「烟花」來襲 「中國詞彙」終在台灣登堂入室

【文．林嘉禾】

中度颱風「烟花」即將奔襲台灣，近日台灣各大媒體與氣象局紛紛大篇幅追蹤烟花颱風的進度，也讓「烟花」這個出自於中共建政後的簡體詞彙，順理成章登上台灣官方用語與新聞媒體中，就連蔡英文也在社群媒體將其當作正常字眼使用。

這樣的景象，其實在台灣是非常罕見的。

1949年後，兩岸在中文詞彙的念法上雖然大多仍通用，但有些許詞彙念法與寫法不同，例如番茄（西紅柿）、馬鈴薯（土豆）、螢幕（屏幕）、智慧（智能）、訊息（信息）、啟用（激活）等等，這涉及到生活的方方面面領域中，近年部分「台派人士」尤其在意有人使用這些用語，自詡「支語糾察隊」並以「文化入侵」視之；此外，有些詞彙則是兩岸寫法相通，但念法不同，例如對「企業」的發音，大陸採取三聲、台灣則是通用四聲，亦有人以此作為「敵我識別」的標準。

推展到極致，部分台灣人這樣的思維，就會進一步沉浸於「台語民族主義」裡，例如中研院社會所研究員吳介民曾在演講時以台語發言，並笑稱：「如果現場有來自中國的抓耙仔（間諜），他們就聽不懂台語了，要情蒐就要先學好台語，不然你以為情報工作這麼簡單喔！」但是實際上，「台語」隸屬閩南語的一支，很多福建人都聽得懂，福建人更生氣閩南語被稱為「台灣腔」。

在這樣的政治社會氛圍下，「烟花」這個詞能夠堂而皇之進入台灣社會，堪稱是一大異數，而這也凸顯國際颱風命名新規則已實踐20年的現實。東亞地區位於西北太平洋，北緯0度以北、東經180度以西的大片海域上的颱風，2000年後由設於日本氣象局、隸屬世界氣象組織（WMO）之區域氣象中心（RSMC Tokyo - Typhoon Center）負責依排定順序命名與給定編號，由區域內14個世界氣象組織成員提供各10個名稱，編成5組、每組28個，一共140個名字用作颱風之名。

世界氣象組織的中國代表權在1971年後由台灣轉移至中國大陸，台灣無緣行使命名權與除名權（由澳門命名的芭馬颱風遭到除名後改為烟花），只能依循14個世界氣象組織成員（包含香港與澳門）提出的命名與編號來稱呼，台灣唯一能決定的地方，就是對於這些颱風名稱要使用音譯或者意譯。為此，中央氣象局曾做了民意調查，顯示超過74%的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主，輔以國際颱風命名較為合適。而實際上，目前在台灣較為通用的稱呼已非編號，此次烟花颱風雖為第6號颱風，但社會仍以「烟花」稱之為多。

對於翻譯權的行使，中央氣象局的上級機關交通部曾在2013年7月19日發布新聞稿，稱「颱風之中文譯名原多以音譯為主、意譯為輔，該局考量原文來自不同國家及地區，其內容包括動物、植物、星象、地名、人名、神話人物、珠寶等各詞，音譯方式較無法適當反映其原文之涵義，民眾亦常詢問颱風之原文涵意為何，因此，在此次增修颱風譯名時，一併調整其他颱風的譯名，改以意譯為主、音譯為輔，當時調整諸多颱風譯名，如將Hato翻譯為「天鴿」，另如Kirogi原譯名「奇洛基」，變更為「鴻雁」。

而台灣官方最新一次更新颱風譯名是在2021年5月，但是對於「烟花」颱風，仍舊沒有調整為台灣通用的「煙火」颱風，使得「中國詞彙」以非常具有正當性的樣貌出現在台灣社會的所有傳播體系中。

兩岸對於爆竹的用語相當不同，台灣官方文書與社會從未通用煙花一詞。 （AP）

值得一提的是，對於「煙火」還是「烟花」哪個更加「正統」？哪個是「胡語」或「匪語」？其實爭吵最為激烈的是香港，港府新聞處還曾回應澄清稱，「煙火」（pyrotechnics）和「烟花」（fireworks）是兩種裝配有別的物料，其使用受不同法例規管。煙火燃放的威力遠低於烟花，一般會在燃放後於空中消散；烟花則會於燃放後在空中再次爆開，並拼湊出各種圖案。但這樣的解釋未能使爭議各方信服。

若是回溯中國史上的官方用法，「烟花」與「煙火」兩者都有使用、涵義也多元，只是查詢中央研究院歷史語言研究所建構的「漢籍電子文獻資料庫」即可發現，「煙火」（連同異體字「烟火」）一詞出現的頻率遠勝、且多為官史所用；清朝覆亡後，對於涉及爆竹意義的稱呼，中華民國的法規也以「煙火」為準，例如1937年修訂的《要塞堡壘地帶法》第六條，即規定「要塞司令對於居住區內之人民裝置無線電收音機或播音機及畜養鴿類、犬類或施放鞭砲、煙火及其他類似事項，得加以禁止」。

中共建政後，對於「煙火」的使用就是單純講煙說火，唯獨「烟花」才有爆竹意涵，這與香港澳門相同。且若從法規體系來看，澳門在20世紀初在管制火藥的相關法規中，就廣泛使用「煙花」形容爆竹，港澳使用「煙花」作為官方稱呼還比大陸久，所以煙花實則更接近於港澳詞彙，但是，澳門此次將颱風命名為異體字的「烟花」，又顯然是棄用澳門法規常用的繁體字「煙花」，改為大陸通行版本，因而「烟花颱風」的大陸味道更為濃郁。

而這次「烟花」一詞在台灣大行其道，已然衝破部分反對「文化入侵」人士的心底防線，但國際體系上的命名權涉及會員資格，對台灣有不少障礙，尤其台灣這幾年囿於兩岸關係，在國際組織上明顯被邊緣化，未來在更多國際規則與標準制定的中文用語上，台灣恐還要持續接受中國詞彙的「侵入」。

※更多精彩內容請詳見《多維新聞》。

※本文由多維新聞授權刊載，未經同意禁止轉載。