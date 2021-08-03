美國：南海很大 中國你忍一下

【文．祁賓鴻】

7月27日起，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出訪新加坡、越南與菲律賓，期盼加強美國與東協國家的關係，同時探討南海的安全形勢。可想而知，中國將是對話議程重點之一。

以英國國際戰略研究所（IISS）在新加坡舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）為例，與會的奧斯汀先是在海洋議題上重炮出擊，指「北京對南海絕大部分海域的主張都沒有國際法依據」，又將戰線擴展至中國周邊，從「對印度的侵略」、對「台灣人民的各式脅迫」，一路談到「針對新疆維吾爾穆斯林的種族滅絕和危害人類罪」，顯然不願錯過任何輿論打擊面。

然而經歷上述激昂陳詞後，奧斯汀又調轉槍頭，談到了中美的相處之道。其表示，美國利益受威脅時，「華府不會退縮」，但美國仍「致力與中國建立建設性、穩定的關係」，美國更不會要求亞太區國家在中美之間「選邊站」。奧斯汀指出，美國的重點是幫助台灣擁有自衛能力，確保印太地區維持自由開放和基於原則的秩序。

如此發言呈現了兩大不協調的張力感，其一是奧斯汀在言談間將中國形塑為區域秩序的破壞者，但屢屢在此軍演與「無害通過」的，又正是美國為首的相關國家；其二奧斯汀表示不要求亞太國家選邊，但從其出訪到與會發言，美國欲在南海議題上拉攏東協的意圖昭然若揭，如此解釋反倒欲蓋彌彰。

而這兩大張力，正在南海與中國周邊發酵。

奧斯汀於 2021 年 7 月 30 日在菲律賓馬尼拉的阿吉納爾多營地觀看軍事儀仗隊。 （AP）

英國的尷尬玩火

首先，英國皇家海軍「伊莉莎白女王」號及其護航艦於2021年5月啟程開往印太地區，並在7月27日穿過馬六甲海峽進入南海。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）曾在「伊莉莎白女王」號啟程赴印太地區前表示，航母打擊群將穿越所謂「南海爭議水域」，但其話鋒一轉接著說明，「我們將尊重中國，也希望中國尊重我們，我們將在國際法允許的海域航行」。

「伊莉莎白女王」號航母5月22日晚正式從朴茨茅斯海軍基地出發。 （Twitter@DefenceHQ）

如此看似挑釁又暗含報備的舉措，側寫了英國實力不足下的機關算盡。一來，其有意通過此次出航，揮灑過往日不落國的些許餘暉，同時試探各方對英國的反應；二來所謂「尊重中國」及「在國際法允許的海域航行」等用語，乃是有意向中國傳遞隱晦訊號，暗示英國雖將穿越南海爭議水域，但實無意在此引爆軍事衝突，希望中方「忍受」這般政治演出。換言之，英國的航母戰鬥群看似攪動南海一池春水，實則相當擔憂情況失控，畢竟黑海的陰影仍未褪去。

6月23日，英國「保衛者」號驅逐艦駛經黑海時，便同樣以在烏克蘭爭議水域展現「航行自由」的起手式，闖入了克里米亞附近的俄羅斯領海。雖說俄羅斯已於2014年「收回」克里米亞，但歐美多將此舉定調為「非法併吞」，而英國雖無意替烏克蘭作戰，卻也不願放過在克里米亞湊熱鬧的機會，故而會有此般玩火舉措。

2021年6月23日，俄羅斯國防部公佈英國「保衛者」號驅逐艦駛近克里米亞黑海的畫面。 （AP）

然而英國或許能準備冠冕堂皇的說詞，也能精準計算航程，卻完全錯估俄羅斯的反應力道。在其侵入克里米亞水域後，俄羅斯海岸部隊開始了廣播警告，要求其改變路線，並於數次喊話未果後，出動蘇-24M轟炸機向「保衛者」號投射炸彈。情勢危急下，後者只能狼狽逃離，可謂在姿態極盡膨脹時，被北方巨熊一掌拍回原形，裡子面子一起輸光。

而有鑑於「保衛者」號驅逐艦在內的航母打擊群，將在7月穿越南海爭議水域，英國《衛報》遂將黑海的俄英衝突，描述為以北京為目標受眾的「預演」，並認為黑海的摩擦是雙方的共同勝利，畢竟俄羅斯可宣傳自己將英艦逐出水域，英國則可宣稱自己無懼砲火，捍衛航行自由。

但即便如此，精神勝利終究難敵外界悠悠眾口，英國軍方儘管看上去自信滿滿，卻顯然相當擔憂中國的相關反應，畢竟倘若遭遇二次羞辱，英國的航母出巡恐將徹底淪為國際笑柄，華萊士的事前表態，或有這般思慮在其中。而深究這般焦慮的根源，美國的虛浮支持乃是關鍵。

從2021年4月開始，俄羅斯也在克里米亞一線做好了對抗的準備。 （Getty Images）

美國聚焦南海能有成效嗎

就當今英國實力而言，若無美軍撐腰，如此「砲艦外交」或許難以成行。以穿越南海爭議水域的英國「伊莉莎白女王」航母打擊群為例，伴其同行的尚有美國海軍的「沙利文」號伯克級導彈驅逐艦，象徵美英一同維繫南海的「航行自由」。

但如此陪伴，並不意味美國願為英國梭哈，黑海的英俄衝突便為教訓，美國或許營銷了一波西方團結敘事，英國卻要承擔第一線風險，事後還需以媒體報道唾面自乾。如此慘痛經驗，英國不可能麻木無感，故其此行來到南海，雖說挑釁意味濃厚，卻也未闖入中國的紅線內：各島礁12海里水域，進行的相關活動也未有明顯興戰跡象。而或因此般相對克制，南海爭議水域最終並未上演黑海的炮聲隆隆，英國避免了再次難堪，挑釁則成了接近吃豆腐的四不像。

2021年7月25日，中國智庫「南海戰略態勢感知」發佈衛星在馬六甲海峽捕獲英國海軍「伊莉莎白女王」號航母影象。 （微博@南海戰略態勢感知）

就美國戰略視角觀之，在拉攏德法等跨大西洋夥伴功敗垂成後，拜登（Joe Biden）顯然有意聚攏區域戰線，在印太議題上加大對中國的圍堵力道。當美國防長奧斯汀於7月27日出訪東南亞國家時，英國的航母戰鬥群隨時而至，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也飛抵印度，並於7月28日與印度總理莫迪（Narendra Modi）和外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）進行會談，之後更將在8月2日至6日期間，參加五個與東協有關的部長視頻會議。

然而有鑑於南海的特殊條件：多零碎島礁、近鄰中國，任一國家於此興戰皆難獲長期利益，除非其可日日填海造陸、駐守開發；但放眼周遭，唯中國有這般技術與資源。故美國看似凶猛，卻也至多是讓英國、東協與印太國家充當戰略傀儡，好圍堵中國在南海的影響力輻射。然而北京亦早提出「擱置爭議共同開發」，美國的擔憂或許更多是以己度人。

美國F-35戰鬥機在「伊莉莎白女王」號上起飛。「伊莉莎白女王」號當時正在南海。 （Twitter@U.S. Navy）

此外自拜登上任起，東南亞國家便持續避免在中美之間的清晰表態，一來其與中國經貿往來日漸深化，二來美國如今已難如過往般，提供大量經濟援助、軍事支援、國際治理公共財，欲以理念號召他國上火線，無疑會招來無數口不應心。英國在南海的惶惶不安，何嘗不會是東協與印太國家的共同擔憂？

歸根結柢，美國分明已實力不足，卻仍堅持將中國視作假想敵，盟友們雖能配合演出，卻也擔憂假戲真做，故皆在某些細節上有所保留，導致其雖吃到中國幾塊政治豆腐，卻形象難看、扭捏造作。如此互動，恰似近期吳亦凡事件內，都美竹在微博上對前者性能力的相關調侃：分明效果不彰，卻仍要逞口舌之快。

美國或許能在次次區域獵豔上，收穫些許高潮，並屢以「我很大，你忍一下」展現霸權威勢。但如此操作總有失靈之日，眼下其在南海已難調動東協國家配合，未來在台海又恐全盤皆輸。平心而論，美國真正該努力的並非號召盟友的花式口技，而是重修閱讀中國的戰略學分。

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