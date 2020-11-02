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我們不支持川普連任的理由

聯合新聞網 / 多維TW
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【文/薛子遙】

提及川普（Donald Trump），人們很容易接觸到眾多關於批評他的聲音。

川普持續被評為二戰以來不支持率最高的美國總統。2018年，連專門研究總統或從事相關工作的共和黨專家都將他列為44位美國總統中最差的前五名。

然而，2016年總統大選讓所有不相信川普能當選的人學到了一課：他的支持者與他的批評者同樣重要，甚至更重要。川普有一群核心支持者真心相信他能讓美國再次偉大，川普也有可能再次打破幾乎所有民調的預期，成功連任。

在川普的核心支持者眼中，他是「生意大師」、「偉大愛國者」、「強者」和「虔誠牧主」，在美國政壇沉溺於建制泥沼多年後，終於迎來了這樣一位領袖，而他的這些特質也將領著美國完成「再度偉大」的偉業。

川普的支持者們對他抱持這些期待並沒問題，一位「生意大師」、「偉大愛國者」、「強者」和「虔誠牧主」確實是美國總統應有的優秀特質。但問題在於，川普一個都不是。

生意大師

2015年，作為總統競選人，川普宣稱自己在扭轉美國經濟方面有著得天獨厚的優勢，因為他是億萬富翁，在賺錢方面「真的很厲害」。在整個總統任期內，川普和他的支持者都聲稱他的政府創造了「歷史上最偉大的美國經濟」。

「最偉大」這種抽象概念很難驗證，好在2016年的一次總統辯論中，川普提供了更具體的說法：「我們將把它（GDP年增率）從1%提高到4%。我認為我們可以達到4%以上。我認為可以到5%或6%。」他當總統後，不僅5%和6%的「我認為」沒有發生，4%的承諾也沒有實現。

川普領導下的經濟不僅從未達到4%（包括疫情之前），也從未超過歐巴馬（Barack Obama）的最高成長率。事實上，兩位總統任內的美國GDP成長都沒超過3%。即使從單季成長來看，川普任內美國經濟也從未達到4%的年化成長率。備受川普貶低的歐巴馬時期倒是有四次達標。

按照川普自己的說法，他的政府最重要的經濟成績是2017年的減稅法案。其實這也是他唯一重要的經濟決定。畢竟稅改後不久，共和黨便在2018年期中選舉丟掉了聯邦眾議院的多數黨地位，川普自那時起在諸多政策上都持續受到國會的阻撓。那麼，這份川普最得意的經濟成績，他又做得如何？

川普曾在稅改通過前接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時承諾：「每個人都會得到減稅，尤其是中產階級。」至今檢視，並不盡然。若將美國所有納稅人按年收入劃分為多個階層，每個階層的確都享受到減稅，但最大的利益實際給了最富有的美國人：所有納稅人中，有22.9%的人年收入10萬美元以上，他們卻享受到了減稅總額的75%，至於那最富裕的、年收入50萬美元以上的0.9%群體更是攤得23%的稅減。

據美國稅務局最新數據，2018年美國納稅人收入中位數為43,614美元，而「中產階級」的界定標準一般是指收入為全國中位數67%至200%之間的群體。

在其稅改方案下，只有一些公司可以獲得永久性減稅。為了確保稅改法案符合預算限制，共和黨人將許多個人所得稅減免的結束日期設置到2025年初，也就是川普按現行憲法規定總統任期的最長期限。在那之後，中產階級從2017年稅改中所享受的優惠將更少：根據國會稅收委員會的數據，到2027年，收入低於7.5萬美元、佔美國納稅總人口三分之二的每一個納稅人，實際上都要繳更多稅。

至於他曾高調宣佈要讓所有美國人受益的另一個競選承諾，如今卻不再被提及：基礎建設投資。川普政府本身僅打算承擔這雄心勃勃、逾兆美元規模計劃的一小部分，而他提出的鼓勵私人投資的建議，似乎沒有引起美國大公司的興趣。民主黨在國會的反對自是有黨爭的因素，但也是因為這計劃從一開始就不可行：基礎建設投資的回報在於公共效益，很難為投資者帶來直接收益，所以向來只有政府和國有企業出錢，沒有私人企業願意投資。而美國本就沒有什麼可依賴的國有企業，政府又在債台高築、連年預算赤字的情況下忙著減稅，又怎能落實基建計劃？

在幫助選民這方面，川普這位「生意大師」終究沒能與兩黨或美國大企業達成協議。

偉大愛國者

川普歷次在聯合國的發言，所談的都不是建立強大的國際社會、培養更有效的外交機構，或培育美國的聯盟。他宣傳的原則是「美國第一」（America First）。畢竟，不管世界各國領導人怎麼想，只要川普喊出「盟友應該付出更多」或威脅要對他國施加最大壓力時，他的支持者就會為他歡呼。但這是美國所需要的嗎？

他在盟友軍費問題上的固執，讓人想到「一葉障目不見泰山」這句話。商人只顧盈虧，卻沒有意識到美國的整體利益：美國對全球秩序的話事權，很大程度便是來自於其超過他國的付出；而美國費盡心力，用數十年建立的全球盟友網絡，創造了一個對自身地緣、經濟、政治、文化大大有利的國際空間。四年後，川普恐怕仍不明白，政治家的目標不一定是利潤，好的「交易」不一定是好的政策。當然，也可能他只在意自己在任時的「帳目盈虧」。

而不管人們如何看待川普與金正恩或哈米尼（Ali Khamenei）的談判風格，人們的共同希望都是讓美國更安全。然而，在面對北韓時，華盛頓與平壤分歧之深，注定了這將是個漫長而會時常出現波折的過程，但川普似乎更關心鎂光燈和新聞頭條，在對漫長而不確定的外交談判失去興趣之後，一度積極的美國與北韓關係如今停滯不前。在面對伊朗時，為了推翻歐巴馬遺產而反對的川普政府，在自己沒有替代方案的情況下，不顧法德中俄等簽約夥伴的勸阻，無端指責伊朗違反協議，並悍然退出美國和伊朗在歐巴馬和羅哈尼（Hassan Rouhani）領導下好不容易達成的和解，導致美國再次與中東區域大國發生衝突——以至於一再承諾要「帶美國軍人回國」的他，一面從阿富汗、伊拉克等地撤軍，另一面又被迫向伊朗周邊派駐了更多軍隊。

此外，川普的愛國形象很大程度上也來自於移民這個爭議性話題。然而，他在這方面的事蹟也並不足稱道。暫且不論「築牆」策略本身是否有效，川普的政府並沒有「築牆」，只是花了幾十億美元修繕已經存在的圍欄，而在他上任時美墨便已經約有三分之一邊境被某種屏障阻隔，四年努力「築牆」之後，這個比例依舊是一樣的。

更重要的是，川普的「築牆」主張也並不符合逐漸變化的美國民意。近年，美國人對移民的看法越來越正面：根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調，如今三分之二的美國人對移民持正面看法。結果，他疏遠了國內半數以上的人民，加劇了嚴重的分裂。與其說他是「偉大愛國者」，不如說他是「偉大撕裂者」。

美國需要的「強者」

在川普的支持者看來，一個強有力的領導人正是美國所需要的。當世界格局不穩定時，美國需要一個敢作敢為、不浪費時間在政治禮節上的人。

川普在很大程度上也兌現了其支持者的期待：他做了以往任何一屆美國政府都不敢或不能做的事情，比如推翻「歐巴馬健保」、退出主要國際條約、讓阿拉伯國家承認以色列、與中國大陸展開貿易戰。

然而，推翻應該是為了建立。川普的混亂統治風格或許是擺脫以往「失效」政策的必要條件，那為了鞏固成績，就應該提出明確的計劃和替代方案，而在多數領域，川普並沒有提供任何具體方案。

以「伊朗核協議」為例，川普說退就退，然後呢？在中美關係上，兩國愈發陷入對抗，這取悅了不少支持者，也凝聚了兩黨間少有的共識，但也為大量美國人和美國企業帶來極大困擾，美國企業一再發起關稅申訴，高通（Qualcomm）、微軟（Microsoft）、沃爾瑪（WalMart）等企業一再要求放開美國政府對他們中國大陸客戶的制裁。如果遏制中方是「必行之義」，那麼這些附帶的副作用又該怎麼解決？

談到川普強勢總統的名聲，他的支持者們還熱衷於提出最後一個論點：「法律與秩序」。自今年5月25日佛洛伊德（George Floyd）事件以來，這句格言一直是川普應對美國抗議活動的口頭禪。

然而，當2017年8月右翼集會印發嚴重流血事件之後，川普為何不說「法律與秩序」？喊口號很容易，但當國家在其近四年治下持續分裂，持續演變為衝突和無序，川普不僅沒能團結這些造成分裂的各派，反而還在因其偏袒而加劇衝突。這不僅體現在內政，當他在外交方面一再於以色列伊朗關係等問題上單邊偏袒一方時，也只是令衝突加劇，讓美國深陷其中，也不知這到底是「美國第一」還是「以色列第一」。

虔誠牧主

所以，川普的遺產若能長久地延續下去的話，他的宗教和保守派政策應該是最重要的一部分。力挺以色列的政策，或許在歐洲等地的基督徒看來與自己無關，但美國基督徒群體卻大都頗為認帳，更別說猶太遊說群體。另外，川普以美國近代以來任何一位總統都無法比擬的速度提名了200多名不同層級的聯邦法官，從基層法院到最高法院，確保了司法體系未來數年，甚至數十年的保守傾向。

他的政府也通過了一系列支持創造論、擁護生命權（Pro-Life）和反LGBT等一系列「討主喜悅」的政策，譬如以拒絕墮胎作為國際援助的條件——對自由派來說，川普讓國家的社會進步倒退了幾十年。但對他的核心支持者來說，他可謂「虔誠的牧主」，將國家擺回到令神喜悅的道路，防止美利堅淪為罪惡之都「所多瑪」。

問題在於，即便我們忽略美國是個宗教信仰自由的國家、忽略美國大量非基督徒的現況，同意美國應該按照聖經教導往「討神喜悅」的路徑發展，川普就真的討神喜悅嗎？教會所教導的是遠離罪惡，這包括對LGBT、毒品等議題或事務的排斥，卻也更包括兼愛、包容、體諒與誠實，包括以「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們」的精神，去拯救那些「未得救者」——化為政治，這難道不應該是盡最大所能去彌合本就深受撕裂所害的社會？以個人德行發揮正面的模範和引導作用？

當大批神學家、牧師和尋常基督徒都在質疑川普的行為與《聖經》不符，質疑他顛倒黑白、刻意誇大或直接說謊的習慣，質疑他充滿仇恨的公開言論，川普的那些「基督徒支持者」，又有多少是為了信仰原因，有多少是為了政治原因而對他睜一隻眼閉一隻眼？一個為人處世頻頻違背聖經教導的總統，又將讓其國民乃至全世界對基督教信仰形成怎樣的負面印象？

反對左翼的堡壘？

這也牽涉到另一個群體，那些不相信川普是「生意大師」、愛國者或虔誠基督徒，也沒有因川普的稅改等政策而實際受益的選民，還有支持他的另一個理由：他不是左派。

川普的支持者在其網站「將他們全踢出去」上說得最清楚：「投票給共和黨吧，他們可能不完美， 但另一邊卻都已瘋狂。」 許多美國保守派發現自己與民主派陣營的左翼理念完全不一致，對他們而言，選總統的最主要目標不是「甄選一個合適的領導人」，而是「將所謂『進步』的左翼瘋子排除在國家權柄之外」。

然而，這種想法在團結右翼的同時，也團結了其他群體：皮尤研究中心8月的民調顯示，有56%的拜登（Joe Biden）支持者支持他的首要原因是「他不是川普」。10月，另一項皮尤研究中心的民調顯示，63%的拜登支持者表示，他們做出決定的意義更多是為了「反對川普」——從來沒有任何其他因素能讓右翼以外的群體這般團結。

川普再執政四年將為美國保守派帶來什麼？好處尚不清楚，但代價是顯而易見的：繼續蟄伏四年的民主黨很可能會在2024年以壓倒性的優勢贏得選舉，同時讓整個國家陷入更深的、更無法彌合的對立與撕裂。

川普的保守主義其實並非真正的保守主義。所謂保守主義並非止步不前，而只是在考慮到現實基礎後，尋求最大公約數，以循序漸進而非大刀闊斧的方式逐個解決現有問題。反觀川普在很多問題上倒行逆施，推翻諸多政策或做出一些決定時只考慮其核心支持者的意見，不尋求最大公約數，也沒有尋求解決現有的一系列問題。

因此，川普既不是一個偉大的商人，也不是一個堅定的愛國者；既不是強人，也不是好基督徒。他甚至無法抵禦左派。四年來，川普一系列急功近利的短視行為，除了鞏固核心選民的支持，令當年推舉他上台的、被壓制的社會不滿全面發洩以外，反而進一步加深了那些不滿，加劇了原有的撕裂。川普是個偉大的表演者，是個充滿行動力卻缺乏凝聚力的總統，他對美國社會發展最大的功績，或許是將美國的一系列問題逐一暴露，令人們意識到彌合分歧的必要，認識到刮骨療毒的迫切和必要性。

從這個維度考慮，川普的出現既是歷史必然，也有其歷史性使命：為美國「重返正軌」創造契機。若從這個維度考慮，他的「歷史使命」已經完成，可以退場了。

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