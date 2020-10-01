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受不了混戰！美大選辯論將改變形式 還沒決定「關麥」

誰在唯恐兩岸不亂

聯合新聞網 / 多維TW
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【文/鄭文翔】

當民進黨政府歡欣鼓舞地迎接台美斷交以來「層級最高」的美國國務院現任次卿柯拉克（Keith Krach）訪台之際，解放軍旋即宣佈展開新一輪的台海軍事演習，並直接表明目的就是為了台海局勢、為了台灣「挾洋自重」與美國的「以台制華」而來。

解放軍自8月中旬起就展開連串軍演，戰機還屢屢趨近台灣領空；美軍除了疑似在共軍軍演時侵入其領空偵察外，9月中旬亦在關島附近進行12天的「勇敢之盾」（Valiant Shield）演習；與此同時，台灣也舉行「漢光演習兵棋推演」，三方動作頻頻，大戰似乎隨時可能「一觸即發」。

事實上，雖然緊張氛圍不斷升級，戰爭的氣息越來越濃厚，和平仍應是兩岸政黨與人民的努力方向，而且越是局面趨向危險，越要保持冷靜理性，避免萬一有憾事發生。只是，今天的兩岸正在趨向加速相撞，期間，也總有人為「吸引眼球」製造賣點，為收割民意支持而唯恐兩岸沒有碰撞機會。。

「軍機」肆意談 塑造恐怖氛圍

日前，正當大陸如火如荼展開軍演時，民進黨立委王定宇在政論節目中「爆料」，他說自9月9日上午開始，東沙島遭中國大陸海上民兵與大批船隻「包圍」，情況十分危急。

不過，國防部隨即發出聲明駁斥，稱解放軍並未「包圍」，相關評論違背事實；海巡署也稱曾有6艘商貨輪在9月9日至11日在東沙群島附近無害航行通過，東沙島未遭包圍。

對此，王定宇辯解說何謂「包圍」各方定義不同。他說，若包圍是指「團團圍住」，則國防部的說法為真，但他指的是依共軍水面上的艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙之間，切斷兩地間的運補與通行，將之形成「孤島」，他強調，台灣必須嚴肅面對共軍。

台灣基進立委陳柏惟也說，有史以來，「驃悍機敏」就是台灣的特色，因此台灣要更有自信；假若台海真的發生戰爭，陳柏惟竟稱解放軍處理海上大規模衝突的經驗不多，大多是挑對手的小規模戰役，「比較像井底之蛙」。但問題在於，就算解放軍海上大戰經驗不多，難道國軍就「輕車熟路」、「見多識廣」嗎？

此外，許多民進黨政府官員、民代與親綠媒體，也經常宣傳美軍在沖繩、南韓、菲律賓都有駐軍，假如台海發生衝突，美國很快就能趕來馳援，藉此強化民眾的信心；他們也說，美國一再保證，若台海發生齟齬，不會「坐視不管」。

同時間，這些聲音亦不斷宣傳台灣向美國購買的武器多麼先進、國軍訓練多麼精實，更重要的是，美國無論如何都會跟台灣站在一起。沒錯，建立自信是抵禦衝突的前提之一，但這些人似乎巴不得兩岸趕快發生真正的衝突，因為他們認為，這樣一來美國即可乘勢介入、進一步打擊甚至瓦解中共政權，最後台灣終於「獨立」。

日前，「中華民意研究協會」的民調顯示，有高達79.6%的民眾認為大陸不可能攻台；而就算兩岸發生衝突，有58.7%的民眾認為美方會援台。這些數字代表台灣社會的「自信」，但更有可能只是被民進黨政府不斷宣傳的「台美關係史上最佳」，又擅於創造虛幻的錯覺所致。

國民黨臨陣退縮 兩岸緩和契機斷

其實，這一切歸根結柢，都是兩岸關係所致。兩岸互動趨近於零，台北與北京沒有互信，連台灣內部也沒有互信；談到「另一方」時不僅充斥「懷疑論」口吻，也毫無正面表述、沒有積極改善的做法，只會各說各話、互相攻訐不斷。

當新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，兩岸眾多學者與分析人士都希望雙方能藉此機會互釋善意，或可打開和解的另一扇窗。但是，接下來的發展事與願違，兩岸非但沒有融冰，關係反更趨近「絕對零度」。

因此，當日前前立法院長王金平將代表國民黨出席海峽論壇的消息一出，許多關注兩岸發展的各界人士紛表期盼之意。然而，當央視主持人李紅的「求和說」被燒得沸沸揚揚後，再輔以民進黨的加碼嘲諷，營造一種「都被說求和了，國民黨還是要去」的質疑輿論，最終國民黨「順應台灣民意」，退縮成不以政黨形式參與，也斷了兩岸稍縱即逝的緩和機會。

如此的亂局，也難怪曾為歷任總統的兩岸重要智囊、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山教授會說，好好的「三贏」局面被搞成「三輸」，「兩岸無小事」，兩岸未來恐只會更加猜忌、關係雪上加霜。

美國與民進黨政府 相互打牌

一環扣著一環，兩岸關係不佳、加上中美從貿易戰以來近乎發展成全面性的競爭，那麼民進黨政府一面倒向美國，也只不過是水到渠成罷了；對此，美國也樂於接受台灣的投懷送抱，將台灣視作其手中的那張Ace，因為美國很明白，台灣是北京心裏「最軟的那一塊」，此時強化台美關係，必然戳中北京的痛點。

自2018年3月川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）以來，美國陸續通過數項「友台法案」，例如《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），以及各年度的《國防授權法》；參眾議員還提出《台灣防衛法》、《防止台灣被侵略法案》等。從美台官員互訪「解禁」，到提供台灣更多安全協助，美國對台灣的「感情」好似「真心誠意」。

而對於美方的「支持」與「關懷」，民進黨政府自然要透過宣傳機制強化推銷，官員、民代、媒體將「台美關係最佳」掛在嘴邊當成「口頭禪」，台美果真「情比金堅」。

此外，美國也「不吝」出售所謂「先進武器」給台灣。像是HARM反輻射飛彈、MK-48魚雷、M1A2T戰車等。日前，路透社也爆料美方正計劃新一波對台軍售，預計將一口氣提供包括智慧水雷、巡弋飛彈、無人機等7種武器。部分評論指出，一旦得到相關武器，台灣就會像「刺蝟」一樣難打。

然而，在台美友好的窗紙下，令人不解的真實情況卻是《台灣旅行法》通過迄今，遲至今年才好不容易才有美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與柯拉克訪台；台灣不但付出高額的軍購費用，就連想與美方打開經貿溝通對話，都還須先同意開放含瘦肉精之美豬。

此前不久，府、院、黨、媒、網路還不停宣傳柯拉克訪台雙方將舉行經濟對話；美方卻表示，此行僅是為參加李前總統的追思禮拜，不會觸及經濟對話。隨之而來的，就是政府與媒體、網路的大改口，聲稱雙方本就是在討論美方出席李登輝追思禮拜的相關事項，對此，明眼人都看得出這不過又是在「硬拗」，民進黨政府顧著「空嘴薄舌」說大話，實際上仍只是美國的「提線木偶」。

說白了，居安思危乃天經地義，台灣強化自身能力、提升自信、爭取國際空間都相當正常，但陸委會前副主委趙建民一語道破指出，當大陸的經濟規模是台灣的22倍、軍事預算是台灣的15倍時，台灣更應採取「七分政治、三分軍事」才有勝算，若只是一味提升國防預算，「仗還沒打，財政就被拖垮了」。

某些綠營人士、媒體與台獨支持者，仗著在台灣社會掌握話語主導權，極力製造兩岸「拚輸贏」的氛圍，但這是一種不負責任的表現，他們明知兩岸一旦發生衝突，絕對會為台灣帶來災難性的後果，卻仍執意將台灣人往絕路上推，同時還將命運交給凡事只問利益的美國，這反而讓風險再加碼。

一個講求「護台護民」的政府，不正應該尋求和平的解方嗎？然而，當前的台灣社會卻充斥著危言聳聽，兩岸還喪失緩和契機，台美間的「友好」更麻痺了人們的理性認知，都讓台海更形緊張；而這些因素，也不一而足地「唯恐兩岸不亂」，讓台灣時刻處於風險之中。

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