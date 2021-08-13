誰在乎「憲法九二」 國民黨狠起來連自己都騙

【文．黃粱】

國民黨主席選舉將至，目前有五人表態參選，但外界仍將重心放在江啟臣與朱立倫的對決上，雙方各自拉攏人馬、言詞交鋒不斷，兩岸論述也成為兩人的辯論焦點。近期江啟臣與朱立倫即針對「九二共識」或「憲法九二」開啟了新一輪的戰場。

江啟臣稱國民黨應勇敢面對兩岸問題，並應積極探索打破當前統獨僵局，而他上任黨主席後所提出號稱「憲法九二」的「基於《中華民國憲法》的九二共識」，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾託付。此外，江啟臣也強調要回到馬英九時期《中華民國憲法》下維持「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定及兩岸發展。

針對江啟臣的說法，朱立倫則冷回道不需要創造新名詞，這對兩岸關係不是好事，國民黨根據黨章、黨綱，堅守中華民國民主自由的立場，捍衛中華民國憲法，兩岸路線上包括「九二共識、一中各表」等，都是國民黨長期以來的主張。另一名參選人卓伯源也認為，國民黨的兩岸路線就是深化九二共識，回歸原汁原味的九二共識，台灣主張「一個中國、各自表述」，台灣能維持民主、安定、有尊嚴的生活，這也是大陸可接受的說法。

隨後江啟臣又對朱立倫的說法反唇相譏，兩人為「九二共識」與「憲法九二」爭吵不休，又一致表現出兩岸路線上的「尊馬」態度，然而被朱江拱為「上賓」的馬英九接受媒體訪問時卻表示，「我不曉得他們有什麼差別」。馬英九聽起來有點懵，似乎只差沒抓頭反問「所以他們在吵什麼」，這句平淡無奇的回應，道出了國民黨自欺欺人的無聊窘境。

「憲法九二」不是新東西，而是江啟臣上任黨主席創造出來的名詞。國民黨當時面臨總統選舉大敗，整體氣氛低迷、一蹶不振，江啟臣上台後將部分原因歸咎於九二共識遭到民進黨的嚴重扭曲黑化，且在台灣已幾無市場，不被多數民眾接受，成為選舉中的負面因素，因此江啟臣才將「九二共識」改名為「憲法九二」，希望換個招牌後洗刷汙名。

但「九二共識」跟「憲法九二」具體有什麼差別？就像馬英九說的，沒有分別，純粹是名稱上的改變，與原先的九二共識沒有任何根本上的差異。而既然說不出差別，台灣民眾會在乎叫「九二共識」還是「憲法九二」嗎？會因為改名成「憲法九二」就忽然受歡迎、被接受了嗎？台灣民眾不會，北京也不會。

馬英九表示，他看不出來江朱二人的兩岸論述有何具體差異。 （吳逸驊／多維新聞）

對北京而言，重要的是國民黨究竟承不承認「世界只有一個中國」，以及「謀不謀求兩岸統一」，只要這兩點確定了，國民黨怎麼改名都無所謂。對台灣民眾而言同樣如此，不論是藍是綠，對九二共識的糾結與在意之處同樣在這兩點身上，國民黨怎麼論述清楚這兩點的立場與想法，才是台灣人接不接受的主要考慮。如果沒有面對核心問題的勇氣，就如同爭執是否改名「台灣國民黨」一樣，只有國民黨自己玩得開心，旁人看了不知所謂。

當然，不論是江啟臣或朱立倫，都難在當前的社會氛圍下主動詳述「九二共識」的癥結，連「一個中國」也不太願意直面，反而不斷強調中華民國主權和親美立場，對於兩岸，則只能以「求同尊異、溝通交流」等說法草草帶過。但「九二共識」不是芝麻開門，倘若國民黨顯然欠缺對「一中原則」的認識或商討兩岸前途的意願，那北京有何與國民黨溝通交流的必要？

朱立倫8月2日宣佈參選國民黨主席，強調國民黨要改變才有希望，暗指現任黨主席江啟臣領導力不足。朱立倫也同時宣示無我無私，但始終避談他個人是否可能角逐2024年總統大選。 （吳逸驊／多維新聞）

國民黨不喜歡談、也儘量避談「一個中國」，其對「九二共識」的諸多情結與憂慮，也多次受到批判與檢討。然而現實在於，倘若不對九二共識的內涵有任何更深刻、更明確的立場表達，那名稱要怎麼更改，真的只有國民黨黨內自己在乎，其他人在乎嗎？民進黨支持者本就不喜歡九二共識，他們不在乎；支持者不知道國民黨在吵什麼，他們很難在乎；一般民眾則跟馬英九的反應相同，兩個名字有差嗎？抱歉，還真的沒有差別。

江啟臣或是認為強調《中華民國憲法》能降低外界的「親共」疑慮，朱立倫則認為此類改變對兩岸關係恐怕是負面影響。但直白的說，國民黨糾結於一些無關緊要的話題，對於真正的核心則選擇裝傻逃避，便以為能重振旗鼓，那無疑是過於自欺欺人。結果除了黨內自身吵得熱熱鬧鬧，兩位熱門人選從兩岸辯論跳脫到說文解字的訓詁學，媒體及外界則熱衷於吃瓜看戲，觀賞這場黨內鬥爭的戲碼之外，還有誰會在乎這場無聊的「別名之爭」？

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