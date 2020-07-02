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耿爽「出走」：大陸外交部發言人仕途速寫

聯合新聞網 / 多維TW
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【文/穆堯 李虎門】

長期以來，除了中共領導班底以外，大陸官員很少進入台灣民眾的視域之中，直到前中共外交部發言人耿爽走馬上任，有關他的言行舉止才被放大關注，甚至常以他的名字做文章，例如「耿爽又不爽」形容其發言風格。

耿爽6月5日在主持400多場新聞發佈會後，正式宣佈因工作調動，即日起卸任大陸外交部發言人。當然，耿爽的調任多少夾雜著離別傷感，但也引起各界對大陸外交部發言人仕途軌跡的好奇。

2019年7月，中共外交部新聞司前司長兼發言人陸慷調任北美大洋洲司司長，其職務由已經擔任外交部發言人7年的新聞司副司長華春瑩接任；2020年2月24日，在社交平台上最為活躍並以「戰狼式外交」形象為人熟知的中共外交官趙立堅首次以發言人現身「藍廳」；到此耿爽離任，這已是大陸外交部發言人兩年來第四次的人事調整。

作為大陸外交部對外亮相最為頻繁的面孔，發言人一般常設3人，其中1人由外交部下屬新聞司司長擔任，其他由兩位副司長充任。事實上，自1982年3月26日時任大陸外交部新聞司司長錢其琛首次以發言人身份，公開回應當時蘇聯領袖布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）有關中蘇關係改善。大陸外交部已有31任曾任和現任發言人履職。盤點30人（其中秦剛兩次履職，實為30人）的仕途，他們或躋身中共外交領導層，或外放擔任駐外使節；此外也有少數仕途突然轉軌，消失在中共外交活動中。

發言人簡史

要說大陸外交部發言人的由來，便不能迴避新聞司。在今天看來，新聞司在外交部17個職能部門序列中雖不如國際司等那麼強勢，但因為負責對外發佈重要訊息和表明中共立場曝光度最高，仍最吸引外界目光的。

新聞司原為外交部情報司。1949年中共建政後，11月8日外交部正式成立，不久後其內設機構和負責人名單公佈，年僅35歲、曾在國共對峙時期擔任中共第一位新聞發言人的龔澎（中共外交部部長喬冠華配偶）被任命為外交部情報司司長。當時，中共外交部並未建立發言人制度，但龔澎在中共外交舞台上的身影處處可見。

1952年，情報總署工作和新聞總署外國記者管理工作併入情報司，1955年在周恩來的主張下，情報司改名新聞司以適應對外宣傳形勢需要，而隨著中共外交局面的打開，其職能也越來越重要，龔澎一直負責該機構直到1970年。

一直充當著中共對外發聲主要管道的新聞司，直到1980年代之前一直沒有建立固定的新聞發言人制度，曾任大陸國務院副總理兼外交部部長的錢其琛在其回憶錄《外交十記》中提到，1982年中蘇關係開始出現緩和跡象，3月24日布里茲涅夫在烏茲別克首府塔什干發表長篇講話，雖然仍對中共進行攻擊，但明確承認中共是社會主義國家，強調了中國大陸對台灣的主權，並表示願意改善對華關係。當時正在考慮建立新聞發言人制度的大陸外交部在鄧小平的指示下準備藉此進行正面回應，於是時任新聞司司長的錢其琛在3月26日主持了大陸外交部建部以來首場新聞發佈會，「地點在當時外交部主樓門廳處，當時沒有專門進行新聞發佈的場地，我發佈了一個只有三句話的簡短聲明。」

次年，中共外交部新聞發言人制度正式設立。1983年2月，中宣部、中央對外宣傳小組聯合下發文件《關於設立新聞發言人制度和加強對外國記者的意見》，要求外交部和對外關係較多的中央部門確定新聞發言人，建立新聞發佈制度。1983年3月1日，大陸駐西德國公使銜參贊齊懷遠回國首次以外交部新聞司司長兼發言人身份在中外記者面前亮相，並宣佈：「中國外交部從即日起建立發言人制度。」

不過，外交部新聞發佈制度建立之初，每星期只舉行一次記者會，僅發佈消息，不回答提問。從1983年9月起，改為每月第一次記者會回答提問。1988年起，每場記者會都回答提問。1995年至2011年，記者會改為每星期兩次，週二、週四下午各一次，暑期和大陸國家法定假日除外。至今外交部例行記者會是每星期5次。週一至週五每天15時在外交部南樓藍廳舉行。發佈會的召開地點也一再變動。1997年，外交部大樓落成，專門的新聞發佈廳設立。到2010年10月12日，啟動現在的「藍廳」，時任新聞司司長兼發言人馬朝旭在此舉行了首場新聞發佈會。

兩種「去向」

截至本刊發稿前，陸外交部現任和曾任新聞發言人共計30人。6月，擔任發言人3年的耿爽宣佈卸任，將投入新職。從1982年3月26日錢其琛以外交部發言人身份主持第一場新聞發佈會，迄今共有30人曾經或正在擔任該職務。其中，任職時間最長8年，包括現任中共中央外事委員會辦公室副主任劉建超（2001年至2009年），和新聞司迄今第二位女性司長華春瑩（自2012年至今），最短僅1年，如齊懷遠和現任中共駐美大使崔天凱等人。

按性別看，30人中女性僅5人，而男性多達25人，其中13人當時都曾任新聞司長。

而從30名發言人的仕途路徑看，他們雖然各有參差，不過大體可以分為兩種情形：其一，躋身中共以及國家外交領導決策層。事實上，自錢其琛迄今，有5人擔任過外交部長，其中有新聞司工作經歷者兩人即錢其琛和李肇星，唐家璇和王毅出身於亞洲司，而楊潔篪則為北美大洋洲司出身。另外，齊懷遠最終於國務院外事辦主任任上退休；孔泉則於2015年躋身中共中央外事工作委員會辦公室常務副主任（正部級）。

躋身副部級職務的至少7人，包括曾任駐英大使和外交部駐香港特派員公署特派員的馬毓真、現任中央外事工作委員會副主任的劉建超，以及4位現任和曾任外交部副部長（齊懷遠、崔天凱、秦剛和馬朝旭）、外交部阿富汗事務特使孫玉璽等。這凸顯了新聞司在中共外交系統的強勢地位。轉任其他外交系統領導職務者也不乏其例，如現任禮賓司司長洪磊、北美大洋洲司司長陸慷和歐洲司副司長劉為民，皆是如此。

其二，更多的發言人則被外放，擔任駐外使節。新聞司的經歷屬於一種過渡和經歷，如現任駐希臘大使章啟月、駐羅馬尼亞大使姜瑜，皆屬此類。

此外，曾任外交部部長助理的沈國放則是一個「異數」。他在1993年至1998年任發言人，1996年更升任外交部新聞司司長，但在2005年12月28日被突然解職，「發配」到外交部下屬事業單位世界知識出版社工作，直到2016年，又在人們的視線中消失。

近年，中共外交部新聞發言人雖然多出身於外語專業，但該職位又並非純粹考驗語言功力，只要克服恐媒症即可。其對一個外交官的專業能力、隨機應變能力的考驗都遠非尋常司局所能比擬，正因如此，它才能成為大陸外交部的強勢部門之一。

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