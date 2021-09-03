胡錫進在阿富汗對決台獨 為何注定要輸

【文．祁賓鴻】

自8月15日塔利班入主喀布爾後，「今日阿富汗，明日台灣」便成了兩岸熱議的話題。

台灣一方，以資深媒體人趙少康8月15日的臉書（Facebook）發文為例，其先是抨擊民進黨長年宣傳「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」過度一廂情願，並指出「老共不可測、老美不可靠」，台灣要靠還是要靠自己，兩岸之間應該是「要和不要戰」，如果要戰就要好好準備，「問題是台灣做好戰爭的準備了嗎」？

趙少康最後表示，台灣如果不想成為第二個阿富汗，就要在「和」、「戰」之間想清楚，要和還是要戰？和要怎麼和？戰要如何戰？而非像現在一樣，「緊抱美國大腿就以為天下太平，混一天拖一天就以為永遠沒事」。

9月1日，塔利班成員乘坐軍事車輛行進在阿富汗坎大哈街頭。 （新華社）

中國一方則以《環球時報》總編輯胡錫進為代表。自喀布爾變天後，其於微博上發表多篇貼文，同樣標舉了美國的不負責任與日薄西山，例如將美國使館人員自喀布爾機場撤離的場景，形容為「這大概就叫倉皇出逃吧」，並向「台獨」喊話，「我還要提醒你們，今天喀布爾政權怎麼被美國拋棄，昨天南越西貢政權怎麼被美國拋棄，你們將來就會怎麼被美國拋棄。其實台灣已經被美國拋棄過一次了，華盛頓靠不住的」。

平心而論，阿富汗變天確實映照了美國的冷血，但要以此巨變對台灣進行心戰勸說，恐怕是緣木求魚。

政治議程決定視角

首先，兩岸的政治議程差異，導致了對「阿富汗預言」的不同期待。

在中國一方，如何於阿富汗亂局中展現「負責任的大國」風範，堪為輿論場交鋒重點，尤其有鑑於塔利班執政的不穩定性、阿富汗遍地叢生的罌粟問題與糧食危機、方興未艾的反恐挑戰等，無數風險正在阿富汗這塊「安全黑洞」上發酵，為區域混亂埋下危險引信。

中國與阿富汗如此近鄰，三大考驗自也伴隨美軍撤出而迅即湧現：一是要守住新疆的反恐成果，二是要避免衝突外溢影響中巴經濟走廊運作，三是要審慎評估基礎建設投資風險。上述種種，皆為短期之內的急迫挑戰，與之相比，台海問題尚可布局長遠，故「今日阿富汗，明日台灣」雖也激起討論，卻沒能敵過其餘阿富汗議題的吞噬，畢竟如此預言聽來聳動，但在美中台三方皆未動手改變格局的情況下，注定是要雷聲大雨點小，化作陳腔濫調。

而在台灣一方，其關注焦點乃是維繫「美國挺台」的彌天大謊，因此即便有不少學者、政治人物出面示警，認為台灣應當從阿富汗變天汲取教訓，改變完全親美的對外路線，言詞懇切、字字在理，到頭來依舊難敵民進黨政府、社會主流輿論的撲打。畢竟「美國挺台」的謊言若不強自維繫，台灣社會便無法在兩岸軍經實力差異漸大、中美差距漸小的情勢下，繼續自欺欺人、大做小國寡民的幻夢，並藉此逃避正在加速到來的統一結局。

到頭來，阿富汗變天成了台灣自我催眠的媒介，美國撤軍成了「圍堵中國」、「保衛台灣」的鐵證，阿富汗政府軍的潰敗也化作「台灣要靠自己」、「不能對中國善意抱有期待」的虛假自慰。比起「阿富汗預言」在中國輿論場的浮濫無力，台灣可謂彈出了完全變調的旋律。

蔡英文表示，台灣願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。 （總統府）

克里米亞早就如此

然而阿富汗並非第一個受此待遇的案例，2014年的克里米亞危機早已「身先士卒」。

彼時俄羅斯以迅雷不及掩耳之勢，武力奪取克里米亞，擊碎了北約與美國繼續操弄烏克蘭話題的力道。對此發展，中國輿論場不僅盛讚普丁（Vladimir Putin）「敢做有氣魄」，也用美國與北約毫無作為的冷漠，嘲諷台灣「識人不清」、「執迷不悟」。「今日烏克蘭，明日台灣」由此成了某種「台海預言」，在各種平台大行其道。但因台海結構基本未變，且當時中美實力差距不如今日靠近，故這般預言與阿富汗變天相同，步向浮濫無力的結局，且比阿富汗更為虛弱空泛。

2019年12月23日，俄羅斯總統普丁出席了連接克里米亞半島和俄克拉斯諾達爾邊疆區的克里米亞大橋鐵路橋開通儀式。 （AP）

然而台灣一方同樣朝變調的方向演繹，由於克里米亞回歸俄羅斯民意高漲，故民進黨反而緊扣此命題，炒作「提防中共同路人」的相關話題，全然迴避以美國為首的西方陣營作壁上觀的無情。「克里米亞化」由此逐漸與「芬蘭化」並列，成了「紅色滲透」的另類表述，替民進黨的選戰論述添柴加火不少。

從克里米亞到阿富汗，兩岸的解讀持續分歧，中國輿論場雖屢屢歡呼，但台灣的親美傾向並未受挫，反而還有愈發「愚忠」的趨勢，這不僅是台灣內部政治生態的擠壓結果，也是台灣主流輿論漸往台獨光譜邁進下，難以遏阻的必然。到頭來，美國在克里米亞丟了面子，在阿富汗敗得灰頭土臉，但這兩起事件，又注定會是改變台海、調動台灣回心轉意上，難堪的敗者。

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