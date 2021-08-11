立陶宛背後是中美鬥爭 台美聯手挖邦交北京正慎防破窗效應

【文．杭子牙】

中國和立陶宛外交戰升級，北京在8月10日召回了駐立陶宛大使，同時也要求對方召回駐中國大使，表面上看，這場外交危機是由立陶宛「不顧中國交涉」，宣佈允許台灣以「台灣」為名在立陶宛設立官方代表處所致，台灣問題好像是衝突爆發的根源，但其實，更深層次的中美鬥爭才是這場外交戰爆發的根本原因。

立陶宛是前蘇聯的十五個加盟共和國之一，蘇聯解體後，中國與立陶宛在1991年建立了大使級外交關係，在此前近三十年時間，中立關係一直比較穩定。

但是，2018年中美貿易戰開打，隨著中美關係因為缺乏有效管控從合作為主轉到競爭為主，再到滑入全面戰略對抗狀態，彼此成為最危險的對手，立陶宛這個在很多台灣人看來非常遙遠而陌生的叢爾之國，卻在歐洲國家中一躍跳到了對抗中國的最前線。

中國外交部8月10日宣布召回駐立陶宛大使，以表達對立陶宛近期在台灣問題上違反一中原則的反對。圖為中國外交部發言人趙立堅。 （Twitter＠趙立堅）

當歐洲國家還在中美對抗中觀望的時候，2019年2月，立陶宛對中國的態度就發生重要轉變，其安全部門在報告中將中國稱為「國家安全威脅」。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在當年7月表示，不支持吸引中國投資參與克萊佩達（Klaipėda）港口的現代化建設，稱中國投資「可能會威脅立陶宛國家安全」。

而實際上，對立陶宛來說，稱中國威脅立陶宛安全根本是無稽之談，因為歷史原因，俄羅斯一直是立陶宛的外部威脅，說俄羅斯會威脅立陶宛「國家安全」還較為符合兩國歷史與現實緊張關係，說中國投資會威脅立陶宛國家安全，連多數立陶宛人自己當時都不相信。

但政治就是這樣，謊言說一千遍就成了真理，只要國家政治或政黨政治人物有需要，不管有多荒誕離奇，他們總能為自己的行為找到各種看起來頗有道理又能說服人民相信的理由，這一點無論在專制還是民主國家都莫不如此。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）挺台立場鮮明，在中國發布將召回駐立大使後，聲明「立陶宛會維持自已的政策」。 （路透社）

立陶宛的轉向就是這樣，作為北約成員的立陶宛處於新歐洲對抗俄羅斯的最前線，原本和中國八竿子打不著，立陶宛作為歐洲小國根本犯不上在遙遠的東方槓上中國這個敵人，在中國的外交棋盤上，立陶宛這個遙遠的波羅的海國家也根本無足輕重，中共就算是閒瘋了也不至於通過投資去威脅這個遙遠國家的「國家安全」。

但是，隨著中國強勢崛起，當中美對抗替代美俄對抗成為最緊張的一對國際關係，一向唯美國馬首是瞻，在國家安全上主要靠美國提供保護壯膽的立陶宛卻立刻和中國拉開距離，在美國誘導和國內右翼牽引下迅速滑到了國際「反中」一線，成為「反中」最積極的歐洲國家之一。

蔡英文臉書發文強調立陶宛設處是「重要外交突破」，但辦事處名稱用的卻是「Taiwanese」，而非「Taiwan」。 （Facebook@蔡英文）

具體到台灣問題上，立陶宛之前也一直「循規蹈矩」，依據雙方在1991年簽署的建交公報明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，堅持「一個中國」立場，承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來，雙方一直相安無事。

但是隨著中美對抗升級，美國通過加大對台灣支持、不斷挖掘台灣牽制中國的地緣價值，並在外交領域為台灣突破「一中」框架提供各種庇護或外交幫助，像立陶宛這種高度仰賴美國才能獲得心理與實質安全的國家，也不得不主動請纓，即便可能招致中國報復，也甘願違背雙邊建交協議，突破「一中」框架與台灣發展官方關係。

所以，中國和立陶宛的外交危機表面上看是中立雙邊衝突，是立陶宛在台灣問題上突破「一中」底線所致，民進黨政府也把以「台灣」名字在立陶宛設立代表處視為「外交突破」，但是在本質上，在更深層次上，卻是中美戰略對抗升級的產物。這場衝突雖然是圍繞台灣發生，實則和民進黨政府宣揚的「外交突破」沒有太多干係。

不過，立陶宛的轉向對中國來說也不能不算是一個警示。因為兩岸政經與外交實力懸殊，在兩岸之間進行外交爭奪，已然不同於李登輝時代，如今的台灣難有任何機會。但是，隨著中美對抗升級，美國插手介入成為兩岸外交爭奪的變數，因為中美實力差距，在美國授意或影響下，難保還會有些類似立陶宛這樣高度仰賴美國提供保護的國家不會突破「一中」框架和台灣發展乃至建立官方外交關係。

2021年8月7日，立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，右）曬出照片，稱支持台灣不用害怕北京，也能活得好好的。 （Facebook@Adomenas）

立陶宛是個叢爾之國，但是這樣的小國在美國授意與影響之下的外交轉向，對中國大陸來說實際上已是一則值得警惕的訊號。

而北京所以對立陶宛在台灣問題上做法進行迅速而嚴厲回應，除了因為立陶宛違背了中立建交公報定義的「一中」原則，危害到中國常言的最核心利益外，也是要為其他國家畫下一條紅線，避免其他國家在美國影響下產生「破窗效應」。大勢在走，眼下的中國要有被台美聯手挖走若干邦交國的準備。

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