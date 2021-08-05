當「毛主席」登上奧運頒獎台

【文．余一竹】

在東京奧運頒獎典禮上，兩名中國選手因外套上掛著毛澤東像章，引發輿論風波，毛主席像在中國運動員和年輕人心中究竟代表了什麼？

8月2日，在東京奧運會自行車女子團體競速賽的頒獎典禮上，冠軍是來自中國的選手現年30歲的鍾天使與23歲的鮑珊菊，兩人外套上除了印有中國國旗和奧運五環外，她們胸口上還掛著一枚圓形、紅底金邊的毛澤東像章。這個像章迅速引起了中國左翼網民的喝彩，卻在國外被輿論質疑是否違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）8月3日在東京奧運會的每日新聞釋出會上簡短回應說，已著手調查此事件。「我們昨天就已經聯絡了中國奧委會，要求他們提供有關情況的報告。」目前關於二人是否違反奧運憲章的辯論，國際奧委會對此案仍未有定案。

在毛澤東像章爭議傳開後，人們發現中國央視體育頻道重播的領獎影片遮蔽了毛澤東像章。新浪微博上，原本「鮑珊菊鍾天使頒獎時佩戴了毛主席像章」的熱搜話題也被撤下。有中國官方色彩的觀察者網則把相關微博刪除。但此舉卻遭到大量中國左翼網民的抗議。

根據《奧林匹克憲章》第50條規定，「在任何奧運場館、或其他區域，不得進行任何形式的示威或政治、宗教、及種族宣傳。」細則中進一步註明，任何形式的宣傳也不得出現在運動服、配飾、裝備上。若違反規則，可能導致相關人員或代表團被取消比賽資格、吊銷大會通行證等。

毛澤東像章是20世紀六、七十年代的文化大革命期間中國人人佩戴的政治宣示物。在中共走向改革開放後，「像章熱」曾一度冷卻。近期伴隨著中國向社會主義的回歸，民間對毛澤東的追捧重新成為一種熱潮，許多年輕人讀《毛澤東選集》，唱革命歌曲，運動員們佩戴毛澤東頭像也是社會潮流的一個表現。

鮑珊菊（左）和鍾天使（右）在頒獎儀式上慶祝她們的金牌。 （美聯社）

運動員透過各種方式表達對毛澤東的追捧並不少見。8月1日奪得東京奧運羽毛球女子單打冠軍的中國運動員陳雨菲，她的微博頭像，就是跟湖南韶山毛澤東廣場毛主席銅像的合影，此外，她當時還一併曬出了毛主席像章和《一師毛澤東：要為天下奇》的著作等。據說，奧運會前去韶山瞻仰毛澤東像是中國羽毛球隊傳統，一直還在沿襲；而中國羽毛球隊員林丹曾在2008年比賽服上也別著毛主席像章，2000年雪梨奧運上，中國桌球運動員孔令輝奪冠時也戴著毛主席像章。

運動場上是否應該容許政治表態，一直受國際社會爭議。一派認為這是運動員有權行使言論自由；另一派則反對將運動競技淪為政治口水戰場。美聯社報導，在此屆東京奧運開始前，奧委會將不得在奧運會場抗議的規定略有放寬。而美國奧委會則是在去年就宣佈不再就政治表態懲罰美國運動員。

在今年奧運的田徑場上，美國鉛球選手桑德斯（Raven Saunders）在頒獎台上高舉雙手並交叉，意為「全球所有正在抗爭的人」發聲，也引起了是否違規的爭議。

8月1日，在日本東京奧運場上，美國選手桑德斯（Raven Saunders） 獲得女子鉛球銀牌。等到頒獎典禮準備合影時，桑德斯走下領獎台，將雙臂舉過頭頂，用手腕形成一個「X」。當被問及這意味著什麼時，她解釋說：「這是所有受壓迫者相遇的地方。」 （美聯社）

毛主席像在中國運動員和年輕人心中究竟代表了什麼？其實，在很多運動員或中國年輕人看來，毛澤東像章帶給他們可能更多是一種類似於偶像或情感寄託，而不是政治表態。林丹在2008年奧運比賽時曾說：「我今天希望主席也給自己帶來一些力量，非常感謝主席，希望接下來有時間回去再好好的拜一下。」本屆東京奧運會羽毛球女子單打冠軍陳雨菲在微博曬出於毛澤東畫像的合影時配文說，「不忘初心，牢記使命，直面困境，戰勝壓力」。而這兩位獲得冠軍的女孩，佩戴毛澤東像章登上領獎台，究竟是一種情感寄託，還是政治宣傳，還需等待中國奧委會的回應。

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