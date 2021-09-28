拿習近平賀電踩蔡英文痛腳 朱立倫依然精算

【文．司馬台】

朱立倫9月25日以未過半支持率贏得中國國民黨主席選舉，9月26日獲習近平以中國共產黨中央委會員總書記身分賀電，盼兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上「謀求國家統一」，朱立倫覆電提到在「九二共識」及「反對台獨」的基礎上「求同尊異」，署名的日期未有「民國」，引發蔡英文政府、民進黨政治人物群起圍攻。

陸委會批朱立倫迎合中共主張、未掌握「主流民意」；行政院長蘇貞昌酸他「守護主權攏系假的」，甚至還有台獨團體「台灣國行動協會」高層當面嗆他「中華民國消滅者」，要他「正常倫」不要變成「紅統倫」。

值得一提的是，對於蔡英文政府及泛綠陣營的見縫插針、酸言酸語，朱立倫並未因此進退失據，他的辦公室不僅火力十足回嗆，指朱立倫還沒正式上任就接通兩岸溝通渠道，達成蔡英文上任5年多辦不到的事，「蔡英文是嫉妒還是急了」？朱立倫本人更親自上陣，未拘泥於泛綠陣營種種「抹紅」，不但直接批評陸委會不該變成「破壞兩岸關係委員會」，強調「兩岸維持暢通管道」的重要性，更直接指明短期目標要傾全黨之力，完成對台灣基進黨立委陳柏惟及無黨籍立委林昶佐等兩位「台獨」立委罷免工作，同時呼籲民眾將年底舉行的反萊豬、護藻礁、公投綁大選及重啟核能四廠公民投票當成對蘇貞昌的「不信任投票」。

雖然不知道朱立倫在展開第2次國民黨主席任期後，其「戰鬥氣息」能否持續下去，至少，在他還沒正式接任主席前，他就主動叫陣要完成罷免2位色彩鮮明、扈從民進黨指揮的「台獨立委」，還將戰線延伸到12月底的公投案，已經與2015年時在慌亂中接任國民黨主席時怕「被抹紅」、「被不愛台灣」，在民進黨、泛綠政治人物挑選的戰場進退失據、捉襟見肘的窘態相比，目前來看，至少算是成功的第一步。

習近平9月26日上午發出賀電，祝賀朱立倫當選中國國民黨主席。 （朱立倫辦公室）

眾所皆知，「政治精算師」是朱立倫在台北政壇的外在符碼，包括2014年九合一選舉後成為國民黨僅存的直轄市長，卻在展開第2個任期時強調會「做好、做滿」，成為後來「換柱」遠因；2020年總統大選國民黨大敗時不出馬競選主席補選、此次再次出馬競選國民黨主席等，其「精算」的幾乎都在於能否「利己」，除了「換柱」系受黨內大老壓迫下的「非自主決定」外，其他莫不循著「利己」的精算而為之。

也因此，過往的朱立倫為了定期選舉的政治需求，對於「被抹紅」高度敏感。例如2015年5月朱立倫在北京人民大會堂與習近平會面，闡述「九二共識」為「雙方達成兩岸同屬一中，但內容涵義有所不同」，被「美聯社」（AP）以其主張「兩岸同屬一中」，解讀路線為「終極統一」，朱立倫雖然人仍在北京，仍強烈批評「美聯社」報導惡意扭曲；又如民進黨指朱立倫的岳父高育仁涉將台灣農業技術輸出大陸、插乾股投資公司，猶如「賣台幫辦」，朱立倫也出面批判民進黨選舉只會「抹黑、抹紅」。

9月26日，面對習近平和朱立倫往返電文，民進黨批評朱立倫面對北京「沒有為台灣發聲的勇氣」，還指控他的覆電形同是「中共附隨組織」。 （Facebook@民主進步黨）

此次陸委會、 蘇貞昌、泛綠政治人物再施故伎，緊咬著朱立倫「沒有反對統一」、「沒有民國」，不只「抹紅」，更有甚者更直接將「消滅中華民國」「紅統」標籤往他身上貼，朱立倫卻不糾結，反而另闢戰場，以「兩岸溝通順暢更重要」，強化自身「反台獨」色彩，向被北京定性為「台獨份子」的蘇貞昌及2位獨派立委叫陣，將可能失敗的罷免案及通過難度極高的公投成敗的責任攬了下來，小小改變了外界對其「精算師」印象。

不過，從另一方面來看，朱立倫仍不脫其「精算」色彩。畢竟，習近平提「九二共識」、「反對台獨」的共同基礎目的在於「謀求國家統一」，朱立倫雖承認兩者為共有基礎，此時強化其「反對台獨」力道，對於綠營政治人物的「抹紅」看似無畏、置之不理，其實也巧妙迴避了對於「國家統一」的追問。

面對綠營圍剿，朱立倫9月26日也在臉書發文反擊綠營的「抹紅伎倆」，批評陸委會不該淪為「打壓兩岸關係委員會」。 （Facebook@朱立倫）

不管如何，相較於2015年朱立倫的「愛惜羽毛」與強調中道理性卻利己算計的「正常倫」，至少，這次朱立倫敢於對「台獨」叫陣，並立下「軍令狀」，等合他在此次贏得黨主席選舉後宣稱的「戰鬥藍」，有關「統一」、「求同尊異」部分，優先序可以再往後挪一挪，畢竟，連立委罷免案跟公投案都過不了，國民黨在台灣就無立足之地了，還談什麼統一。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。