阿富汗變天 以戰逼和「北平模式」會否在台海上演

【文．張鈞凱】

8月15日係日本戰敗投降76周年，全世界矚目的焦點都在中亞的「帝國墳場」，塔利班武裝進入了阿富汗首都喀布爾，阿富汗內政部長宣布權力將和平交接給過渡政府。同日下午，美軍契努克直升機飛抵喀布爾美國使館，撤離美方人員，彷彿1975年美國最後在越戰撤離的場景，被媒體稱為「西貢時刻」再現。

阿富汗變天速度之快，以及美國「頭也不回」的告別，對局勢敏感的人來說，都會聯想到會否是台海情勢的一場「預演」。美國的無情，以及塔利班的「圍城」，宛如1949年初北平「和平解放」的翻版，解放軍進逼北平城外、武力解放天津之後，原來仍抱持孤注一擲心態的傅作義，最終才接受了和談。和平與戰爭一線之隔，無論是歷史上「大決戰」時刻的北平，抑或是現實上演的阿富汗，對台海而言都是一面雪亮的鏡子。

美國總統拜登表示，美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，他說，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已經持續20年的戰爭。 （AP）

阿富汗變天前不久，美國方面在8月9日表示「捍衛阿富汗，要靠阿國自己的安全部隊」，而拜登（Joe Biden）也說過「阿富汗必須決定自己的未來」。《紐約時報》發出警訊，稱「美國拋棄阿富汗，台灣應警醒」。然而，台灣仍沉浸在立陶宛設處的「外交突破」喜悅之中，許多評論都指出，美國在背後的身影藏都藏不住。問題在於，當北京宣布召回大使，而立陶宛與美方的說詞仍舊遊走在「一中」邊緣，這場外交博弈雖然台灣自認為佔了上風，中美在背後的大國角力卻才是關鍵戰場。

美國國務卿布林肯曾於今年3月10日出席國會聽證會，有議員詢問他是否承諾推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會等，布林肯一口答應。 （AP）

美國在軍事上的無能為力，但仍在意識形態戰場上頻頻向中國進逼。拜登宣布將在今（2021）年底召開民主領袖峰會，布林肯（Antony Blinken）曾允諾將邀請台灣參加。台灣方面無論藍綠對此事均「樂觀其成」，但美方近期動作也看似有意促成10月G20的拜習場邊會，那麼年底這一場劍指中國的「民主大秀」，台灣究竟會以什麼名義與會、扮演什麼角色，恐怕都只是更加體現台灣在大國較量下的「刀俎魚肉」現實本質。

8月9日在中俄「西部．聯合-2021」演習開始儀式分列式上拍攝的俄方空軍方隊。 （新華社）

當美國不再在阿富汗揮舞民主大旗，台灣牌勢必被打得更加響亮，台灣應該更重視來自北京的訊號。大陸國台辦針對近日美台情勢，罕見密集地做出回應，措辭亦較之過去強硬，表示「如果『台獨』膽敢挑釁，鋌而走險，大陸有權利採取一切必要措施予以制止」。北京在台海的態度，也應以其全局視野來看待，中俄在8月上旬展開聯合軍演，與此同時又抬升台灣歷史研究的層級，為完成統一台灣進行史觀準備，北京顯然在中美較量、地緣政治與意識形態話語上已開展多重準備與應對預案。

關於大陸對台鳳梨禁令，學者杜震華認為，在民進黨「反中」操作下，政府與親綠媒體宣傳往往只舉有利資料，忽略不利資料，但其實整體來看，都是對台灣不利的發展。 （楊家鑫／多維新聞）

美國在阿富汗的撒手，以及北京在台海的強硬，對台灣的一大挑戰便在於能否精準到位地判讀出警訊。此前中國大陸禁止台灣鳳梨進口，被視為北京拋出「百寶箱」的工具之一，意在對台緊縮。不過台灣官方始終擺出不受影響的姿態，如今西方媒體也有所唱和，彭博社報導指日本成為台灣鳳梨最大出口地，表示北京對台禁令「無效」。不過，民進黨與美媒沒說出口的是，台灣鳳梨總體出口量正在衰退，相較2020年下跌三成、與2019年相比更是跌了四成。台灣專家杜震華接受多維新聞採訪時提出警告，民進黨政府終究需要為兩岸政治衝突付出經濟代價。

總統蔡英文接受日媒《文藝春秋》專訪，總統府於8月10日公布訪問內容。她表示台灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策。 （台灣總統府供圖）

民進黨政府所面對兩岸「政經矛盾」的巨大落差，體現在蔡英文8月10日接受日媒《文藝春秋》專訪時的說法，稱「台灣政府對中國是採取『維持現狀』的立場，也就是『不冒進』政策。而這裡一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。」蔡英文心中「兩岸脫鉤」盤算的底氣，一方面來自美國政媒界「圍中」、「反中」的集體風向，另一方面則是台灣內部空前自信的民粹宣傳。

阿富汗代理內政部長米薩卡瓦（Abdul Sattar Mirzakwal）8月15日對媒體表示，現政府將會把權力移交給過渡政府。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）當天在社交媒體上表示，他們正在首都喀布爾與阿政府商討「和平移交權力」。圖為8月15日拍攝的阿富汗首都喀布爾街頭關閉的商店。 （新華社）

但是巨大的自信泡泡，更讓台灣內外危機四伏的體質顯得更加脆弱。包括疫情之後的社會經濟復甦、人才的流失與延攬困境，人們都在等著執政者給出除了「民主」之外的解決決心與可行方案。對台灣來說，最大的危機來自於沒有危機感，這一點執政的民進黨政府確實難辭其咎。如今阿富汗的終局與美國的「民主撤退」，在在提醒著台灣的蔡英文政府放下凡事「哀事喜辦」的大內宣心態，當台灣走到內外空虛、退無可退的處境時，會不會又重蹈了當年傅作義的覆轍呢？

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