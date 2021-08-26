南韓國內仇中情緒飆升 韓國年輕人為何如此反中？

【文．許輝】

最近，民調公司韓國研究(HankookResearch)和韓國新聞雜誌《SisaIN》聯合開展的一項調查顯示，今年南韓國內仇中情緒大幅上昇，中國已取代日本成為南韓人最不喜歡的國家。在1,000名南韓受訪者中，58.1%的人認為中國「接近邪惡」，只有4.5%的人認為中國「接近善良」。

從年齡分層來看，年紀越小的南韓人越「反中」，年紀越大則越「仇日」。而皮尤研究中心（PewResearchCenter）去年10月在澳洲、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國等14個國家做的一項調查也顯示，南韓是唯一一個年輕人對中國的負面看法比前幾代人更高的國家。

此前，「仇日」一直是南韓民族認同的一部分，以至於在南韓流傳一個說法：當你無緣無故地仇恨日本時，你才知道你是個真正的南韓人。南韓分析人士認為，40歲以上的人群裡不喜歡日本的人仍多於不喜歡中國的人。老一輩的南韓人儘管通常反共，但往往尊重影響了北韓半島數千年的中國文化。他們把中國視為一個和善的巨人，快速增長的中國經濟也給南韓出口商們帶來了好處。

但南韓年輕人不喜歡中國的卻佔上風，他們中的大多數在成長過程中都為韓國在經濟和文化上的成功感到自豪。他們認為中國的威權主義是對自由社會的威脅，批評中國在新冠疫情、南海、新疆、薩德（THAAD）和香港問題上的做法，甚至南韓學生還和中國留韓學生在香港問題上發生過多次衝突，中韓年輕網友也在諸如泡菜起源等文化問題上有過很多口水。

此外，南韓保守派政客為了爭取年輕選民選票，也在中國問題上推波助瀾。南韓將於明年3月舉行下屆總統選舉，熱門總統候選人尹錫悅（YoonSeok-youl）一直在公開批評中國。他宣稱南韓在對美和對華政策上的模糊不清，已讓南韓成為美國領導的、致力於聯合抵制中國的民主國家聯盟中的「最薄弱環節」。南韓保守派人士把任何不全力支持與華盛頓結盟的做法稱為「親北韓」和「親中國」。而進步派人士通常支持與北韓和解，並在中美之間尋找外交平衡。雖然南韓年輕人傳統上把票投給進步派，但這種現象目前正在改變。今年4月，在年輕選民的幫助下，主要的保守派反對黨國民力量黨在南韓兩個最大城市的市長選舉中取得了壓倒性勝利。

從這種現象看，南韓政府的中美平衡外交似乎越來越困難。但另一方面，各界也應看到，選舉中的表態與真正上台後實施的政策經常會有偏差。理性的政治領導人通常在選舉中會利用下選民情緒，上台後則會有更加現實的考慮。南韓的政治精英們通常會小心翼翼，避免在中美之間選邊站，也不想把與中國或北韓的關係搞得太緊張。幾十年來，南韓一直受益於美韓軍事同盟，同時也受益於中韓貿易帶來的經濟增長，中韓貿易額幾乎相當於南韓與美國、日本和歐盟貿易額的總和。

中韓之間的糾葛在薩德問題上表現非常明顯。南韓同意部署薩德，稱其為防禦北韓的必要措施。中國則將部署視為美國對中國的威脅，並對南韓進行報復。最終，南韓承諾不考慮追加薩德系統、不加入美國反導體系、不發展韓美日三方軍事同盟、為了不損害中國戰略安全利益而限制使用「薩德」，從而與中國達成了諒解。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。