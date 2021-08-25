2000億飛彈預算內幕 國軍「源頭打擊」能力堪慮

【文．陳宗逸】

總統蔡英文要求國軍加強增產飛彈的新聞，近期宣稱要「舉債2,000億台幣增產」的新聞其實非新聞。早在今年年初春節前，蔡英文在視察國家中山科學研究院的時候，就已經下令於今年開始，中科院必須針對數項已經研發完成、以及正在進行增程改型的飛彈，加速生產作業。

傳聞蔡英文要求舉債2,000億台幣增產飛彈，事實上並非新聞，今年春節前蔡英文即對中科院要求提升天弓3型飛彈產能。 （總統府提供）

據悉，蔡英文在訪視中，不但要求中科院持續研發射程超過1,000公里的中程戰術飛彈外，重點是要求中科院全面提升產能，革除以往專事研發、卻在量產時無法加速產能的窠臼。

由於中科院是研發機構，對於生產線、大量產製的作業有困難，該院並非專業生產單位，遽聞該院號稱「台版薩德」（THAAD）的天弓3型防空飛彈，至2020年底部署台灣東部戰區，僅23枚實彈可供接戰而已，此警訊讓蔡英文嚴格要求產能提升。

此次的「舉債2,000億增產源頭打擊飛彈」的新聞，事實上內容有些許誇大。許多媒體根據國軍智庫特定消息管道，超乎異常描寫國軍自產幾種長程巡弋飛彈的無敵。

例如，剛剛才在8月17日於屏東九鵬基地實彈測試、還遭遇解放軍機艦騷擾夾擊的雄風2E增程型巡弋飛彈，其效能究竟為何？至今依舊是謎團。雖然該彈基本型射程僅600公里，如今增程型希望提昇至1,000公里以上，究竟研發成果如何？多年來都未有證實，僅有國防部智庫特定消息管道不斷放話神話其威力而已。

美國智庫CSIS在蔡英文上任後，憑著與台灣政府的密切關係，曾經仔細評估過台灣自製飛彈的攻擊能力，事實上並未如外界誇示般的具備遠距精準攻擊能力，故美國才批次讓台灣採購大批陸射、空射源頭打擊飛彈，因為台灣自製飛彈能力明顯不足，主要還是在目標獲得能力上。 （CSIS）

此外，根據美國戰略與國際研究中心智庫（CSIS）所蒐集公佈的各國飛彈研發與部署現況，台灣目前僅有基本型雄風2E型巡弋飛彈服役，並未有所謂增程型雄2E服役。而外界臆測良久的雲鋒超音速巡弋飛彈，事實上外界也是霧裡看花，各種誇大的效能宣傳充斥在媒體中。

根據現有資訊、以及CSIS的分析，台製雲鋒超音速巡弋飛彈，基本上是抄襲俄羅斯3M54俱樂部（Klub SS-N-27）超音速巡弋飛彈的產品，射程推估1,000公里。此種巡弋飛彈，俄羅斯已經外銷給越南、印度等國運用，而解放軍早在2015年已經將其改良、最佳化為鷹擊18（YJ-18）超音速巡弋飛彈系列，且具備艦載、潛射與岸基陸射的型號。此種巡弋飛彈並非什麼不尋常的武器，而台灣研發者為山寨品，效能不會超過越南與印度的進口與授權生產者。

台灣號稱自製的終極復仇武器—雲鋒超音速巡弋飛彈，事實上是抄襲俄羅斯的3M54系列飛彈之產品，效能劣於原廠貨。因為歐美國家尚無此種等級的產品，因為戰術上無此需求，有更多精準武器可以取代這種容易被擊落的常規超音速飛彈。 （維基百科公有領域）

再來，還有許多消息吹牛台灣有自製極音速飛彈的能力，這也讓人感到疑惑。極音速領域的研發，目前全球僅有中美俄等國有相關計畫，且計畫幾乎僅進展到「載具」階段，要成為極音速「飛彈」，目前僅中美有此計畫，但是計畫晦澀高深，外界無法窺其一二。而台灣突然自稱有自製極音速飛彈的能力，不僅超中趕美還獨步世界，堪稱軍事詐欺的失敗作品。

故此，雖然台灣下年度國防預算已經於日前出爐，總計美金133億（新台幣3,726億元），較去年成長僅3%，並沒有飛躍性提昇，僅佔去年GDP的1.56％而已，並未根據去年所獲購之美製軍武有所明顯提升。

國軍明年度國防預算已經確定，並未飛漲至GDP 2％以上。連美國準售的42億真正的「源頭打擊」飛彈都無法支應。 （U.S.Army）

而這筆預算有一半為人事預算，在加上四分之一為機構運用與軍備維持費用，用在輸入新式裝備、改良軍事科技與軍事工業投資的額度不到四分之一，甚至無法全部吞下美國准售台的400枚陸射魚叉飛彈、100組魚叉飛彈發射車、165枚AGM-84K/H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）和50餘枚ATACMS陸軍戰術飛彈系統等「真正的源頭打擊武器」，這些源頭打擊武器總價就約42億美金（約合新台幣1,176億元）以上。

美國要求台灣必須購足400枚陸射魚叉飛彈，才有可能建立與美軍相互配合的「源頭打擊」武力，台灣方面連100枚飛彈的經費都很勉強才能湊出來。 （Boeing）

假使蔡英文下令舉債2,000億台幣要再增加所謂「源頭打擊」用飛彈，則光是應付美國這二年售台的攻擊性飛彈裝置，就已經吃不消了，國軍要增加部隊編制、又要增加舉債額度，再生產效能不如美國貨、效能成謎、遠距攻擊能力待評估等各式傳聞中的飛彈，是否有可能？唯一合理的解釋，就是蔡英文今年春節前所指示中科院的，要積極擴大天弓3型飛彈的生產量能，起碼要應付台灣東部領空安全，才能談其他。

也有消息稱，國軍將啟動台灣中部西海岸幾處已經廢棄的飛彈基地，準備重起爐灶加強飛彈基地搭建。這些廢棄飛彈基地，基本上為以往美軍駐台時期，美軍操作各型舊款巡弋飛彈、核彈頭飛彈儲備的基地，由於國軍人員銳減，基地維持不易，故許多軍事基地任其荒廢。

2,000億台幣預算，可能大部分都拿來改善台灣西部空域與海域的防禦基地，翻新已經荒廢的舊美軍駐防飛彈基地。圖為1959年，美國空軍第868戰術飛彈中隊，於台南空軍基地試射TM-61C屠牛士巡弋飛彈的景況，此種飛彈可攜載核彈頭，對當年解放軍是一大戰略威嚇力。 （維基百科公有領域）

如今，即使這筆2,000億舉債的預算存在，其動用方式，可能大多數用在廢棄飛彈基地的改建上，而這些固定發射型基地，將裝置何種飛彈？以台灣西部地區面臨嚴重的飛彈飽和攻擊威脅之局面，擴增成防空飛彈基地的可能性，高於部署可機動移防的所謂「源頭打擊飛彈」可能性。當然，兩種飛彈混編的可能性也並非不存在。

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