中國召回駐立陶宛大使 全球「一中」質變是否已成潮流

【文.廖士鋒】

中國大陸宣布召回駐立陶宛大使,為國際「一中」政策投下震撼彈,而立陶宛也已經有所折衝,但「一中」的彈性空間,最終還是取決於兩岸關係的發展。

由於台灣與立陶宛的雙邊關係進展迅速,並將以「台灣」為名在立陶宛設立代表處,8月7日《中央社》才刊出立陶宛副外長艾德梅納斯(Mantas Adomėnas)的長篇專訪,中國大陸即在8月10日宣布,以違反中立兩國建交公報精神與「一個中國」為由,決定召回駐立陶宛大使,並要求立陶宛政府召回駐華大使,消息一出,激起千層浪。

什麼是「一中」標準?先看兩岸關係!

首先,所謂「一個中國」,非但見諸於兩岸憲法的規範,也是當前世上絕大多數國家在對華外交時所奉行的路線,儘管如此,具體的實踐標準,仍存在各方定義不一的情況,且「破例」也並不罕見。例如過去數十年來,包含利比亞、查德、斐濟、奈及利亞、巴林、玻利維亞、剛果民主共和國、厄瓜多、科威特等國,曾經同時存在「中華人民共和國大使館」以及「中華民國商務代表團」或「中華民國商務辦事處」。

但這些中華民國代表團或辦事處的存在空間,其實深受兩岸關係影響。蔡英文上任後悍拒九二共識,2017年至2019年,在中共施壓下,以「中華民國」為名的台灣駐厄瓜多、杜拜、奈及利亞、約旦、巴布亞紐幾內亞等代表團處陸續被迫改名,最近的例子是2019年7月31日「中華民國駐斐濟共和國商務代表團」被迫更名為「駐斐濟台北商務辦事處」,顯見兩岸關係惡劣影響的廣泛。

而現在僅存的「違反一中」,其實是中國大陸一手造就。1996年設立的「中國駐海地貿易發展辦事處」(Bureau de Developpement Commercial de Chine en Haiti),迄今仍與「中華民國駐海地大使館」(Ambassade de la République de Chine(Taïwan) en Haïti)並立於一國之內,形同實際的兩個中國。

2019年的雙十國慶,台灣駐日本大阪辦事處福岡分處所展示的安倍晉三賀電,提到「中華民國108年」,引起兩岸與日本的政治風波,最後日本官方稱首相並未發出該賀電,中國大陸外交部發言人則勸「島內某些人」不要自取其辱、「被人公開打臉的滋味並不好受」。 (中央社)

民進黨政府近年力推以台灣為名設館,並非前所未有,2005年至2017年曾設立「台灣駐巴林王國商務代表團」(Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain);2017年負責對日關係的「亞東關係協會」也更名為「台灣日本關係協會」、2019年負責對美關係的「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」,但後兩者其實不是駐外單位,只是台灣外交部的內部組織。

這幾年民進黨唯一成功「以台設處」的案例,只有2020年設立「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」(Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland),其他如2021年在蓋亞那設立「台灣辦公室」(Taiwan Office)在短短24小時內即告吹,此次立陶宛設立「台灣代表處」,迄今仍未落實。考量到索馬利蘭未獲各國承認,嚴格來說,在主權國家體系內設「台灣代表處」,目前沒有實績。

歐美不認為立陶宛越線 強調「一中」政策的自主性

此次立陶宛外交部對中國大陸召回大使的要求除了回應感到遺憾外,也強調立國將「在一個中國原則的界線內,謀求與台灣的互利關係,就像歐盟和世界其他許多國家一樣」。美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)立刻響應,稱與立陶宛這位北大西洋公約組織(NATO)盟友站在一起譴責中國報復作為,美國支持歐洲夥伴與台灣發展互惠關係、並抵抗中共的脅迫行徑;歐盟對外事務部(EEAS)發言人馬斯拉里(Nabila Massrali)亦表示,歐盟不認為在台設處或是台灣到歐洲設處是違反「一個中國」政策的舉動,畢竟這與大使館或領事館的意義不同,「就像歐盟雖承認中華人民共和國代表中國政府,但歐盟也有興趣與台灣深化關係,故在台北設有歐洲經貿辦事處」。

民進黨政府雖然在2019年6月將外交部處理對美事務的單位改名為「台灣美國事務委員會」,但駐美13個館處仍全都以「臺北經濟文化辦事處」為名,既沒能改成「台灣」、也沒能改成「中華民國」。 (中央社)

值得注意的是,美國跟歐盟不約而同都提到「一中政策」的涵義。歐盟指出其「一中政策」與中國的「一中原則」不同,也語帶警告表示雖然這是中國和立陶宛的雙邊問題,但中國與歐盟成員國的關係變差也會程度影響歐中整體關係;美國則是表示,「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌,不受到外在脅迫,美國就是這麼做」。

明顯的,雖然拜登(Joe Biden)政府強調「不支持台獨」、遵循「一中政策」,但仍在極力擴大該政策的彈性範圍,例如此前美軍上校在國軍節目露面慶祝飛虎隊80周年的「中美合作」,美國也持續讓軍機降落在台灣。但這是否表示美國就想越過紅線?其實從近年來北京「一中原則」縮緊以及美歐強調對「一中政策」的詮釋權來看,雖然難免會碰撞,但只要美國仍然「戰略模糊」,就不至於在「一中」問題上跟北京徹底攤牌。

立陶宛政府「一中」真的幻滅了嗎?

若仔細檢視此次的導火線「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania),其英文稱謂並不是政治性的「Taiwan」、而是較具民間性質的「Taiwanese」,與索馬利蘭、蓋亞那模式顯然相異,要說這是立陶宛毀棄1991年9月14日與中國大陸建交公報中的「諾言」,稍嫌過於苛責,反而是中文與英文稱謂有所落差,原本這可以是低調的「擦邊球」(北京先前也以低調方式處理),但民進黨政府在台灣鑼鼓喧天高舉「歐洲第一個以『台灣』為名的代表處」,顯然視立陶宛為其衝破「一中枷鎖」的成就,事已至此,北京也不得不開始出牌。

《路透社》訪問立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)對中國大陸召回大使的反應,他稱正在考慮「下一步」,但他強調立陶宛的政策也是許多歐洲國家的政策。 (Twitter@Gabrielius Landsbergis)

但是,立陶宛官方顯然早在北京召回大使前,就有踩剎車的跡象,例如立陶宛副外長艾德梅納斯接受《中央社》專訪時即提到,駐台代表處名稱的後半段究竟將使用「in Taipei」或「in Taiwan」仍尚未定案,更指出該代表處將不會由立陶宛外交部主管,且也由公開遴選專業人才產生代表(亦即非外交官),顯然立陶宛仍試圖遵循與中立建交公報所提到的「立陶宛共和國政府承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來」。

尤其,中立建交公報並未提到立陶宛的一中是「原則」還是「政策」,但是此次立陶宛外交部的聲明中,明確提到會在「一中原則的界線內」(in line with the One-China principle)與台灣發展互利關係,顯然,立陶宛的聲明措辭所用的「原則」,與美國、歐盟等強調一中「政策」相較,更靠近中共的立場。

就這個角度來說,立陶宛政府雖然在理念上極力與台灣靠攏,但營造對中國大陸的轉圜空間也是斧鑿斑斑。不過話說回來,只要兩岸關係仍然在低谷擺盪,那不論台灣怎麼拓展外交,都可能有讓當地國違反「一個中國」的疑慮,若要解決「一中」心結,關鍵仍在兩岸關係。

