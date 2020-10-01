快訊

受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

「無中線」的台海危機

聯合新聞網 / 多維TW
新華社
新華社

【文/廖士鋒 李虎門】

台海近日頗不平靜。9月9日至10日，解放軍派遣30多架次、7艘軍艦在台灣西南海域演訓，並進入台灣防空識別區（ADIZ）。據國防部和軍方官方描述，解放軍離台灣本島南部最近距離僅166公里。政府還罕見大動作，由國防部和外交部舉行夜間記者會，怒斥中共的軍事行動。

同時，國防部自9月16日起，每日「圖說」解放軍進入「台防空識別區」的航跡圖以及機型，可以說兩岸軍事局勢邁入了一個「新常態」。另一方面，解放軍每日進入台海周遭的規模也已不在個位數，顯然這種「新常態」隱含了較以往更高的緊張與危機感。陸媒《環球時報》總編輯胡錫進甚至形容，「台灣現在就是1949年初被圍困起來的北平，城內上演的一切都已是茶壺裏的風暴」。

畫框設線 全憑實力

持平來說，所謂防空識別區，並非法律、更不是領土概念，與主權無涉，真實意義比較接近「安全」範疇。

既然如此，為何台灣官方還將防空識別區與領土主權作聯想？事實上，與空域相關的法律、政治、軍事概念本屬繁雜，內容又涵蓋「領空」、「飛航情報區」、「上層飛航情報區」、「防空識別區」、「終端管制區域」、「禁航區」、「限航區」等，一般民眾根本無法清楚掌握，最多也只了解台灣海峽中間有一條看似作為領土主權邊界的「海峽中線」。

不過，這條中線的存在與否，近日也成為兩岸彼此攻防的焦點。9月21日，外交部在回覆大陸外交部發言人汪文斌的「不存在所謂的海峽中線」時表示：「台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。」換言之，透過外交部的回應，其實台灣官方也心知肚明，名義上的「海峽中線」，實際是「無中線」。

再者，從實際層面來看，依據民航局2020年版本的《台北飛航情報區飛航指南》，官方所劃定的「飛航情報區」，與國際民航組織（ICAO）的公告有明顯的範圍差異，差別在於有無越過台灣海峽。

而台灣官方至今仍堅持的「中華民國防空識別區」，是1950年代初期美國劃設，其範圍觸及了大陸江、江西與福建各省。而如今，兩岸軍事實力早已調換，台灣空軍僅能對海峽中線附近防空識別區的解放軍機艦活動給予具體回應，對於大陸東南各省上空解放軍機飛行，已無力過問。

也因此，無論是防空識別區，還是海峽中線，即便有濃濃的軍事意味，其實不具任何國際法理基礎，更遑論「領土主權」意涵。如果說，早期台灣軍機常常「造訪」中國大陸，現在解放軍「光臨」台海，更證明這些框框線線，只不過是實力的「化身」。

海峽緊張 美軍在哪？

更重要的是，這些框框線線已經形同虛設，且台灣也無空優之下，如何面對解放軍？尤其，台灣在戰略上已經「梭哈」、身先士卒站在美國反中戰線的最前沿，而大批次的解放軍機艦接近台灣時，美軍又在哪裏？

以9月9日至10日兩日的情況來說，國防部副部長張哲平強調，美軍機艦那兩天未在附近活動，美軍第七艦隊直到9月11日才於臉書宣佈提供一支「戰鬥準備部隊」，保護美國及盟友的集體海上利益，也是到9月11日近午才有美軍航母「雷根」號自日本橫須賀出港照片。但事後也證實，由於「雷根」號發生新冠肺炎（COVID-19）案例，需駛往關島與馬里亞納群島「演訓」，而非台海周邊。

對於美軍「慢半拍」表態，中央社其實也有報導，9月14日至18日的漢光36號電腦兵棋推演，美軍觀摩團「因疫情影響」不會來台，讓不少人聯想到馬英九8月10日才警告的「現在美軍根本不可能來」。但是樂觀者仍認為，美方研判事態還算可控所以保持觀望。然而持這類論點者並未提出，讓美軍介入台海的「那條線」到底是什麼？以及更重要的，「達標」之後美國真的會來救台灣嗎？

一個足以讓台灣人警惕的事實是，「芝加哥全球事務委員會」去年發佈的民調顯示，僅有38%的美國民眾支持美軍在中共武力犯台時干預，這個數字還是自1998年開始調查以來的最高值。換言之，美國救台灣的「能力」也許可以討論，但民調說明其出兵的「意圖」並是不高。

大陸太近 美國太遠

9月10日台灣官方兩場記者會「沒說出口的祕密」，或者說是想要極力迴避的事實，亦即台灣在戰略上的現實困境：大陸太近；美國太遠。

官方稱中共軍機入侵「中華民國防空識別區」、距離屏東最近僅166公里，然而這忽略了台灣本島與大陸的地理最近距離，是從新竹的南竂漁港出發，到福建平潭島僅有125公里。而9月18日中共軍機越過海峽中線，距離台灣本島更是僅68公里，以當日實際出現的殲-11戰機最大巡航速度2.1馬赫來算，兩分鐘就可飛抵台灣本島。

目前兩岸局勢已經不同於1999年李登輝提「兩國論」時期，甚至也不是2004年陳水扁連任後兩岸緊張，2015年M503航線爭議也難以比擬，因為中共已於今年9月18日宣告，將在台海周遭「實戰化」演練，這種密集接觸的形式若成為常態，一旦擦槍走火，台灣又將如何因應？

問題還是離不開政治。美國政治學者戴雅門（Larry Diamond）早已警告，不要把台灣放到美國總統的選戰中，但目前台灣又在眾多議題上替美國現任者站在「抗中」第一線，這個結構若是沒有改變，則兩岸局勢的緩和也就沒辦法找到契機，台灣也將時時刻刻為「美國到底會不會來？」、「能如何獨力對抗解放軍？」而提心吊膽。

在「大陸太近、美國太遠」的地理限制下，台灣一面倒向美國。甚至進口瘦肉精美豬都在所不惜，配合美國對中國大陸投以無比決絕的態度。當蔡英文呼籲中共自我克制「不要挑釁」的同時，台灣自身已看清現實、做好準備了嗎？

延伸閱讀

他問「台美總統辯論風格差在哪？」 網諷：川普在台必被關麥

德國之聲專訪／陸近來動作頻頻 專家：解放軍5年內沒實力攻台

台媒要求為兩岸緊張程度評分 馬曉光：我數學不好

解放軍運8反潛機擾我西南空域 國防部：防空飛彈追監

相關新聞

兩岸關係 不是只有看向北京

拜前年中美貿易戰開打，一路綿延到科技戰、軍事緊張，以及伴隨美國大選緊迫倒數，選情堪憂卻忘情「反中」的川普（Donald Trump）頻藉「台灣牌」向北京示威所賜，這一兩年來，台灣的新聞畫面似乎也某種程度上擺脫了過去行車記錄器式的報導內容，對於中美對抗的國際大勢投以一定關注。台灣的輿論也同樣在這一兩年間，視野霎時變得很「國際」，看向太平洋兩端的同時，反身自信了台灣自己其實「也很國際」，不再是那個困於兩岸，曾經風雨飄搖、亞細亞的孤兒。

中美科技熱戰 「矽盾」能保台灣？

中美科技戰再度成了熱戰焦點，美國對華為動作不斷，自2019年至今美國對華為一直是一手緊縮、一手在延長禁令、且戰且走的步伐中前行。近來，隨著中美關係的緊張，美方也在華為禁令上加大力道掐緊華為脖子，華為消費者業務執行長余承東坦承，高階手機所用的麒麟芯片將在9月15日後斷貨。

爭議2020：美國面臨最嚴重選舉危機

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓2020年美國大選格外不同。傳統競選模式被打破、郵寄選票（mail-in voting）史無前例增加，隨之而來的是選舉系統不堪重負。從今年頻繁爆發的抗議示威及近來兩黨競選白熱化來看，一場選舉危機已在醞釀。

越「獨」越不自主 台灣難成「正常國家」

這陣風尚起於兩岸的長年分治，並受冷戰與民主化等歷史進程催發，加之政治鬥爭的方興未艾，如今已成不可違逆的政治正確。各式輿論但凡言及「獨立」，便似騎士誓言追尋聖杯，雖是道阻且長，卻總在集體求索之路上，甚至能為此壓迫其他少數，將古老傳說演成了聲勢浩大的十字軍東征。

對美輸誠 一場沒有籌碼的梭哈

近期美國高級官員接連訪台，蔡政府內宣不斷，台美關係升溫逐漸成為顯學，美國政府對北京的制裁一波接一波，雙方從貿易戰、科技戰，打到在南海等大陸周邊海域的軍事對抗，對北京敢批敢言的同時，也對台灣釋出各種友善訊號，樹立起美國總統川普（Donald Trump）「抗中挺台」的大將形象

「無中線」的台海危機

台海近日頗不平靜。9月9日至10日，解放軍派遣30多架次、7艘軍艦在台灣西南海域演訓，並進入台灣防空識別區（ADIZ）。據國防部和軍方官方描述，解放軍離台灣本島南部最近距離僅166公里。政府還罕見大動作，由國防部和外交部舉行夜間記者會，怒斥中共的軍事行動。

誰在唯恐兩岸不亂

當民進黨政府歡欣鼓舞地迎接台美斷交以來「層級最高」的美國國務院現任次卿柯拉克（Keith Krach）訪台之際，解放軍旋即宣佈展開新一輪的台海軍事演習，並直接表明目的就是為了台海局勢、為了台灣「挾洋自重」與美國的「以台制華」而來。

「習式」五中 眺望2035遠景目標

正當被新冠肺炎（COVID-19）疫情、經濟下滑和種族問題困擾的川普（Donald Trump）用推特向美國人發出「我們推遲選舉如何」的問題時；當民進黨政府藉由美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）沒有實質效益的訪台行，「大內宣」台美關係為史上最佳時，美台雙方所設定的主要對手——中國大陸，其領導人習近平則是用冷靜、強硬的語氣，說出了「任何國家任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」的口號

欲獨又怯戰 蔡英文越不過的現實

蔡英文初入政壇時，曾有「民進黨白玫瑰」之稱，予人冷靜、清新的知性感。然而經歷陸委會主委、民進黨黨主席等職務歷練，如今身居總統之位的蔡英文，已不復當年的不慍不火，而是在台灣日漸極化的政治氛圍中，改以強悍反中的面目示人，故又被青年支持者冠以「辣台妹」的別稱。

欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度

美國是世界上第一個裝備第五代戰機的國家，早在2003年第五代戰鬥機F-22就在美國空軍服役。按照所謂「裝備一代、研究一代、預研一代」的武器研發慣例，第五代戰鬥機F-22的服役，意味著美國第六代戰鬥機研製已經啟動，但可能因為F-35戰機專案的延遲而不得不延後。然而，隨著中國大陸自主研製的第五代戰機殲-20在2011年首飛，美國加速第六代戰鬥機研製，意圖全面壓制殲-20帶來的威脅，這也成為美國第六代戰機的最基本需求。

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

先說結論，民進黨正一步步走向日本自民黨的窠臼，卻不自知。 前民進黨秘書長羅文嘉於7月下旬接受媒體專訪，從黨內的派系問題檢討到政媒關係，喟嘆民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。

台灣正成為美國抗中的「衝組」

夏日炎炎，兩岸關係卻不見回溫。7月3日，大陸東南衛視兩名駐台記者「被驅逐出境」，從通知到離境不到48小時，猶如狂風掃落葉，讓國台辦揚言「後果自負」。

熱門新聞

存股族小心！電信業營收倒退24年、股利縮水 想重返榮耀還有這些路障…

疫情擴大又逢美總統大選！美股決戰「關鍵十月天」先蹲後跳趨勢可期？

豬、牛肉對美國多重要？為何一定要打進台灣？6張圖表告訴你

瘦肉精豬肉怎麼吃才不會超標？哪些族群要小心？

中衛口罩訂單爆滿！竟還多吃2倍客戶量 背後功臣是這個軟體股王

「無中線」的台海危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。