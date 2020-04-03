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F-16V是台灣安全唯一保證？

聯合新聞網 / 多維TW
中央社
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【文/陳宗逸】

兩岸軍事對峙日益嚴峻，在新冠病毒肺炎肆虐的當下，對岸解放軍的機艦繞台、擾台動作不斷，使得兩岸對峙的緊張態勢不斷升高。2月28日，解放軍殲-11戰機，在護航轟-6K長航演訓機群時，在台灣巴士海峽附近不斷滋擾台灣防空識別區，甚至衝過台灣海峽默契中線南部以東，與國軍空軍的F-16A/B戰機對峙，據稱，解放軍軍機還將飛彈射擊雷達，鎖定國軍戰機，使得國軍戰機的鎖定警告信號突然亮起，讓雙方劍拔弩張的氣氛達到最高點，最後在解放軍戰機主動脫離現場、國軍戰機緊急擺脫的方式，結束這場台海上空近期以來最刺激、最接近交火狀態的事件。面對不斷改變的國際現勢、以及台海上空越來越不確定的交火時程，台灣空軍將來要如何處置？蔡英文政府宣揚最大的國防政績——獲得F-16V戰機，難道是未來數年台海臨戰危機中，海峽上空安全的唯一保證？

2019年末，蔡英文政府就打破一向高度機密的空軍構改型F-16V生產線，主動對外界公開美台緊密合作、共同在台中漢翔公司沙鹿廠房進行的改裝生產線現況。根據漢翔方面的消息指出，主動想高調公開生產線的，是美國方面的意思，台灣方面當然樂於配合。當時高調公開，除了有助於蔡英文的總統選情外，也向外界宣傳蔡政府與美方緊密的軍事合作形象，這是美國連續數年通過《國防授權法》中，有利於揭露台美軍事合作形象的一連串行動的重點。而2020年開年伊始，蔡英文政府也在高票當選連任後，突然公開已經開始服役的構改型F-16V在台灣嘉義基地服役的近況，還特意公開美國已經出售台灣的AIM-9X偏軸發射型響尾蛇飛彈，使得國軍空軍擁有與美軍現役同等級的高階武器，這樣的武力展示，也為從農曆春節後開始的一連串台海衝突，揭開序幕。

F-16這款戰機，台灣與它情纏40年，從1980年代初，蔣經國不顧一切代價、向美國求購此款戰機起，F-16就已成為台灣民眾琅琅上口的一種「平安符碼」，彷彿只要得到了平安符，台灣安全問題就可迎刃而解。獲得F-16，不僅是台灣得到新式戰機，而且象徵台灣受到美國的嚴密保護，可以繼續走自己的道路。這是從蔣經國時代，一路延續到蔡英文時代，所同樣販售的「符碼安全牌」，將整體國防、安全的複雜意義，解構成為單一的一款武器是否到手，一旦到手則天下太平，這是一種政治廣告學上的洗腦手法。但是，40年來，台灣社會依舊吃這一套自我說服的方法，視獲得戰機為續命安全保證，一旦得手，就不須考慮太多其他問題。而歷屆政府也樂得不時向民眾展示F-16，獲取民心支持與同仇敵愾的政治收入，何樂不為？

台灣在2023年，還要接續獲得66架F-16V，它們被視為台海在未來10年的重要安全保障。但是，一架要價高於F-35A的F-16V，台灣只要得手，就能夠獲得安全保障、高枕無憂嗎？海峽兩岸上空的安全，已經不是單純地兩岸競逐的單純場域，而是中、美在第二島鏈內進行兩極爭霸的附屬戰場而已。中國大陸為了未來10年，能夠與美國在太平洋成為平起平坐的戰略，台灣將是首當其衝的戰略衝突點。美國是否願意對於台灣安全，賭上與中國大陸爭霸的全新戰略？從目前世局看來，F-16V並非台灣自保的唯一解方。而這款鉅額購入的戰機，未來不僅是台灣國防經費的沉重負擔，也會是吃掉台灣分配其他防衛資源的巨獸，台灣人祈求F-16V成為台灣守護神的那種想望，箇中內情或許複雜得多。

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