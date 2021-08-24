蔡英文深化「炮戰史觀」 一個正在進行的「大工程」
【文．段文正】
「八二三砲戰」63周年到來，原定要再度到訪金門的蔡英文，因為防疫考量，最後還是留在台灣，話雖如此，該有的「禮數」卻是一點也沒少，除了在炮戰紀念日當天施打國產高端疫苗外，也巡視了兩個軍事部隊，對於炮戰的緬懷，也早在8月18日時就佈告於臉書。
要理解2021年蔡英文對炮戰紀念所代表的意義，必須先回顧她過去的歷次表述。
從「不分先來後到」至「世世代代台灣人」
早在2018年紀念八二三炮戰60周年時，蔡英文就表示「60年了，如果要給這場戰役一個最大的意義，我認為，應該要看見台灣人不分你我、不分先來後到、不分族群、團結守護台灣的決心」，這種「不分先來後到守護台灣」的論述，成為此後四年蔡英文公開悼念炮戰的基調。
然而，2021年8月15日阿富汗民選政權在全球面前崩潰，連帶使美國對台信用大遭質疑、因而如何訴說「靠自己」的八二三炮戰，成為蔡英文政府比以往更重視的歷史。8月18日蔡英文即在臉書稱，「63年前，為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅。這場戰役的勝利，就是最好的證明」，這是延續2018年致詞的脈絡，然後她繼續提到，「面對各種挑戰、威脅，如果這一代的我們，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，我們將對不起世世代代的台灣人」。
這裡出現了值得注意的「世世代代台灣人」的說法。就辭彙上來看，不論是「世代」、還是「世世代代」，其實從蔡英文2016年上任後，在其重要談話中並不罕見，如2016年就職演說稱「歷史會記得我們這個勇敢的世代」、2020年就職演說稱「七十年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰….因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續」。
除了兩次就職演說，2017年以來每年國慶文告，蔡英文也都對「世代」有所著墨，尤其是2018年面對民調低潮，她在國慶文告中強調其政策是要讓「這個國家，要完整地傳給世世代代！」、2020年則稱「我們現在打拚的一切，都是為了下一代、讓世世代代的台灣人，可以在創作上展現自信，也能對土地的文化和價值感到光榮，並且勇敢的走向世界」。
金門：形塑民族意識的尷尬與有用
從蔡英文使用「世代」或者「世世代代」的脈絡來看，若與藍營政治人物使用同一詞彙相比，其實能明顯看出她有非常強烈的民族或共同體意涵。所謂「世世代代台灣人」，就是在認同上，回溯到「這片土地」上留下來的人，並且賦予「台灣人」的標籤，由此營造出「自古以來就有台灣認同」的氛圍。
但是這種說法，其實帶有濃厚的建構色彩，實際上也與民進黨政府批判、嘲弄的中共史觀無二致。以金門來說，金門從來不隸屬於台灣行政區劃，再怎麼樣也劃不進「世世代代台灣人」的範疇，若用「世世代代中國人」來形容金門或許才更為妥當；再者，八二三炮戰的參戰者，包含被民進黨嫌棄的外省兵員、還有萬餘名金門縣自衛隊隊員，台灣本省兵力並不是炮戰的全部，更別說指揮官大部分是大陸各省出身的將領。當時這種各省籍軍人在金門參戰的格局，其實正是中國內戰遺緒的展現。
回探蔡英文提及「世代」、「世世代代」的趨勢，可以知道她執政五年餘來，越來越明顯地透露出形塑「台灣民族史」的意圖，這也可以從她對台灣「命運共同體」的強調看出，此「共同體」思維實與李登輝1995年力推的「生命共同體」如出一轍。
但是在實踐上，「世世代代台灣人」也需要有一個明確的客體作為對照方能「成形」，而蔡英文的談話脈絡與政策作為清楚顯示，她選擇以中國大陸做為塑形的場域，結果造成：「世世代代台灣人」的成形，必須高度仰賴兩岸關係的惡劣發展。這次蔡英文的談話顯示，現在如果「選擇放棄」、「對不起」的不僅是現在的台灣人，而是「世世代代台灣人」，把責任的時空尺度無限拉長，直比中國傳統的「列祖列宗」。
當前蔡英文這種「炮戰史觀」的推進，也似乎預告在她卸任前，兩岸要能「和平對話」，恐也難以期待。
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