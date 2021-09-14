連中國歷史都搞不清楚 退將還想「解救大陸同胞」？

【文．林嘉禾】

退役陸軍少將于北辰自從轉型為名嘴後，因其言論時常惹議，常常引致中國大陸網友的關注。先前，他曾因討論解放軍坦克不適合在城鎮作戰時提到「你真的以為台灣的城鎮都跟你們一樣是土房子嗎？這麼矮，裡面都是土坡嗎？」，此言一出，「土房哥」名號在大陸不脛而走。他甚至還說過「跟解放軍將領一對一單挑，我不會輸」、以及認為大陸運動員在奧運是「為了活命而比賽」，屢屢受到注目。

曾經擔任國民黨黃復興黨部轄下黃國園黨部主委的于北辰，近日對國民黨主席選舉有很直接的批評，他稱「朱（立倫）不知統戰是怎麼回事，張（亞中）太天真以為可以單人之力左右中共簽和平協議，江（啟臣）還在原地踏步搞不清楚兩岸怎麼寫，卓（伯源）走回九二如同鬼打牆」，他除了提到應該要「與歐美日等同價值的民主國家一起反共站隊，作為打開大陸民智、解放同胞的唯一康莊大道！」，更拋出「後中華民國」思考。

所謂「後中華民國」思考，他以漢、晉、宋三代為例，稱「如果這動亂坐大成爲革命，甚至導致原政權遷都，那麽在歷史學家的筆下，這個朝代一定會更名」，放到當前，他認為就是要去理解1949年前後，就已經是中華民國的兩種時期，所謂「前中華民國」或「大中華民國」已經一去不復返，他篤信「在台灣的中華民國，在千年以後的歷史家筆下，一定會因此改叫後中華民國」，他並提出，藍營認知的中華民國其實是「前朝」，而蔡英文政府所提的「中華民國台灣」則是「後朝」，「這期間只是換了朝，卻沒有換代」，他強調，「後中華民國」不是一個政治主張，與台獨無關，與華獨無關，也與藍綠無關，「這只是千百年以後歷史的客觀寫法」。

在「後中華民國」的認知裡面，不存在《中華民國憲法》對一個中國主權範圍連續性的問題，圖為1949年10月在廣州的國軍部隊。 （Getty）

這樣的歷史解釋是否正確，固然見仁見智，但他近日在節目中闡述時則顯示出這種歷史見解的謬誤。他在年代新聞台的政論談話性節目「新聞面對面」裡提到東漢、西漢「都稱對方是偽政權」、「都稱對方是篡漢」，「晉朝也是，東晉、西晉當時都稱自己是晉」、「宋朝也是叫南宋、北宋，當時雖然分裂，都稱自己為宋」，他強調這些場景跟現在「一模一樣」。這番話固然讓人一頭霧水，也顯示出他在提出政治思考的同時，對各朝代歷史卻存在極大的誤解，當然也又成為大陸媒體與網友嘲笑「土房哥」的又一力作。

不過，若拋開訕笑的層面，于北辰所代表的，正是兩年來國民黨重組過程中的一股尷尬的力量，這股力量不贊同國民黨在2020年1月15日提出的所謂「敗選檢討報告」，認為國民黨敗選主要還是由於兩岸論述的失誤，因而一方面該黨內部多人對於曾在大陸參加孫中山紀念活動時「起立」聆聽中華人民共和國國歌的退役中將吳斯懷等人非常不滿、多次公開呼籲其主動辭職不分區立委，另一方面則急於思考不同於「九二共識」的兩岸路線，其結果就是國民黨主席改選以後，持續在「兩岸和平」、「反台獨」與「反共」當中打轉、找不到平衡點，更不敢有終局理念的具體倡議；國共交流停擺之餘，對民進黨政府的政策批評也始終打不到要害。

從于北辰的發言來看，更嚴重的問題還有藍營存在的「歷史虛無主義」，對於中國元素既想用、卻又搞不懂乃至於又不會好好用，最後呈現出以「敵對的兩漢」比擬「前後中華民國」的詭異邏輯，這與綠營高捧的《斯卡羅》史觀，簡直就是一丘之貉。當這些史觀與政治觀紊亂的層層矛盾，投射到對現實的政治解讀，不僅導致于北辰這類藍營人士，只能悲慘的淪為兩岸笑柄，對於國民黨的改革與重建與對台灣社會的正面影響，也起不了正面積極的作用。

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