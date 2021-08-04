冰凍三尺非一日之寒 小S「一夕台獨」與九二共識在台灣的消逝

【文．伍逸豪】

徐熙娣（小S）在Instagram發文稱奧運台灣選手為「國手」，引來大陸網友出征，指其為台獨藝人。台灣藍綠政客趁機撿槍，操作反中輿論，加深兩岸惡意螺旋。

藝人徐熙娣（小S）因在個人instagram使用「國手」一詞替台灣奧運選手加油，遭到中國大陸網友集體「出征」，將她視為「台獨藝人」。而小S也因這個風波，失去幾家中國大陸品牌的代言合作。在奧運期間「一致對外」的台灣藍綠政治人物，小S「被台獨」風波也把他們在政治光譜上更為集中、同仇敵愾。

事實上，小S在台灣演藝界並非是政治「不沾鍋」，過去她與立場相近的親友們，曾經在2004年台灣大選公開支持「連宋配」，一些發言也較為親藍，因此被台派視為「黨國藝人」。如今這一位「黨國藝人」，卻因為「國手」兩個字，一夕之間成為大陸部分輿論眼裡的「台獨藝人」，說明了兩岸關係的空間在政治惡化之下快速被壓縮，而且從政治領域迅速蔓延到方方面面的孔隙之中。

過去在中國大陸網路世界與輿論場上，「台獨兩面人」一直是網友致力揪出的「罪犯」，也有一些輿論領袖扮演起「為民除害」的舉報角色，而大陸官方後來也曾表示老百姓不允許有吃飯砸鍋的行為。在不同的兩岸政治風波裡，都有台灣藝人、商家或企業應聲倒下。事到如今，連小S也上了中國大陸網友的「台獨黑名單」，或許還是跌破很多人的眼鏡。

眾所周知，兩岸自1949年分裂至今超過70年，除了政治與軍事上長年的壁壘分明外，兩岸民眾也由於生活經驗的不同而形成了迥異的「三觀」。2014年習近平在北京接見到訪的國民黨榮譽主席連戰，當時還特別強調了中國大陸尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式。「求同存異」一直是兩岸官方摸索接觸與往來之道的原則之一。

2014年的「連習會」，習近平曾表示中國大陸尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，「熨平心裏創傷需要親情，解決現實問題需要真情，我們有耐心，但更有信心」。 （Reuters）

因此，誕生於1992年的「九二共識」，背後不只有著「一個中國」的兩岸政治共識，也包含著「互不承認主權、互不否認治權」的政治默契──只要前者的共識存在，後者的默契也就會存續下去。這套兩岸互動的政治默契，其實某種程度也是兩岸民眾往來之道的精神體現──只要是自己人，一切都好說，「台灣最美風景是人」。

建立在求同存異、相互尊重基礎上的「九二共識」，一旦前提遭遇到了挑戰或崩解，等於兩岸之間頓失紐帶與連結，朝著衝突的方向邁了過去。在政治上，民進黨政府至今堅拒承認「九二共識」，「兩岸一家親」在台灣甚至成為一句區辨敵我的判準，而且依附於美國與日本之下挑撥兩岸關係、遊走在台獨危險邊緣。看在部分大陸民眾眼裡，既然台方自己否定了「同胞」身份，那就已經不屬於「內部矛盾」的層級，而上升到了「敵我矛盾」──「跪台辦」、「資敵」、「留島不留人」等等各種反對對台友善的「地圖砲」風向，便佔據了輿論主流。

東京奧運賽場上的兩岸選手對決，被台灣輿論風向上綱為一種「台海戰爭」。 （AP）

中國人常說「一個巴掌拍不響」，台灣認為北京太過蠻橫霸道，才會不得台灣民心。但換個角度來看，兩岸關係的惡化不是沒有台灣方面的責任，既有台獨政客的操弄，也有部分台灣民眾不懷好意的敵對大陸，就連本應體現友誼善意的奧運會，在台灣竟也演變成一場反中、抗中的政治練兵。體育所帶來的和平友好種子再多，終究敵不過政治惡意的浪潮。

小S「一夕台獨」的風波，看似一個偶發事件，卻是兩岸關係不斷惡化之下的必然結果，就算不是小S，也會有其他人被兩岸越關越小的窄門給夾殺。這些出征小S的大陸網路「戰狼」們，或許抱持著一種「你不仁、我不義」的義憤心理；而台灣政治人物不分藍綠的「群起反抗」，更像是一種火上澆油，為了收割自己的政治利益，繼續把小S推上火線。

當政治上講求相互尊重的「九二共識」默契不再，兩岸迎面而來的，就是北京的統一意志與台灣的抗中保台正面對決。兩岸民意的直接對撞，大陸民間版「台獨黑名單」只會越來越長，也會有越來越多人在台灣方面的「中共同路人」榜上有名。台灣很多人為小S感到無辜，但對立螺旋升高至此，冰凍三尺，絕非一日之寒。

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