蔡英文「兩國論」重裝上陣 自嗨過後又往武統推進一步

【文．張鈞凱】

22年前李登輝在即將卸任總統前提出了「特殊兩國論」，19年前陳水扁在就任總統沒多久後提出了「一邊一國論」。儘管中美大勢與兩岸局勢發生了巨大的轉變，但民選制度主宰下的台灣政治卻像是陷入了跳脫不了的無限迴圈。進入總統第二任期的蔡英文，也步上了她的「台獨」前輩們，在外交部舉行的一場智庫論壇上，將中國大陸定位為「鄰國」；除此之外，她原先提出的兩岸「和平、對等、民主、對話」八字箴言，也「濃縮改寫」為「和平、穩定、互惠」六個字。

蔡英文的兩岸政策是否往「台獨」又跨出一步？陸委會希望北京對蔡英文的「八字箴言」再「認真思考」一下，但大陸國台辦也已把話說得清楚，這就是「自取滅亡」的「謀『獨』挑釁」。歷史正在重演的，還包括了當年阿扁推動過的「台灣入聯」。曾在阿扁時期擔任過陸委會主委和駐美代表的吳釗燮，如今坐在外交部長的位置上，近期大量投書西方媒體，痛陳聯合國錯誤引用2758號決議、將台灣排除在外，呼籲各國「是時候讓台灣和聯合國合作了」。過去曾讓美國和歐盟出面踩煞車「台灣入聯」操作，會不會再度捲土重來？恐怕在今天美國和歐盟對華關係重新洗牌之際，一切都還難下定論。

外交部長吳釗燮近日密集投書國際媒體，呼籲「聯合國納入台灣」，此外他也積極呼籲美國等國一同和台灣對抗中國威權主義。 （Facebook@外交部）

當下台海的局勢之所以演變為《經濟學人》點評的「地表上最危險地方」，顯然攪動池水的不只是一心「抗中保台」的民進黨。當拜登（Joe Biden）延續川普（Donald Trump）「印太戰略」、並變本加厲「合縱連橫」之後，如同大陸學者王義桅所研判的，歐洲也發現到了台灣的「新價值」，以各種方式加溫歐台關係，以此迫使中國在別的問題上讓步。因此，看到了蔡英文政府口中的「民主夥伴」，幾個中東歐國家援贈台灣疫苗；也看到了歐洲議會投票通過一份對台關係報告修正案，其中建議歐盟駐台機構「正名」台灣，外交部對此熱切表達「誠摯感謝」。

讓民進黨政府「無懼」於「武統」的，不只有歐洲，還有不斷在台海情勢添柴加薪的美國。例如《中央社》刻意放大以兜售「中共武統論」而聞名的美國智庫學者易思安（Ian Easton）說法，他稱「幾乎可以肯定，美國會干預並與中國開戰來救台灣」。與此同時，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（The Chicago Council on Global Affairs）的一份民調也讓民進黨政府吃下了定心丸，內容指出超過半數的美國人支持在中國對台發動攻勢時，派遣軍隊保護台灣。就在美歐「挺台」風向吹拂台灣過後，2022年度政府總預算案送到了立法院，其中用於軍事投資和購買武器的防務預算再創新高。

美國學者易思安（右）表示，保護台灣符合美國的核心利益，美國會為此與中國開戰。 （Twitter@Ian Easton）

然而，台海衝突情勢在西方推波助瀾之後往「失速」奔去，不是沒有明眼人看到當中的危機四伏。例如對台灣相當熟悉的葛來儀（Bonnie Glaser）便提出警告，在「同情台灣」之餘，她認為大多數美國人並不了解「承認台灣獨立」將涉及「與中國全面戰爭」的所有複雜因素。葛來儀所提出的警惕，不只值得美國民意深思，更需要受到台灣社會的重視，意味著台海情勢之嚴峻與風險應該嚴肅以對，這已是西方「懂行」的共識與忠告。

美國學者葛來儀（左）表示，令她驚訝的是，認為美國應該承認台灣是一個獨立國家的美國人數或百分比。「我認為美國人並不了解這種決定所涉及的所有複雜因素」。 （總統府）

解放軍近期在台海的動作頻頻，有東部戰區接連演訓，也有新修《海上交通安全法法》可實施「緊追權」，還有飛越海峽中線逼近台灣的解放軍戰機。對中共來說，這一切動作當然不只為了「演訓」，也是為了應對美台聯手往紅線靠近，更是為了解決台灣問題所做的各種預案準備。如今以「鄰國論」為名的蔡英文版「兩國論」，除了有利於民進黨獲取民意支持之外，其實也給了北京必須提升防範的訊號，無疑是在「自嗨」過後，自己又為「武統」往前推進了一步。

台灣政客在炒作民粹情緒上讓民意不斷自我麻痺，但台灣民眾對於客觀現實的緊迫感，其實內心深處可謂是「點滴在心頭」。特別是疫苗政策曝露了民進黨政府潛在的高度信任危機，民眾對於「和平」呼聲，事實上也變相說明了心中對於兩岸衝突的焦慮和擔憂。

根據台灣民間航空迷無線電玩家收集到的資訊，解放軍軍機越過台灣西部海峽中線的動作，不僅加多且更加公開化，近期局勢緊張。 （Facebook@台灣西南空域）

另外還有一個觀察點值得關注，過往台灣社會並不太在意中國大陸內部所實施的新政，總認為「與我無關」。但近日中國大陸官方的大大小小動作，諸如「共同富裕」、「北京證交所」，以及對於「飯圈」與娛樂圈、網路遊戲等劍指資本的整治，都引起了台灣的側目。當然，台灣對北京這些動作的解讀仍帶著「資本主義民主」的優越感，對之冷嘲熱諷。但換個角度來看，也體現了台灣社會對於兩岸終局或將到來的一種心理投射，從而拿起一面放大鏡注目著北京的一舉一動。

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