從小S到張鈞甯 誰從「台獨」文字獄中獲益

【文．祁賓鴻】

東京奧運期間，藝人徐熙娣（小S）因一句「國手」說，慘遭中國大陸網友大舉出征，連同女兒一夕損失四個品牌代言，台海亦為此掀起民族情緒憤慨。

輿論延燒逐漸失控際，中共官媒《海峽之聲》於8月4日出面替其緩頰，指小S所謂「國手」說並無問題，「大陸網友在評論兩岸間的事之前，要多多了解紛繁複雜的台灣社會，要學會設身處地、換位思考、理性對待，防止好心辦壞事」，並表示「民進黨事後的持續挑釁」，導致了此一事件被放大扭曲。眼下小S已正式復工，然而相關力道並未終結，並在蟄伏些許時日後，找到了新獵物。

9月5日起，張鈞甯的相關「台獨」行徑被爆出。首先是其2010年發表的研究所畢業論文，題目「我國演藝人員經紀管理之法制問題」中的「我國」二字，遭大陸網友貼上「台獨」標籤，日期格式的「中華民國九十九年七月」，也成了莫須有的欲加之罪。

隨後各種似是而非的「台獨證據」持續流出，甚至一度流傳其已遭新陸劇《女心理師》除名的假消息。9月6日，張鈞甯工作室發表聲明，澄清張鈞甯並無台獨立場，且「一直堅定地認同自己的中國人身分」，部分網路民意也替張鈞甯緩頰，指台灣的大專院校論文有固定格式，如此「挖墳式」無的放矢，只會打亂中共中央統戰節奏。

若無意外，此次風波應會與小S事件結局類似：一陣網路輿情喧囂下，張鈞甯的工作短暫受影響，但大體不會波及未來發展；「台獨」印記會成為爭議，但不會是各方公認的汙點。但這般輿論戰線操作力道，應也不會是最後一次發作。

「台獨」公審如何成形

回顧小S與張鈞甯風暴的成形，兩處關鍵耐人尋味。

首先，被狙擊的兩位演藝人士，皆是赴陸發展有成、且立場友中的台灣藝人。小S於2016年赴陸主持網絡綜藝節目《姐姐好餓》，於愛奇藝等網絡平台上播出，隨後又陸續主持《姐姐好餓》第二季、《坦白吧！花花世界》等網路節目，廣告代言亦是絡繹不絕。2020年新冠疫情初發時，小S曾轉發姐姐大S捐贈口罩予武漢的發文，並表示「恨比病毒還可怕」，由此遭台灣輿論抨擊是「用口罩舔人民幣」。

張鈞甯則於2012年後赴陸發展，出演《武媚娘傳奇》、《大軍師司馬懿》、《如懿傳》等知名戲劇，並在河南水患時積極投入相關慈善捐助活動，2021年3月新疆棉爭議爆發時，其也是最早宣布與相關品牌解約的藝人之一，還因此遭台灣輿論貼上「親中藝人」、「效忠祖國」的負評標籤。

其二，兩起事件的「台獨」證據發酵，皆來自台灣慣用平台，並受特定勢力營造煽動。小S的「國手」說，來自被中國封鎖的Instagram，相關動態在遭人截圖後，流向了微博等中國網友慣用平台，並在東京奧運戰況、鄭州水患皆為熱點的情況下，以「小S ins」的標籤，莫名空降微博熱搜第一位，引來無數營銷號大書特書，議題就此成形。

中共官媒《海峽之聲》發表文章，認為是大陸部分網友「亂扣帽子」加上「民進黨搧風點火」，才使得小S事件被過度放大，演變成對立。 （微博@小S）

張鈞甯的「我國」風暴更加詭異，當中國輿論根本無人談論此一事件時，先有台灣媒體開始繪聲繪影，指稱張鈞甯因論文格式而被貼上「台獨」標籤，慘遭「小粉紅大舉出征」，且「已被《女心理師》新劇除名」。如此話題先是在台灣輿論發酵後，才逐漸於微博等平台上捲起波瀾，形同是被台灣以「預言」的方式，詭異「催發」了所謂「小粉紅出征潮」。

理性算計的輿情文字獄

從小S到張鈞甯，兩起事件的對象鎖定、戰線炮製，皆充斥刻意推波助瀾的痕跡。推動者精準嗅聞到中國輿論上的愛國主義風向，並選擇兩位發展有成的友中台灣藝人加以狙擊，塑造「台獨雙面人」的爭議話題，同時藉微博熱搜、營銷號等曝光擴散機制，在兩岸關係每況愈下的氛圍中，調動中國網友原始的愛國表達，吹起帶有仇台情緒的小粉紅出征潮。

張鈞甯工作室於9月6日發佈聲明指出，近期網路上指控張鈞寧的台獨言論是不實資訊，並表明自一直堅定認同自己的中國人身分。 （微博@張鈞甯工作室）

到頭來，兩場輿論風暴看似是民族情緒的氾濫，實則盡是人為的精準算計與操弄。部分中國網友迷失在群情激憤中，教訓了「雙面討好」的台灣藝人，將愛國主義大旗高高豎起，卻沒察覺到，兩場人為操弄的台獨文字獄，既沒能傷到台獨分毫，還白白替他人作嫁。

其中，最大獲益者自然是台灣的民進黨政府。從小S事件到張鈞甯風暴，民進黨無一缺席，畢竟其執政的一貫法寶，就是在升高兩岸對立情緒後，擷取各種政治資源，同時以「反中」論述調動島內團結，以遮掩自己治理能力極其低落、又濫權執政的醜陋真相。

故面對成為輿論標靶的小S與張鈞甯，長期打壓台灣內部「統一認同」的民進黨，迅即換上了「天使面孔」，大言不慚高喊「尊重認同」，並將小粉紅出征潮形塑為壓迫個人自由的無理民粹，迫使台灣各界「選邊歸隊」，但凡不跟著聲援者，或質疑台灣是否牽涉其中、反串作戰者，皆被貼上「中共同路人」標籤。

針對張鈞甯「被台獨」事件，蔡英文說，「這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受」，她也指出，比起打壓封殺，「善的循環」才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值。 （民進黨提供）

而許多平日諷刺張鈞甯與小S親中者，同樣虛情假意出面聲援，但其根本不關注兩人的未來境遇，反而更多是臣服於當下的「反中」政治正確，緊抓著「張鈞甯遭陸劇除名」的假新聞，裝腔作勢、胡亂哀鳴，既要信心喊話、又要偷渡幸災樂禍，甚至巴不得戰火再多延燒幾里，最好張鈞甯被全然鬥臭、逐出演藝圈，其便可居高臨下訕笑所謂「不文明的中國人」，同時嘲諷「舔共藝人」的「現世報」。

近來頻發台灣藝人因兩岸敵意加劇，衍生各種「台獨嫌疑」風波，趙少康呼籲北京勿讓政治介入演藝圈，小粉紅出征壓迫，只會讓兩岸距離越來越遠。 （Facebook@趙少康）

兩場風暴動員了中國網友的愛國情緒，卻鞏固了民進黨的統治核心，疫苗與防疫破口的亂象亦被悄然掩去，「民粹中國」的形象則持續撕裂兩岸互信。此外，兩場人為催發的台獨文字獄，亦暴露了北京的統戰隱憂，即在邊界洞開的網路時代，打著愛國旗號的「外部勢力」持續滲透埋伏，看似要形塑內部團結，實則正在挫傷一切可團結力量，破壞北京的長遠規劃。

回顧中國共產黨的百年建設歷程，發動群眾、實踐統戰是不可或缺的兩大支柱，毛澤東亦曾多次告誡全黨，要團結各種不同的人士，更要與黨外人士合作共事，抗戰時期的「三三制」原則如此，新中國成立後、吸收改編近千萬名國民黨舊軍政人員，亦有此般思量在其中。國共鬥爭多年，統戰始終沒有離開共產黨的戰略核心，台海的最後一哩路，自然更不能輕易棄守。

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