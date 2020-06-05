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「反中」不是台灣的最高指導原則

聯合新聞網 / 多維TW
總統府
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【文/黃奕霖】

去年，由蔡政府主力推動、被簡稱為「中共代理人法」的《境外勢力影響透明法》，最終在民進黨的「多方考量」下無疾而終，改由《反滲透法》取而代之。但不論「中共代理人法」通不與否，「中共同路人」一詞依然會活躍在台灣的各個角落，不時奉贈給需要打擊的對象。

從賴清德的「親中愛台」及柯文哲的「兩岸一家親」被視為「舔共」，到近期台北市議員邱威傑及YouTuber「Cheap」，也分別因為預測罷韓不會成功、以及稱讚新黨台北市議員侯漢廷質詢認真，被厲聲抨擊為「中共同路人」。隨著本土意識高漲的「台派」掌握網路話語權，「中共同路人」的認定標準也變得越發嚴格，連時代力量前黨主席黃國昌如此「旗幟鮮明」的政治人物，都逃不過這頂「紅帽」。

「某某某是中共同路人」，近年來這種說法在台灣屢見不鮮，被如此指稱的一方輕則反駁澄清，重責揚言提告。從邱威傑暴跳如雷的反駁「還在講我中共同路人」便能得知，不分黨派立場，沒有人願意被貼上如此沉重的標籤。追根究柢，這當然跟近年來政治人物所掀起的「反中」情緒有極大關聯，再加上香港反修例及新冠肺炎（COVID-19）疫情等事件的催化，「反中」更成為台灣社會的最高指導原則，無人敢在此時與之對撞。

「反中」背後的邏輯根源

然而，「反中」成為主流意識的背後，蘊含什麼概念，卻值得民眾細細深究。對許多人而言，「反中」的道理極其簡單，無疑是為了「保台」、抵禦大陸併吞台灣。若進一步詢問為何排斥兩岸統一？答案也會相當一致：「因為台灣奉行民主、自由、人權、法治的價值與體制，與對岸並不相同。」

顯然台灣人「反中」並不只是反中國大陸，更多的是反威權專制、反言論控管、重視人權法治等價值理念，並認為對岸與此些「普世價值」背道而馳，不願與之為伍；或者認為兩岸統一後，大陸必然會對台灣當前信奉的價值體系有所侵蝕，這也是為何「今日香港，明日台灣」的論調始終佔有一席之地。

先不談台灣與香港情況本就有所不同，對大陸而言，「消滅台灣民主自由」也並非兩岸統一的目的，但假設這一切憂慮都是真實的，在綜合國力相差懸殊的情況下，要如何才能有效的「抗中保台」？不斷強調對「普世價值」的追求，藉此加強與對岸思想體制的差異，恐怕是台灣人所剩無幾的方法。

沒有人會否認「民主自由、人權法治」的重要性，但當台灣人將這八字箴言如真理般不斷歌頌，同時又把「反中」視為至高無上的行為準則時，反而顯現出其中的矛盾與虛偽，且自證了台灣人對於「普世價值」，並沒有比對岸更高的堅持與追求。

「反中」與「普世價值」背道而馳

當「反中」被奉為圭臬，民眾一方面容許對中國大陸無止盡的抹黑潑糞，甚或宣稱假新聞也是一種「言論自由」的展現；另一方面卻又允許政府以「保衛台灣」之名對言論進行審查，並將所有對中國大陸友好的資訊視為「統戰」而群起攻之，甚或被以「侵害國家之虞」慘遭下架，儘管那些可能更接近真實。台灣人引以為傲、長期嘲諷對岸所缺乏的「言論自由」，變質成了「閉嘴，我們在談言論自由」。

當「反中」被奉為圭臬，民眾接受不了不同的政治立場與主張，因此充斥著浪漫主義的色彩「台灣獨立」，會是被歌頌與讚揚的進步符號，而擁有最大的生存空間，儘管多數人都心知肚明其難以成真。但更偏向《中華民國憲法》的統派，卻動輒被視為「賣國賊」而不見容於台灣社會，許多「親中」的台灣藝人更是頻繁受到網友的出征撻伐。蔡英文2016年就職時曾說的：「我當總統的一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，恐怕少了一句她的競辦發言人林靜儀說的話：「但主張統一是叛國。」

當「反中」被奉為圭臬，台灣人最痛恨的那段「威權體制」隨時可以復辟、法治也能隨之拋棄。因此台灣人一邊痛罵中共強行訂定「港版國安法」是要壓迫港人、摧毀一國兩制，並要求落實轉型正義，清算國民黨戒嚴時期的種種作為；另一邊卻又對蔡政府所推出的「國安五法」振臂疾呼，儘管其法條內容含糊其詞、定義不明，容易引人入罪，所有「港版國安法」面臨的質疑，「國安五法」無一缺席，台灣人依舊能稱其為「最強護國法案」而感到振奮不已。

而台灣人平時對西藏、新疆、香港等地的人權問題無比關注，並不時引述各種關於官方「殘虐暴行」的新聞，似乎對大陸民眾的人權頗為重視。但在新冠肺炎疫情爆發時，網上則是充斥著各種「大陸人是不是死光比較好？」的刻薄言論，如此「重視人權」的台灣人，此刻卻又不在乎大陸民眾的死活，而急欲返台躲避疫情的台商，也在「舔共商人」的罵名下被民眾排拒在外。顯然在「反中」大旗面前，人權也要退上幾步。

「反中」不是民主自由的護身符

為了「反中」，歧視言行可以容忍、對言論和政治認同可以限制、人權可以剝奪、法治可以由當權者詮釋，所有理念價值都必須臣服於其下。「反中」的旗幟立得越高、口號喊得越響，台灣跟自身強調的價值理念就必然越離越遠、與台灣人所唾棄排斥的中國大陸越離越近。或者更殘酷的現實是，台灣人從未如自己想像的那般堅定地信仰著「普世價值」，所謂的「民主自由、人權法治」，不過是為「反中」擦脂抹粉的妝容。

許多人誤以為高聲吶喊「反中」，就代表了對民主自由的追求、對價值理念的宣示，但「反中」本身並非任何價值理念的代名詞，尤其當「反中」高過一切時，只會與台灣人引以為傲的「普世價值」有所扞格。失去了那些核心價值，民主自由不過就是兩年一次的投票、不需要翻牆的上網、以及對政治人物盡情的嬉笑怒罵。

有些人會反駁，「反中」的目的不僅是因為價值差異，同時也包含了族群差異，因為「台灣人是台灣人、中國人是中國人」，就算中國大陸有朝一日民主化，台灣一樣不願與其統一。會如此聲稱的人或許真不在少數，但越是如此論述，反而越證明台灣人所高喊的「民主自由」不過是為「民族主義」所用的虛假工具，與台灣人成天嘲諷對岸的「愛國主義」，其實並無二致。

從陸委會近期發佈的民調可以發現，台灣人傾向維持現狀後逐漸走向獨立、以及希望儘快獨立比例確實有所增高，這顯然也與「反中」的社會氛圍有極大關聯。台灣人擔心兩岸若統一，民主自由的體制也會隨之喪失，這種憂慮當然有其根源，也並非沒有道理。但「反中」只能是一種政治取態，而難以成為「守護台灣民主自由」的方式，更不可能成為台灣人的最高指導原則，因為一個「逢中必反」的台灣，只是徒留一具民主自由的外殼，而失去台灣為何要拒絕統一的核心價值。

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