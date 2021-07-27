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台美聯合實射愛國者飛彈 保護第一至第二島鏈絕對領域完整

聯合新聞網 / 多維新聞
美軍破天荒在澳洲本土實彈射擊愛國者PAC-3反飛彈系統，並且攔截靶彈成功，可以見得美國拱衛南太平洋戰術部署行動的絕對領域安全性。 （U.S.Army）
美軍破天荒在澳洲本土實彈射擊愛國者PAC-3反飛彈系統，並且攔截靶彈成功，可以見得美國拱衛南太平洋戰術部署行動的絕對領域安全性。 （U.S.Army）

【文．陳宗逸】

美國空軍剛剛在太平洋完成了「太平洋鋼鐵2021」演習，演練高達25架F-22匿蹤戰機的「敏捷部署」（agile deployment）機動戰術能力，針對解放軍於第一島鏈內的絕對優勢、以及第二島鏈內的相對優勢，進行戰術上的發明、驗證與檢討。

這個演習被指是針對解放軍，事實上是針對美軍先進戰機於第一與第二島鏈間的機敏部署作戰驗證。而在此演習施展期間，美軍與澳洲國防軍，也完成首次在澳洲本土實彈射擊愛國者PAC-3型反飛彈系統的任務，這個實彈射擊所施展的區域範圍，包含美國在南太平洋各個「敏捷部署」機場、補給點的防衛，能夠打擊解放軍針對此區域的飛彈攻擊。

在澳洲驗證愛國者PAC-3反飛彈系統的實彈攔截能力，僅是第一步。從八月開始，根據美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）的報導，美軍將在夏威夷方面的太平洋靶場，進行起碼二次的大型飛彈防禦演練，預計將使用愛國者PAC-3型飛彈，以及海軍的標準6型（SM-6）來全面驗證美軍目前保護關島以西、第二島鏈至第一島鏈的反飛彈能力。《星條旗報》指出，美軍將要證明此種反飛彈系統，將能有效保護台灣與其他第一島鏈中的國家。

美軍已經宣佈，八月要緊鑼密鼓地驗證西太平洋的反飛彈能力，首度同時動用愛國者PAC-3以及海基的標準6型反飛彈系統，共同驗證作戰效能。標準6型反飛彈系統，專門針對極音速高空高速飛彈進行攔截的最佳化，是目前全球唯一具備攔截極音速目標的反飛彈系統，由美日共同研發。 （U.S.Navy）
美軍已經宣佈，八月要緊鑼密鼓地驗證西太平洋的反飛彈能力，首度同時動用愛國者PAC-3以及海基的標準6型反飛彈系統，共同驗證作戰效能。標準6型反飛彈系統，專門針對極音速高空高速飛彈進行攔截的最佳化，是目前全球唯一具備攔截極音速目標的反飛彈系統，由美日共同研發。 （U.S.Navy）

此外，在美軍大規模測試反飛彈系統的現在，「台美聯合防空會議」也敲定，國軍的愛國者PAC-3型飛彈，將在今年底至明年初，部隊拉到美國境內的白沙實驗場（White Sands），進行實彈試射驗證。台灣上次派部隊赴美實彈射擊愛國者PAC-3飛彈，是2016年的事情，當時也是國軍在接收愛國者PAC-3反飛彈系統後，首次進行的實彈試射。

國軍所屬的愛國者PAC-3型飛彈，將在4年之內，第二度拉到美國本土進行實彈射擊演練與測試攔截靶彈能力，此舉可看出美方對台海局勢緊張的急迫性。 （陳宗逸／多維新聞）
國軍所屬的愛國者PAC-3型飛彈，將在4年之內，第二度拉到美國本土進行實彈射擊演練與測試攔截靶彈能力，此舉可看出美方對台海局勢緊張的急迫性。 （陳宗逸／多維新聞）

這個「台美聯合防空會議」從2000年開始召開，每年都開會，沒有因為肺炎疫情而中斷，是台美之間聯絡反飛彈技術資訊的重要會議。台灣除了愛國者反飛彈系統外，還有樂山預警雷達等重大反飛彈設施，與美方直接連線操作，被視為美國國家飛彈防禦（NMD）的一環，地位非常重要。

而愛國者PAC-3反飛彈系統的實彈試射與攔截等問題，美方非常重視保密，幾乎沒有允許擁有國在本土進行實彈試射的例子。即使連最大使用國日本，也都必須把部隊拉到美國境內進行試射，避免飛彈參數與導引資訊遭到收集與分析。

愛國者PAC-3型反飛彈系統，被美軍視為飛彈防禦系統的極高度機密之一，不允許擁有國在所在地實彈射擊，全球最大擁有者日本和台灣，都必須把部隊拉到美國本土進行實彈射擊驗證。 （Lockheed Martin）
愛國者PAC-3型反飛彈系統，被美軍視為飛彈防禦系統的極高度機密之一，不允許擁有國在所在地實彈射擊，全球最大擁有者日本和台灣，都必須把部隊拉到美國本土進行實彈射擊驗證。 （Lockheed Martin）

台灣在2016年首度赴美，是全球買家繼日本自衛隊之後，第二支赴美進行實彈試射的部隊。而這次又將台灣部隊拉到美國本土實彈試射，次數較日本高，則可看出台海局勢的緊繃，以及美國方面提早因應的準備態度。

從美國7月18日開始的「太平洋鋼鐵2021」演習，到與澳洲於7月16日開始的「護身軍刀 2021」（Talisman Sabre 2021）演習，重點都在戰機、補給的「敏捷部署」戰術，以及為「敏捷部署」戰術進行反飛彈掩護的交叉整合演練。

8月在夏威夷，首度測試愛國者PAC-3反飛彈系統和美、日聯合研發的標準6型反飛彈系統的實彈攔截有效性，也都針對「敏捷部署」戰術，實施第二島鏈至第一島鏈的反飛彈絕對優勢。

美澳聯合的「護身軍刀2021」演練，和「太平洋鋼鐵2021」演習幾乎同時展開，目的都是驗證美軍「敏捷部署」新戰術，以及提供敏捷部署新式戰術的飛彈防禦傘等相關配套，台灣也是其中一環。 （U.S.A.F.）
美澳聯合的「護身軍刀2021」演練，和「太平洋鋼鐵2021」演習幾乎同時展開，目的都是驗證美軍「敏捷部署」新戰術，以及提供敏捷部署新式戰術的飛彈防禦傘等相關配套，台灣也是其中一環。 （U.S.A.F.）

之後，再迅速地將台灣這邊的反飛彈系統給整個連上線，實現節點與節點間無縫隙的演練，從今年中至明年的整個反飛彈演練，足可驗證美軍相當重視西太平洋的反飛彈防禦系統的有效度、以及實戰能力，且對解放軍的飛彈攻擊能力相當重視，故必須在短時間內迅速即時查核所有節點有效性的急迫感。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。

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