美軍再提三個聯合公報 拜登面對台海是回歸傳統還是無計可施

【文．皇金】

10月12日，美國國防部發言人柯比（John Kirby）在例行記者會上回答記者提問時表示，中國近來加大了對台灣及其他美國盟友和夥伴的「恐嚇」和「施壓」，其中包括中國在台海、東海及南海周圍地區開展的軍事活動。美方認為這些行為不利於地區穩定，只會增加誤判的風險。

柯比還強調，美方對台支持以及和台灣的防衛關係仍然與當前台灣面臨的中國威脅一致，美方敦促北京履行中美三個聯合公報中有關和平解決兩岸分歧的承諾。美方也將繼續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

這是10月中國軍機大規模進入台海空域以來，美國國防部首次就台海問題表態。從柯比被記者追問下的表態來看，美國軍方還是看重台海保持現狀，並強調維持這一現狀的政治基礎，即中美三個聯合公報以及美國的一中政策。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10月12日也強調了美國將繼續根據中美三個聯合公報、美國對台六項保證以及《與台灣關係法》保持同台灣的非官方關係。

不過對北京而言，在三個聯合公報當中，美國並沒有兌現第三個圍繞美國對台軍售而達成的《八一七公報》承諾。在該公報中，美國承諾中國「逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決」的承諾。

2021年10月4日，國防部公佈示意圖稱，解放軍52架次軍機自台海中線南端飛入台灣西南防空識別區。 （國防部提供）

在被追問美國是否會經由國會批准採取行動保衛台灣時，或者是否在討論這一選項時，柯比強調，不討論假設性問題。他隨後強調美國的「一中政策」和中國的一中原則不同，即美國對台灣主權問題不設立場，北京則堅持對台灣擁有主權。

但柯比隨之強調，美國將繼續支持以符合台灣人民意願和最大利益，透過和平方式解決兩岸議題。美方對台承諾堅若盤石，這也有助於維護海峽兩岸與區域的和平穩定。

柯比曾在歐巴馬（Barack Obama）時代效力，懂得台灣問題的敏感性。他的回答也體現了拜登（Joe Biden）民主黨政府鮮明的現實主義和務實主義。在台灣問題上，拜登政府及美國軍方基本上回到了之前的民主黨政府傳統立場。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理蘇利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。 （中國外交部）

這種務實主義在拜登總體外交風格上已經有所體現。從放棄在阿富汗推行自由價值觀和西方管治模式，倉促撤軍並透過無人機開展有限的反恐打擊，到強調阿富汗的命運應該由阿富汗人民決定，都可以看出，自由派過去那一套國際干涉主義政策對拜登已經沒有很大的吸引力。

就中美關係而言，拜登政府一邊強調激烈競爭，一邊拒絕就協防台灣做出明確承諾，同時尋求同中國國家主席習近平的會晤，這也是拜登個人務實主義的體現。從半年多來的對華外交接觸來看，拜登所說的激烈競爭應該是一種「負責任」的競爭，而非在軍事領域的對抗性競爭。

如果對映到台海局勢，這也說明白宮當前對台海局勢的判斷以「維穩」為主。也就是民主黨政府所支持的維持台海「現狀」。這種回歸傳統立場、保持戰略模糊也是最為保險的做法。和右翼政府立場相比，拜登政府更注重保持中美關係的「穩定」與可預測性。

當然，回歸傳統也是美國無計可施的一種體現。在台海問題上，中國始終佔據主導地位。美國任何形式的政治和軍事干預都要優先考慮美國國內的利益，避免美國因為外部危機過度消耗自身實力。

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