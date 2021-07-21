又一美國軍機快閃台灣 北京底線何在

【文．司馬台】

美國近期有3種軍機落地台灣，雖然貌似因為北京的「警告」有所調整，實際上仍是踩著紅線挑釁挑戰「一個中國原則」，卻忘了「底線」是無法測試的。

美國一架編號N3755P的民用型C-130型貨機7月19日中午於台灣桃園機場落地、卸貨，停留約1小時後飛離台灣。綜合媒體報導，這架民用型「軍機」是否歸屬「美軍」並無定見，但確定為執行美國在台協會（AIT）的「機密任務」包機，卸貨品項為不需經海關查驗的「外交郵件」，推測與AIT新任台北辦事處孫曉雅（Sandra Oudkirk）有關。

不過，無論這架民用型「軍機」執行的任務是否真如媒體猜測與孫曉雅的私人物品有關，其外觀與軍用C-130型貨機的差別，就肉眼可見僅在於塗裝為白色。換言之，其存在的「 軍機意象」仍然相當巨大，而這已是自6月6日美國3位跨黨派聯邦參議員搭乘美軍現役的C-17戰略運輸機、7月15日美軍一架C-146A型戰術運輸機在台北松山機場落地後，近一個半月來第3架在台灣落地的「軍機」。

不能不提到中國大陸國防部發言人吳謙對於幾次美國軍機落地台灣的一系列談話，在C-17型抵台時，吳謙說美國妄圖「以台制華」，是非常嚴重的政治挑釁，民進黨「挾洋自重」，終將玩火自焚；在C-146A型抵台時，吳謙表示「嚴重關切」，正告美方切勿玩火，停止冒險挑釁，向「台獨」釋放錯誤訊號，警告民進黨當局不要誤判形勢，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，把台灣帶往危險境地。解放軍自7月16日起到21日止在浙江外海、台海北部舉辦的實彈演習，也被視為對7月15日美軍機抵台的具體回應。

美國聯邦參議員譚美·達克沃斯（Tammy Duckworth）、丹·沙利文（Dan Sullivan）和克里斯·昆斯（Chris Coons）於6月6日上午7時許搭乘美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。 （AP）

不過，解放軍的浙江軍演還沒結束，又來了一架定性不明，但外觀除了塗裝外就是C-130型運輸機的「軍機」落地「民用」的桃園機場。不知看在吳謙眼裡，是否又是一種「挑釁」？又該如何予以適度回應。

從近來這3次美國「軍機」抵台，可以說軍機的型號、執行任務的敏感性、公開性一次比一次還低，不過，本質上還是踩在紅線上反覆試探、挑戰「一個中國原則」的「底線」，實話說，此次的「民用型」軍機降落在民用國際機場，處理起來最為棘手，吳謙如何「正告」美國與民進黨當局也更值得觀察。

必須說，對於美軍軍機近期以各種名目、半公開方式在台灣落地，引發大陸民意高度不滿及對美軍的各種叫陣，撇去吳謙那種無關痛癢的「任何外國艦機擅闖中國領空的行為，都將引發嚴重後果」的喊話，應該還是解放軍少將羅援於《環球時報》撰文指稱美軍機抵台「豈是小動作，已經踐踏底線了」，並稱「抗議後必有後續手段」，否則抗議就是無效、無力的，最中大陸「只有梧桐」論者脾胃。

確實，在「明眼人」與「獨派」眼中，美國以「民用型軍機」落地台灣，以隱晦的方式「挑釁」北京是一記高招，一則其「意象」已足以讓「美國無畏」的形象繼續延伸；二則若吳謙若無法應對美國「灰色地帶」的挑釁，實現羅援深受線民吹捧的「後續手段」，則吳謙對美國的「警告」、「正告」將成為「獨派」的談資與笑話。

平心而論，美國近期在台灣大玩特玩、小動作不斷的「軍機意象」遊戲，骨子裡藏著「賭你不敢打」對解放軍的輕蔑，確實讓人恨得牙癢癢，在「民意支持」下，加上美國對吳謙先前「勿謂言之不預也」的「警告」、「正告」視為無物，北京有太多理由與資源可以讓自己不致成為「放羊的孩子」，完成羅援及一干支持「只有梧桐」民眾的熱切期待，讓吳謙的工作也簡單一些。

不過，吃瓜民眾應該好好想一想，在以「後續手段」對美國的「民用型軍機」降落民用機場的行為進行「有力抗議」後，下一步呢？因為美國軍機的「挑釁」給予過激的回應，是否也會激起太平洋彼岸民意動盪，正中部分美軍下懷？

當然，最可議的還是民進黨政府及台派支持者。退萬步言，就算解放軍對此次美國「民用型軍機」落地台灣給予過激反應，擺出與2021年1月13日川普（Donald Trump）政府的駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台前「不惜一戰」態勢，對支持「只有梧桐」的大陸群眾來說，也都屬「正當防衛」。

美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台途中被原機召回美國，有媒體報導內幕消息指與解放軍展現「不惜一戰」決心有關。 （Getty）

但戰火會發生在何處？美國「軍機」挑釁北京的舞台在台灣，「第一槍」肯定在台海或台灣，戰火之所在，「底線」之所在。

或許美國認為自己正在以「軍機」落地台灣，測試北京能夠容忍的美台往來「底線，」卻忘了自己是如何在朝鮮戰爭中無視解放軍的「警告」、「正告」，直到「中國人民志願軍」參戰後才知道，「底線」是無法測試的。