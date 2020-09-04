快訊

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度

聯合新聞網 / 多維TW
AP
AP

【文/李明通】

美國是世界上第一個裝備第五代戰機的國家，早在2003年第五代戰鬥機F-22就在美國空軍服役。按照所謂「裝備一代、研究一代、預研一代」的武器研發慣例，第五代戰鬥機F-22的服役，意味著美國第六代戰鬥機研製已經啟動，但可能因為F-35戰機專案的延遲而不得不延後。然而，隨著中國大陸自主研製的第五代戰機殲-20在2011年首飛，美國加速第六代戰鬥機研製，意圖全面壓制殲-20帶來的威脅，這也成為美國第六代戰機的最基本需求。

瞄準下一代空優概念

早在2007年10月，美國空軍就率先對第六代戰機展開預先研究。2008年9月，美國《空軍》（AIR FORCE Magazine）雜誌在一篇題為《戰鬥機劃時代》的文章中，首先提出了關於第六代戰機特點的初步設想。2009年9月的美國《空軍》雜誌，內容大肆渲染中、俄第五代戰鬥機的威脅，要求美軍加速第六代戰機的研製。文章稱：「中俄未來將大量生產裝備第五代戰機，美國將在21世紀20年代中期失去對中俄的空戰優勢，因而研製第六代戰鬥機迫在眉睫。」可能也正是基於這個判斷，美國軍方將第六代戰鬥機的服役時間定在了2030年前後。

文章還對第六代戰鬥機提出了初步的技術需求：「較第五代戰鬥機更具匿蹤能力、可在飛行途中變形，以求更高的速度或續航力；在飛行中調控發動機，以達到超音速或亞音速效果；配備高能微波及雷射武器，可防禦來襲飛彈，也可充當攻擊武器；配備的彈藥屬『可調控』（模組化）武器，可以對空中或地面目標進行從損傷至摧毀的破壞；採用新材料及微電子技術，使第六代戰鬥機成為一個大型綜合感測器。」

2010年，美國空軍發佈《下一代戰術飛機裝備與技術概念研究》能力諮詢書，組建第六代戰機辦公室，正式啟動第六代戰機的概念研究。2011年，美國空軍向各大戰機生產商發出了諮詢通告，要求提供「下一代戰術飛機系統」的型態構想與技術等。2012年，美國國防部先進研究計劃局（DARPA）受命研究「下一代空優概念」。

2016年5月，美國空軍「空優2030」專案組（ECCT）經過一年研究，提交了《2030年空優飛行規劃》，提出了「穿透性制空（PCA）」概念。在未來面對軍事強國日益發展的「反介入/區域拒止（A2/AD）」能力時，美軍的火力投送能力將受限，「數量優勢」將不斷喪失。

正如美國蘭德公司（RAND）在《中美軍事平衡計分卡》報告中所說：「在中、美於台灣海峽、南海群島衝突中，從1996年到現在，美國的絕對空中優勢能力正逐漸喪失。」因而美軍需要「在2030年強對抗和高威脅複雜戰場環境下，能夠深入敵方強大的空防系統，有效偵測、有效打擊，確保聯合作戰所要求的時域和空域中空中優勢的能力解決方案」。亦即「穿透」對手防空體系，抵達其核心區域，並解決掉一路上碰到的所有威脅，這是美國空軍對第六代戰機最基本的需求。在中美關係日益惡化的今天，全面壓制中方的殲-20，恐怕正是美國第六代戰機的基本需求。

與此同時，2010年美國海軍也開始了自己的第六代戰機F/A-XX開發。2012年4月，美國海軍正式發出F/A-XX的專案資訊，要求F/A-XX必須具備空中優勢作戰之外的多用途能力，用以在21世紀30年代取代美國海軍目前服役的F/A-18E/F戰鬥機和EA-18G電戰機。據悉，F/A-XX將由美國國防先進研究計劃局發起，並領導海、空軍的第六代戰鬥機發展。

不過，據美國《國家利益》（National Interest）雜誌披露，美國軍方吸取了F-35戰機因人為強調三軍通用，致使研發進度拖延的教訓，不再強求第六代戰機必須海、空軍通用，而是由海、空軍分別根據戰術需求研製。空軍六代機專案代號F-XX，海軍六代機專案代號F/A-XX。

「易於升級」為重要考量

此外，美國第六代戰機吸取F-35專案經驗，強調「易於升級」，「不讓國防部和美國納稅人受制於承包商」。此前，F-22戰鬥機採用專用航電架構，升級航電只能依賴生產商，F-35雖有進步但仍不夠，軍方希望採用開放式架構航電，從而使國防承包商相互競爭以降低升級費用。

美國三大軍機生產商中，最先行動起來的，是在第五代戰機競標中失利的波音公司。早在2009年，波音就推出了海軍第六代戰鬥機F/A-XX的概念。2011年又公佈了美國空軍下一代戰鬥機概念圖，採用有人與無人兩種方案。當2016年《2030年空中優勢飛行規劃》出爐時，波音又推出了新的下一代戰鬥機概念方案圖，該方案採用無尾佈局，薄後掠機翼，蚌式進氣道（又稱DSI進氣道），有人座艙。2013年9月，洛克希德·馬丁公司也公佈自己的美國空軍下一代戰鬥機概念。2015年12月，諾斯諾普·格魯曼公司公佈了其設計的美國海軍下一代戰鬥機概念圖。

從二戰後美國戰機的研製週期來看，第一代戰機從研發到裝備僅二年，到第五代戰機F-35時已增加到20年，技術更加複雜的第六代戰機研發，只會更久。因而，美國空軍原計劃在21世紀三四十年代裝備第六代戰機，但基於中、俄已大量裝備第五代戰鬥機的判斷，軍事強國「區域拒止/反介入」能力的增強，美國海、空軍目前已要求在2030年前後，第六代戰機必須具備初始作戰能力。

第六代戰機研發時間緊迫，必然要採用超常規手段，2016年，美國空軍《空中優勢2030》專案組組長亞歷克斯·格林柯維奇（Alexus Grynkewich）准將提出，第六代戰機採用快速採辦流程與並行發展策略，他將美空軍第六代戰鬥機具備初始作戰能力的時間，提前到2028年初。所謂的「並行發展策略」，即在研發戰鬥機平台的同時，並行研發先進引擎、感測器和武器等，最終整合到戰鬥機平台上，以節約研發時間。

2019年9月，美國空軍採購執行官羅普（Will Ropp）表示，美軍將採用極端方法推進第六代戰機研發，將要求多家公司同時提交不同的原型機，進行對比試飛，計劃在五年內對多種第六代戰機原型機進行試飛。這一舉動頗有些「大力出奇蹟」的味道，類似於上世紀五十年代美國「百式系列戰鬥機」（F-1XX系列戰機）發展專案，即大量砸錢嘗試各種構型，以優選出最佳戰機。然而，如今美國已不復當年，再沒有那樣充裕的資金供其揮霍。

距離2030年只剩下不到10年，但美國第六代戰鬥機的競標工作仍未見端倪。F-22戰鬥機自1981年美國空軍提出需求後，1986年競標工作就已經開始，直到2003年才服役。由此來看，美國第六代戰機研究專案，延遲已經是在所難免。按照所謂的「並行發展戰略」，引擎等並行研發專案倒是在穩步推進，奇異與普惠公司已分別獲得總額20億美元的變循環引擎研發合約。但第六代戰機平台研發滯後，就算子專案進度超前，似乎也無太多意義。

相關新聞

兩岸關係 不是只有看向北京

拜前年中美貿易戰開打，一路綿延到科技戰、軍事緊張，以及伴隨美國大選緊迫倒數，選情堪憂卻忘情「反中」的川普（Donald Trump）頻藉「台灣牌」向北京示威所賜，這一兩年來，台灣的新聞畫面似乎也某種程度上擺脫了過去行車記錄器式的報導內容，對於中美對抗的國際大勢投以一定關注。台灣的輿論也同樣在這一兩年間，視野霎時變得很「國際」，看向太平洋兩端的同時，反身自信了台灣自己其實「也很國際」，不再是那個困於兩岸，曾經風雨飄搖、亞細亞的孤兒。

欲獨又怯戰 蔡英文越不過的現實

蔡英文初入政壇時，曾有「民進黨白玫瑰」之稱，予人冷靜、清新的知性感。然而經歷陸委會主委、民進黨黨主席等職務歷練，如今身居總統之位的蔡英文，已不復當年的不慍不火，而是在台灣日漸極化的政治氛圍中，改以強悍反中的面目示人，故又被青年支持者冠以「辣台妹」的別稱。

欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度

美國是世界上第一個裝備第五代戰機的國家，早在2003年第五代戰鬥機F-22就在美國空軍服役。按照所謂「裝備一代、研究一代、預研一代」的武器研發慣例，第五代戰鬥機F-22的服役，意味著美國第六代戰鬥機研製已經啟動，但可能因為F-35戰機專案的延遲而不得不延後。然而，隨著中國大陸自主研製的第五代戰機殲-20在2011年首飛，美國加速第六代戰鬥機研製，意圖全面壓制殲-20帶來的威脅，這也成為美國第六代戰機的最基本需求。

中美科技熱戰 「矽盾」能保台灣？

中美科技戰再度成了熱戰焦點，美國對華為動作不斷，自2019年至今美國對華為一直是一手緊縮、一手在延長禁令、且戰且走的步伐中前行。近來，隨著中美關係的緊張，美方也在華為禁令上加大力道掐緊華為脖子，華為消費者業務執行長余承東坦承，高階手機所用的麒麟芯片將在9月15日後斷貨。

「習式」五中 眺望2035遠景目標

正當被新冠肺炎（COVID-19）疫情、經濟下滑和種族問題困擾的川普（Donald Trump）用推特向美國人發出「我們推遲選舉如何」的問題時；當民進黨政府藉由美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）沒有實質效益的訪台行，「大內宣」台美關係為史上最佳時，美台雙方所設定的主要對手——中國大陸，其領導人習近平則是用冷靜、強硬的語氣，說出了「任何國家任何人都不能阻擋中華民族實現偉大復興的歷史步伐」的口號

民進黨「自民黨化」 遲早會出事

先說結論，民進黨正一步步走向日本自民黨的窠臼，卻不自知。 前民進黨秘書長羅文嘉於7月下旬接受媒體專訪，從黨內的派系問題檢討到政媒關係，喟嘆民進黨已成世俗化政黨，不再是當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，「遲早會出事」。

台灣正成為美國抗中的「衝組」

夏日炎炎，兩岸關係卻不見回溫。7月3日，大陸東南衛視兩名駐台記者「被驅逐出境」，從通知到離境不到48小時，猶如狂風掃落葉，讓國台辦揚言「後果自負」。

閉館逐使：中美危機或契機？

那是1985年的10月16日，時任美國副總統的老布希（George H. W. Bush）親赴成都，出席中國大陸西部首個美國總領事館的開館儀式。當時，美國駐成都總領事館還設在錦江賓館西一樓，僅有6名美國外交官和29名當地雇員。在那之後的35年間，該館不僅搬入了武侯區領事館路4號的大樓，更逐步擴充至200餘人規模，單是美國外交官便逾50人，誠可謂見證了中美關係的深化。

冰封下的通氣管 「陸」地求生的台商組織

隨著2016年蔡英文上台，缺乏共同政治基礎的兩岸官方中斷協商對話，陸委會與國台辦、海基會與海協會的互動，只剩下口水互噴與傳真機收發。而當台人在大陸遇到緊急危難時，出面協助的往往是「台協」與「台企聯」，例如包機協商、在疫情期間千里送藥等。但在兩岸對立現狀下，台灣社會對大陸台商組織的印象依舊模糊，毀譽參半。

大陸也有個「台聯」：北京對台工作代言人

以一句閩南語「愛台灣，當然也可以愛大陸」，讓上海市台聯會會長盧麗安的身份成為兩岸鎂光燈焦點。2017年10月，盧麗安在中共十九大會場的「黨代表通道」接受訪問時，還有這樣的告白：「生長在寶島台灣，我以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲。」

ECFA「十年大限」是真議題嗎？

從2019年7月開始，不斷有學者、專家投書媒體提醒台灣正視《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）「十年大限」。這個「恐懼牌」，沒有因為2020年總統大選落幕，反而隨著「新冠肺炎」疫情爆發後蔡英文政府持續選邊美國，被北京批判「以疫謀獨」，兩岸民間對立情緒不退....

比ECFA更重要的事

從去年開始，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否有「十年到期」終止的爭議，在台灣內部始終是一個熱議的話題。政府的相關部門、在位或卸任的官員，以及研究兩岸經貿的學者，都給出了不同的答案。

熱門新聞

前華碩工程師走遍108間媽祖廟：以淚洗面沒有用 乾脆去流汗

「北京玻璃心 西方應支持台灣」王毅被德國外長嗆聲後 英國大報也說話了

高利息誘惑忽略匯損 台灣人追捧的南非幣恐成下個金融未爆彈

欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度

欲獨又怯戰 蔡英文越不過的現實

中美科技熱戰 「矽盾」能保台灣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。