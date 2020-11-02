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當「中國」二字在西方愈發成為貶義詞

聯合新聞網 / 多維TW
總統府
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【文/吳迪】

中國似乎已經證明了自己。10月初「黃金週」的全民大出行之後，青島的群體感染一度令人擔憂，最終也很快得到控制；中國經濟第三季實現了4.9%的成長，成為首個前三季由負轉正的全球主要經濟體，今年或將佔據全球經濟增幅的30%。疫情帶來的挑戰和損傷固然很大，但對比全球窘況，突出的表現也得以在各地愈發樂觀的民情中體現。

回顧今年5月「兩會」期間，彼時中國剛走出最困難的疫情階段，外長王毅在回答中外記者問題時表示，「經此一役，中國的社會制度和治理能力禁受住了全面檢驗，國家綜合實力得到了充分彰顯，大國擔當作為發揮了應有作用。疫情過後，中國經濟必將更加堅韌有力，中華兒女必將更加團結一心，中國人民必將更加堅定地走中國特色社會主義道路」——如今看來，在某種程度上確實如此。可是，海外尤其是已開發國家對中國的看法則是另一回事。

10月初，美國權威民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）公佈了一項於6月10日至8月3日對14個已開發國家14,276名成年受訪者進行的民調結果。綜合皮尤過往資料顯示，已開發國家對中國的印象愈趨負面。雖然這是今夏的調研，未必反映最新情況，但各已開發國家的北京印象無疑在這「疫情年」中加劇了不少。

日韓澳對華負面印象甚於歐美

14國受訪人對中國持「非常負面」或「相對負面」的比例，依次分別為日本（52%/34%）、瑞典（36%/49%）、澳洲（45%/36%）、丹麥（32%/43%）、南韓（29%/46%）、英國（35%/39%）、美國（42%/31%）、加拿大（37%/36%）、荷蘭（29%/44%）、德國（23%/48%）、比利時（32%/39%）、法國（26%/44%）、西班牙（29%/34%）及義大利（26%/36%）。

參照皮尤過往民調，美國、加拿大、澳洲、英國、德國、西班牙、荷蘭、瑞典及南韓9國受訪者對中國負面印象比例，達到皮尤就此議題進行調查至少12年以來的新高。其中澳洲對中國持負面印象者增幅最大（24個百分點），瑞典、荷蘭、德國次之（15個百分點），美國再次（13個百分點）。此9國受訪人中對中國持「非常正面」或「相對正面」印象的比例，皆不到三成。

此次民調正值多國批評中國防疫過程、質疑中國抗疫手段，以至於61%的受訪者認為中國應對疫情不當。相較之下，認為美國、歐盟、受訪者母國和世界衛生組織（WHO）應對疫情不當的比例分別為84%、37%、27%和35%。

值得一提的是，加拿大、澳洲及歐洲國家受訪者中，有更多人認為中國是「世界第一的經濟強國」（相較於美國、歐盟、日本），只有美日韓三國的受訪者普遍認為是美國領先。

「西方菁英毒化公眾對華認知」

對於皮尤這次民調，《環球時報》總編輯胡錫進隨後在微博發文，對此感到遺憾，並表示「中國人對美澳等西方國家的看法肯定也比過去更加負面了。這是美國政府採取一系列極端做法不斷分裂世界的結果」，「西方政治和輿論菁英製造了攻擊中國的種種噱頭，不斷毒化西方公眾對中國的認識」，「摧毀不同大國之間民眾本應有的基本認同和好感」。

胡錫進亦表示，「那麼就由西方輿論去吧，那些西方菁英看不慣就讓他們看不慣好了。我們完全有權利按照自己的方式生活，中國人民的幸福是這個國家的最高目標」，「最重要的是，西方的菁英們能夠誤導他們的社會輿論，卻奈何中國不得。中國將繼續前進，大多數西方國家也不得不與我們繼續做生意」。

胡錫進此言是有道理的。相對於外國尤其是發達國家如何看待中國，中國國民的信心和認同度才是最重要的因素。而數月以來的抗疫成果、美國等西方國家的政經亂象，以及其政客媒體對中國的輿論攻勢，都令得中國或至少大陸民眾愈發上下一心。

更何況，當下各已開發國家對中國負面的印象，也深受美國對中國地緣攻勢的影響。在美國政要一再高調批評中國的情況下，各國批評中國的聲音未必受到重視，褒讚中國的聲音卻一定會受到責難。近來多國學者被指曾參與中國「千人計劃」而受到國內指摘，便是很典型案例。

因此，一方面當下各國社會飽受疫情及其連帶災難，選舉政治的政府也需要為不滿的民意尋找疏導乃至發洩的管道，而中國這個疫情首發地正好又是一個「不民主的異類」。所以，與其說是「西方菁英毒化公眾對中國認知」，不如說是這些國家的知識分子也要為自己的知識體系和價值觀辯護，認為這不是西方政制的問題。

中西關係步入跌宕期

另一方面，這也本來就不全是政制的問題，而更多在於治理，在於施政，在於民心向背，在於對自身和社會之間關係的理解——中國也本來就是一個挑戰著已開發國家政經文化發展經驗的「異類」。

因此，中西關係正難以避免地步入跌宕期，諸如日本、南韓，乃至台灣和香港，這些受西方秩序和價值觀影響頗深的社會，也正面臨強大的選邊壓力。在此趨勢下，各西方國家對中國的態度，還會在潛移默化過程中繼續跌宕，未來數年，中國外交也會相當困苦。

對此，中國國民和施政者有必要嘗試改善自身國際形象。否則進一步惡化的各國民意只會為主張「對抗中國」的政治人士提供更多政治動能，而他們所制定出的敵視政策，又會進一步鞏固民眾對中國負面的印象。華為如是，疫情如是，香港、新疆等議題都是同理。任其發展，中國的貿易、外交、科技發展，都可能受到影響。

況且，按照世界銀行（WB）的定義，中國即將在數年內成為「高收入經濟體」，但國民素質依舊參差不齊。一定程度上，中國需要在境內全體進行北京在2008年奧運前數年推動的「素質教育」——畢竟，如果說當年北京是世界認識中國的窗口，那麼如今中國國民走向全球，世界認識中國的窗口就已經從北京擴大為全世界。

不是「為了迎合而改變」

當然，凡事不能本末倒置。改善中國國際形象的方式不是「為了迎合而做改變」，「素質教育」的核心也不該只是口號與橫幅，而是在基本解決國民溫飽問題的基礎上，繼續提升社會資源的調配效率，繼續完善社會保障，繼續落實「施政為民」，令其變得更為人性化。所謂「倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱」，人活得有尊嚴，自會不卑不亢不矜不伐。

與此同時，也要認識到中國在繼續作為「世界工廠」的同時，也正愈發成為「最大消費市場」，其所帶來的虹吸效應並非朝夕即變的「北京印象」所能改變。只要中國繼續順勢鞏固多邊主義，繼續與國際規則對接，保持目前營商環境持續改善的趨勢，進一步加強法律法規的合理性及落實度，進一步讓中國國力的迸發，向世界外溢正面效益，那麼諸如義大利等西方國家對中國印象持續改善的案例，便會越來越多。

歸根結柢，中國的底氣是足夠大，大到只要自己不生亂，只要國民對國家現況和前景滿意而有信心，外國如何看，並不會激起本質影響。

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