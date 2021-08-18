阿富汗的「武統」寓言 當年蔣介石挫敗的影子回來了

【文．伍逸豪】

中亞國家阿富汗與台灣距離5,279公里，但塔利班進駐首都喀布爾之後的阿富汗政局，引起台灣不分藍綠的集體關注。台灣這個海島，過往彷彿國際政治的「絕緣體」，眼裡只看得到從兩岸關係延伸出來、與美國和日本等「反中」盟友的關係。台灣前一次對於國際局勢陷入「狂熱」，要屬2020年川普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）之爭，將之視為一場「中共同路人」殊死戰；如今聚焦於「帝國墳場」阿富汗，更是對於台海情勢焦慮的集體投射。

社會輿論的「阿富汗熱」，一如過往被根深柢固的藍綠格局所鑲嵌進去，形成了「一個阿富汗各自表述」的局面。親藍的風向可以歸結為「今日阿富汗明日台灣」，例如趙少康稱「阿富汗是台灣的前車之鑑」、質疑若解放軍兵臨城下「蔡英文要戰還是逃？」而親綠的風向則認為，台灣絕對不會是阿富汗，只要台灣發揮「民主價值」、美國一定不會放棄台灣，甚至嘲諷出逃的加尼（Ashraf Ghani）政府宛如1949年國民黨敗逃台灣。

民進黨立院黨團8月17日召開記者會，針對美軍撤離阿富汗的情勢，狠酸令人想到「1949國民黨逃跑」，引起國民黨同日下午痛批「民進黨藉扭曲歷史來獲取政治利益」。圖為八二三炮戰歷史照片。 （視覺中國）

很明顯的，台灣無論藍綠，其實關心的並不是阿富汗，而是自身的處境，以及與美國的關係，內心深處真正在意且指涉的終究是台海情勢，不管樂觀或悲觀，眼裡看的還是美國的一舉一動。類似的國際投射，不只來自於阿富汗，台灣輿論也經常自比於巴勒斯坦，自憐於受到強鄰的「欺負」；當前則將北京影射、想像為塔利班，並在內部互噴口水、將對方斥為加尼政權。然而，就地緣權力關係而言，台灣藍綠所忽略的是，他們寄予厚望的美國是同一個美國，這個美國在1949年的國共對決、在1975年的越戰終局，抑或是加薩地區的以巴對抗以及如今的阿富汗變天，美國奉為圭臬的決策準則不是意識形態，而是美國不變的國家利益。

中廣董事長趙少康感嘆，台灣還能繼續緊抱美國大腿，不知危之將至嗎？並質疑蔡英文，如果被兵臨城下的是台灣，會辭職走人還是拚到最後一支掃把？ （吳逸驊／多維新聞）

藍綠雙方在阿富汗問題上很快又陷入了兩種論述對陣，各自光譜的側翼紛紛提槍廝殺，看似涇渭分明，但究其本質，依然是殊途同歸。綠的一方強調台灣「抗中保台」的體質強健，一定能抵擋住「中共入侵」，並且深信「理念相近」的美國不可能坐視不管；藍的一方或許經歷過1949年決戰時刻美國的背棄，對美國抱持懷疑，但還是寄希望於美國、惶恐於美國再次「黃牛」。「親美」是台灣朝野眼裡唯一的「路」，這一點沒有人能否認，立法院長游錫堃多番推銷「台美建交」、「台海有事美日承認台灣」云云，而國民黨已然開打的黨主席選戰也形成了「親美比賽」，基本上已經說明了一切。

也就是說，藍綠關切阿富汗，真正在意的是美軍最後的粗暴撤離，這才是「台灣是不是阿富汗」這場政治口水戰的終極關懷，一方「堅信」、另一方「希望」不會在台灣上演。所以台灣各路關於阿富汗情勢的說法、哽圖，其實都是作為支撐美國必會援台這個「信念」的「自我鼓舞」。從藍綠在阿富汗情勢的反應來看，嘴巴上的義正詞嚴或是振振有辭，反而更加體現了他們的「共識」──台海有事已在所難免。

行政院長蘇貞昌評論阿富汗局勢，指阿富汗情勢會這麼亂，就是因為內部自己亂，台灣只要內部不亂，就能對抗任何想侵略台灣的外來武力。 （行政院）

事實上，就算民進黨大加訕笑國民黨「流亡」台灣像是加尼政權失去人民支持，卻難掩台灣問題本身就是國共內戰的延續，是在台灣的國民黨與民進黨的「共業」，「沒有人是局外人」。今天與其拿著阿富汗來攻擊政敵，不如好好重讀1949年前夕的國共戰史，或更符合兩岸的歷史與現實脈絡。

當年國民黨全面潰亡之後，美國知識界興起了「美國為何丟掉中國」的問題意識，70多年後的今天，美國知識界換了一種問法：「美國會不會輸給中國」。同樣的，70多年前在大決戰時刻的蔣介石政權，把美國作為孤注一擲的寄託，還派了宋美齡二度赴美求援，最終換得的卻是美國的收手；儘管1950年韓戰救了老蔣一回，但1958年金門砲戰期間，面對來自中共的砲彈，美國軍艦也選擇了「掉頭」。如今，面對台海衝突一觸即發的高度風險，藍綠都像是挫敗的蔣介石的忠實信徒，依舊焦躁被動地等待著美國給出的答案，對美國的信任「不離不棄」。

8月16日，美國士兵在阿富汗首都喀布爾國際機場站崗，並將槍口對向想要搭機逃離的阿富汗民眾。 （AP）

藍綠都在發問，如果中共發起「武統」，美國到底會怎麼做？這個問題的答案，台灣藍綠說的都不算，能夠回答的只有美國本身。但阿富汗局勢映照出台灣藍綠對美國的「有志一同」，確實很有當年蔣介石心境的既視感。歷史當然沒有如果，但歷史是能有所教訓的，遠在中亞的阿富汗、以及近在咫尺的蔣介石，都用自身的悲劇示範了「梭哈」美國的代價。在台海山雨欲來之際，台灣能做的，遠遠比「相信美國」來得多更多。

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