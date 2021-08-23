解放軍嚴密操演 72小時擾動美台緊張

【文．陳宗逸】

嚴格來說，過去一週的台海局勢緊張，來源為民進黨政府方面貪圖所謂「台美聯合艦艇操演」的政治紅利，所帶來的一連串後座力。台灣並未預先察覺、甚至超前部署針對阿富汗局勢，可能在台灣內部興起的政治後勁評估，太過天真以及短視，近來雖受到西方國家在言論上的支持，以及外交上有些微突破，極可能因過於得意，政治操作過於草率，故造成72小時嚴重對峙之軍事危機。

在美國敗走阿富汗的同時，解放軍於8月17日開始，在台灣西南、東南周邊海域進行規模龐大的海空聯合操演，此操演與美軍目前正在全球範圍演練的2021全球大規模軍演（LSGE 21）互別苗頭，17日至19日連續三天，解放軍機艦與台灣軍機艦有高度對峙，美軍電偵機、無人機也在台灣周邊海域與解放軍對峙，三方對峙情況相當危急，而國防部對相關動態則晦澀高深。

解放軍的大動作軍演，看似對準阿富汗局勢。事實上，導火線可能是台灣單方面對外祕密公佈，於8月10日與美國海巡部隊（U.S.C.G.）依據今年3月台美簽訂的《台美海巡合作瞭解備忘錄》，進行首次的雙方艦艇聯合海上救難與反恐演習。台灣方面還擅自高調稱，海巡署4,000噸級排水量的嘉義艦，與美國海巡艦共同演習，而且嘉義艦為準軍事規格船艦，可在戰時進行「平戰轉換」的改裝作業，立刻成為「第二海軍」云云。

海巡署高調透露所謂「台美聯合操演」的訊息，是解放軍興起軍事壓迫的導火線。 （Facebook @海巡署署長室）

此演習並未獲得美方的證實、甚至任何回應，但是台北高調的宣傳，卻激怒了北京，台灣方面可能也在事後察覺局勢不妙，故開始否認台美間有「艦隊操演」的情事。但是對於台灣方面種種高調「暗示」、「準軍事規格」言論，北京當局決定不再容忍。而阿富汗局勢，剛好提供台灣方面宣傳台美關係的一個反證情境。

8月17日是解放軍軍事動作最大的一天，從清晨開始，解放軍戰鬥機、轟炸機大批次進入台灣西南與東南空域，而當日剛好為台灣事先宣傳、即將在東南海域的屏東九鵬基地執行增程型雄風2E巡航導彈試射的表訂日期，這個日程的訂定，已經預示當日的「戰況」將相當激烈。

8月17日晚間，國防部公佈解放軍軍機航跡動態，透露出西南空域的緊張局勢，引起外界一片嘩然，後續國防部再也不公佈動態，以免引發政治後果。 （國防部提供）

根據國防部當日發布的航跡動態，解放軍戰轟機隊為了對台灣的導彈實彈測試進行反制，運用2架殲16戰鬥轟炸機，搭配2架可攜帶核彈頭與長程巡航導彈的轟6K戰略轟炸機，從台灣西南海域直闖東南海域，期間還伴隨4架殲16與運8遠干機（Y-8 EW）進行電子參數收集與干擾的作業。

根據台灣民間無線電玩家的私下收集訊息，此時屬於美軍的RC-135電偵機與剛剛才服役的EP-8（P-8A 海神 Poseidon）電戰機，加上數量不明的無人機，與解放軍的遠干機進行電戰纏鬥，無線電訊息傳出許多不明雜訊，在台灣西南部的無線電訊號，被干擾到幾乎無法搜尋正常訊號，中、美雙方的電磁頻譜模擬作戰，加上針對台灣周邊海面的戰轟機模擬攻擊，幾乎呈現未來台海戰役可能出現的幾種擬真情境。

轟6K伴隨殲16對台灣西南部與東南部空域實施鉗形包夾攻擊戰術，引發台、美之間的極度緊張。 （國防部提供）

中、美間在當日有激烈的電子頻譜爭奪戰，台灣方面為了防止九鵬基地的導彈試射作業受到干擾甚至意外擦槍走火，台灣陸軍出動起碼2架AH-64E阿帕契戰鬥直升機，於九鵬基地近海低空巡弋與展開低空驅離任務，根據台灣軍方消息的非正式透漏，解放軍的電偵船或者間諜船，也已經在台灣東南海域近領海處佔位，故阿帕契戰鬥直升機的警戒驅離對象，應該為解放軍靠近台灣近海的間諜電偵船隻。

國軍派出陸軍AH-64E阿帕契戰鬥直升機，護衛九鵬基地週邊海域，並且驅離解放軍偵搜船隻。 （國防部提供）

至於當日早上，解放軍海軍艦艇，以目前還未明的規模，朝向台灣西南海域前進，以逼近台灣領海的「擦邊球」態勢，配合在空的戰轟機，進行海空聯合協調攻擊的姿態。為了因應解放軍機艦在台灣西南海域的模擬攻擊動作，台灣空軍台南基地的IDF戰機、以及嘉義基地的F-16V Blk20都有緊急起飛的狀態，但是規模不明。

國軍空軍大批量戰機緊急起飛，針對解放軍大批量軍機執行戰鬥巡航與對抗任務。 （國防部提供）

據稱，花蓮基地的F-16V太陽神聯隊，擁有空射魚叉反艦導彈的能力，也都介入西南海空域至東南方的戒備任務，但是兩岸軍機是否有任何「對峙」？國防部不願意證實。緊張局勢持續到18日凌晨，已經有人目擊，在台北市街頭出現愛國者PAC-3型防空導彈發射車組的跡象，這是相當反常的軍事移動，故引起台灣軍情圈的議論。

18日清晨4點15分，已經有台灣「爬牆黨」捕捉到台空軍各基地都有戰機多批次、緊急起飛（SCRAMBLE）的動態，局勢一度相當緊急。而台空軍、陸軍的航空機，也按照當日的操課表，赴屏東炸射靶場實施實彈炸射訓練，與解放軍的機艦演習，有互別苗頭的態勢。

8月18日是軍情最嚴峻的一天，國軍空軍軍機從凌晨到深夜不斷被捕捉到有緊急起飛應急的動態，但是國防部並未發出任何訊息。 （陳宗逸／多維新聞）

18日全日軍情相當緊張，但是當天國防部反常並未發布國軍偵獲的解放軍軍機動態，引起媒體圈的一陣議論。軍方不公布動態的情況相當罕見，尤其當日軍事媒體圈都在向國軍方面打探各種消息，故所有情報都相當紊亂，沒有統一說法。

軍情緊急的狀態持續至8月19日凌晨，解放軍軍機與艦艇對台灣東南與西南海域的「鉗形攻勢」，開始暫緩下來。從台空軍的無線電通訊所得知的動態，於19日凌晨1時40分之後，就沒有激烈的無線電喊話攻防，直到當日下午18時，才有零星的空中對峙，當日國防部即公佈解放軍軍機動態，僅一架運8反潛機（Y-8 ASW）在台灣西南空域活動，整個緊張局勢趨於平淡。

解放軍不僅在台灣週邊空域給予72小時的軍事壓力，還有海空聯合模擬攻擊的演習推出，但是海上動態究竟如何？僅有北京當局的單方面說法，國軍方面無法證實。 （維基百科公有領域）

綜觀持續達三天的台海緊張局勢，目前所透露的真相相當少，以往很少發布軍演對峙動態的北京當局，反而是主動發布海空操演動態的一方，台灣軍方則相對低調，並無發布任何具有衝突性、針對性的言語。一方面台北當局正在為因阿富汗局勢而興起的「疑美論」、「棄台論」發酵而造成的「認知作戰」忙得焦頭爛額，另一方面也可能體會到局勢真的緊張，台北當局選擇相對低調、沉默的應對，主動降溫局勢。

嚴格來說，這一週的台海局勢緊張，來源為台灣方面貪圖所謂「台美聯合艦艇操演」的政治紅利，所帶來的一連串後座力。而台北當局並未預先察覺、甚至超前部署針對阿富汗局勢，可能在台灣內部興起的政治後勁評估，太過天真以及短視，所帶來的一連串衝突。台灣近來雖受到西方國家在言論上的支持，以及外交上有些微突破，極可能因過於得意，政治操作過於草率，故造成72小時嚴重對峙之軍事危機。

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