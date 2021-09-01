蔡英文的奇葩說 一場圍繞「鄰國」的安全對話

【文．司馬台】

蔡英文年年指責中國（大陸）是安全威脅，今年「中國」變成了「鄰國」，追求的卻是「和平共存」，形同「與虎謀皮」，如此「奇葩」，該怎麼解讀？

近年來，每年的8月底到12月，是蔡英文英文政府邀請「理念相同」夥伴召開一系列論壇討論「安全」的「大拜拜」時間，循例都由凱達格蘭論壇打頭陣，今年也不例外， 2021年的亞太安全對話已於8月31日舉辦完畢。

會以「大拜拜」形容主要由外交部花錢主辦、以「亞太安全」、「亞洲創新與進步」及「台美日安全」為名的一系列「安全對話」，主要是因為這些論壇、對話邀請與談的學者、專家，在台灣有知名度的多數被貼上「親台」標籤，雖然也邀請過有「亞洲沙皇」（Asia Tsar）稱號、拜登（Joe Biden）的國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等重量級美國政府「前官員」與會，但更多是保守、右翼色彩鮮明的代議士、智庫研究員、學者與會；簡單來說，「大內宣」的目的多於實際。雖有「對話」之名，但多數說的是台灣人愛聽的話，對現有的國際秩序無影響，對增進台灣「安全」沒效果，蔡英文則多次在開幕致詞點名「中國」是區域安全威脅，強硬的表示台灣會強化防衛能力，拒絕威權體制，為印太地區的民主、自由穩定貢獻。

今年的凱達格蘭論壇，雖然應邀出席論壇的與談人仍舊說著台灣人愛聽的話，如川普（Donald Trump）政府的駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）說「失去台灣，美國將失去太平洋」；美國前國防部印太安全事務助理部長、華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver），將台灣比擬成現代的「富爾達缺口」（Fulda Gap），是確保印太自由開放秩序的關鍵。不過，2021年的凱達格蘭論壇亞太安全對話，卻透著些許不一樣。

川普（Donald Trump）政府的駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）說「失去台灣，美國將失去太平洋」，十分挺台。 （Getty）

蔡英文雖然仍然彈著「台灣願意承擔責任、台灣可以是中堅力量」的舊調，卻收起鋒芒，不再直接點名「中國」，而是以「強勢的威權主義」取代，在論及台灣時，更加強調「不走向軍事對抗」，盼與「鄰國」在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主、自由的生活方式。

必須說，這場圍繞著「鄰國」的安全對話，雖然仍以「大內宣」為主要目的，實際上比數年來直接點名「中國」為「安全威脅」，強調台灣會強化自主防衛能力的談話更加「奇葩」。

眾人心知肚明蔡英文的「鄰國」所指為何。就台灣的「安全」而言，雖然國際情勢複雜，但大抵來說只有兩個方向，要不就是「強化軍備國防、團結民眾心防」，展現「有你無我」的必勝意志；要不審度時勢，在兩岸共同接受的政治基礎下，求同存異，尋求真正的「和平共存之道」。

不容諱言，美國在阿富汗失敗的「喀布爾時刻」，大大沖擊了台灣人對「台海有事，美軍弛援」的信心，台灣網路更掀起一陣陣對民進黨訕笑的「塔綠班」逆風，蔡英文顯然修正了她過去幾年堅定不移的「安全路線圖」，不再硬氣強調「現狀」可貴，轉而思考 「兩岸和平共存」的可能性。

從北京的角度看，遼寧艦的存在是為了確保中國的發展，而不是要與別的國家進行軍事對抗。 （鼎盛軍事）

「奇葩」的是，蔡英文雖然舉起了「和平」的旗幟，久等春暖花開的陸委會也呼籲兩岸「務實對話」，聲明「不追求軍事對抗」，卻仍一腳踩在「鄰國」的紅線上。換言之，蔡英文表面上追求「和平共存」實際上讓台灣的「安全」置於「戰略模糊」中，卻離「安全」越來越遠。嚴格說起來，還是為了滿足「大內宣」的需求，符合民進黨選舉時常用的「先說先贏」伎倆，充滿敵意的「鄰國」，更可因此判定是為了激怒北京，讓中共再次擔任民進黨「最佳助選員」以「凝聚內部團結」的有意為之。

不過，蔡英文或民進黨政府想藉「鄰國」再拉中共當「助選員」的算盤可能打錯了。其一，北京的軍改、強軍及修正《海警法》、《海上交通安全法》等作為，從來不是為了與哪個國家或地方軍事對抗，而在於確保中國（大陸）的發展與「和平共存」的後盾。

PTT出現挖苦民進黨政府支持者為「塔綠班」的文章後，迅速在網路上獲得熱烈迴響。 （Facebook@韓家軍市政宣揚）

因此，無論蔡英文舉辦多少「安全對話」，多少「專家」跟著美國背後指責北京是「區域安全威脅」，北京很清楚「強軍」的目的就是為了追求「區域和平穩定」，在達到設定的「安全線」前，是不會因為誰的指責或「求和平」而停下腳步。

其二，蔡英文「求和平」又棉裡藏針挾著苦心算計的「鄰國」說法，別說已無法激怒北京，一向激動的「小粉紅」也不會因此動搖「武統台灣」的心志或增加更多怒氣，甚至台灣的「鄉民」在掀起「塔綠班」逆風后，會否因為蔡英文以「鄰國」施撩撥兩岸敵意「故伎」，輕易的再次站隊民進黨，恐怕也未必。

台灣的「安全」確實是攸關2,300萬人民的重大課題，蔡英文政府多年來，每年年底皆上演一系列圍繞「中國」進行的安全對話，蔡英文更年年指責北京是區域安全威脅，今年「中國」卻變成了「鄰國」，「加強自我防衛能力」變成「不走向軍事對抗」，不知道台灣人怎麼看？重要的是，無論蔡英文怎麼說，將北京當「鄰國」，說了等於沒說。

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