不過俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻在10月13日的俄羅斯能源週（Russian Energy Week）上表示，他認為台海爆發軍事衝突的可能性不高，因為「中國無需動武就能達成統一台灣的目標」。

與一般西方世界觀點不同，普丁認為台海情勢尚未走入「需要」武力解決的時機，他表示以當前中國大陸的經濟實力，就足夠「和平」統一台灣。這也是近期普丁針對台灣問題再一次的發聲。

事實上，俄羅斯官方最近對台海議題表現得相當突出。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Сергей Викторович Лавров）在本月12日訪問哈薩克的記者會上，回答莫斯科如何評價中國大陸在台灣問題上的行動，及其與台灣統一的意圖時表示，「俄羅斯認為台灣是中華人民共和國的一部分，俄羅斯的政策會以此為出發點。」

以目前的中俄關係而言，俄羅斯官方前述對於台海議題的「表態」一點也不意外。只不過，令台灣社會較為納悶的是，包括解放軍、美英日等國連日來在台灣周遭海域演訓，解放軍更在10月初密集地派遣軍機進入台灣西南空域，最高峰更曾在一天內達56架。各方情勢看來十分嚴峻，何以普丁判斷台海不至於發生武力衝突，而中共更不需要使用解放軍就能達到統一的目標？

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫2021年9月16日在塔吉克首都杜尚貝會面，期間兩人以碰肘打招呼。兩人是在上海合作組織舉行期間進行場邊會晤。 （Reuters）

不可否認的是，當前無論是中美大勢或兩岸小氣候，外界皆難樂觀看待，尤其當美國常以台灣牌與北京四處針鋒相對，中共勢必得給予美方與其口中的台獨分子嚴肅的回應。於是，軍事操演、軍機「擾台」、或是禁止進口台灣農產品等，就成為中共對台乃至美歐各國的警告手段。

不過對於中共的「反應」，台灣與西方社會卻視若無物，反倒是順水推舟，藉著世人有感於對專制威權政體的恐懼，開始營造中共軍事威脅，述說著「中共吃人」的鬼故事，進一步向外人呈現中美、兩岸關係陷入惡性螺旋的模樣。

國防部長邱國正強調，台灣不會發動第一擊輕啟兩岸戰端，但也強調國軍絕非動也不動的塑膠。 （中央社）

確實，在中美博弈難題未解的情況下，台海局勢有一定的危險性，何況民進黨政府這廝應台灣政治內需，時而好發挑釁意味的言論與反中政策，雪上加霜。然而，過去《多維新聞》也已不厭其煩強調，中共對台大政方針迄今仍不脫離「和平統一」主軸，即便解放軍軍機、軍艦大量出沒在台灣周遭，但當前的情勢還不至於需要動用到真正的「武力」；相反的，中共特意透過這些「硬實力」的展現，作為「和平統一」的強大後盾，一方面向他國傳達不應當也不應輕易以台灣問題作為對中共的「玩笑話」，二方面也企圖恫嚇台灣內部的台獨氣焰。

而作為旁觀者的普丁、同被西方視為「仇敵」之一的俄羅斯，自然也相當清楚美歐各國對於中國大陸的「玩法」。進一步言之，就因為中國大陸已成為世界經濟大國、並擠身全球強權之列，美歐各國基於現實考量，在對付的手法與手段上，大多迴避「正面」衝突並改以旁敲側擊、聯盟的方式壓制呈現。

美俄合作空間小且潛在衝突點較多，雙方主要以不產生全面衝突為目標，以維持穩定、可預測的關係。 （美聯社）

是以，中共本身有著強大的經濟基礎作為後盾，同時間台灣的整體經濟命脈，更是與中國大陸密不可分。若以此判斷兩岸未來的情勢發展，台灣既承受不了軍事的摧殘，也難以應付經濟上的斷炊，這也難怪普丁三番兩次地強調「台海不會爆發軍事衝突」，因為在最後一步的戰爭開打前，經濟封鎖勢必是先發制人的重要步驟。

不過無論如何，普丁此次針對台海議題「發聲」，很難不與北京產生聯想。畢竟中俄兩國在西方世界眼裡如此「狼狽」，以至於兩者在國際叢林裡聯手合作，幾乎是理所當然。然而，即便普丁的「台海快評」有其背後的中俄戰略立場考量，但如仔細對照當前兩岸各自整體實力狀態，普丁的觀察仍不失作為台灣社會的參考。

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