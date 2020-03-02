快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「疫軍」突起 共機繞台的弦外之音

聯合新聞網 / 多維TW
視覺中國
視覺中國

【文/張鈞凱】

新冠肺炎疫情蔓延，台海上空也相當不平靜。就在2月9日台灣官方宣佈第18例確診病例，而且是台灣首位「無症狀感染者」，引起內部防疫漏洞擔憂的同一天，國防部發佈新聞稿證實解放軍殲-11、空警-500、轟-6等軍機繞台飛行，國軍則以F-16戰機監控伴飛；不到24小時，再傳出中共軍機繞台飛行，且短暫飛越海峽中線的消息。此為中共今年度繼1月23日後，再度執行遠海長航訓練。

中共軍機一天之內兩度繞台，蔡英文於2月10日藉此向北京開酸，稱：「中國要忙的事情很多，這時軍事動作，沒意義沒必要。」她並喊話：「趕快把疫情控制住，讓全球面對疫情的緊張狀態可以緩解下來。」而陸委會則發佈新聞稿，批評大陸藉軍機繞台是「武力挑釁行動」，「煽動內部民族主義情緒、轉移焦點」。

近來以「真朋友、真進展」定調美台關係、向台灣拉攏交心的美國，當然不可能「坐視不管」，必須以老大哥的姿態出面敲敲邊鼓。美國國務院發言人呼籲北京立即停止其脅迫行為，恢復與台灣民選政府的對話，並批評北京「片面改變現狀的行為，無益於區域穩定」。與此同時，也傳出美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機分別在台灣海峽、東部空域飛行的消息，輿論認為美國軍機在台灣東西兩側空域巡弋，很明顯是針對中共而來，在台海凸顯「戰略平衡」。

防疫防獨兼顧

事實上，包含台灣在內，外界一般認為，中國大陸疫情如此嚴重，且防疫力道不斷加大之際，中共的軍事演練，或是相關具有指向性的行動應該會暫時退卻。結果中國大陸非但未退，反而主動展開繞台「遠海長訓」。此一令人詫異之舉，其實對於熟悉中共思維的人來說並不會感到意外，因為除了符合習近平從不迴避鬥爭和進攻型的性格之外，還可從幾個方面讀出中共釋放出來的弦外之音。

首先，這個時間點是台灣準副總統賴清德訪美，儘管他強調是以「個人身份」成行，且相當低調。但他在美國出席國家祈禱早餐會，與川普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）等人同場，又進入白宮國安會與官員會談，在台灣內部將此行宣揚為「創台美斷交以來最高層級紀錄」，以此展現台美關係在蔡英文連任後進一步升溫、「史上最好」。

然而，看在北京眼裏，國台辦將之定調為賴清德「竄訪」美國，「藉機搞『台獨』和分裂國家的卑鄙伎倆」。此外，國台辦發言人馬曉光於2月10日應詢時表示，賴清德訪美是「加緊策劃台美勾連新動作」，他並未否認中共軍機繞台巡航的其中一個目的，就是衝著賴清德訪美而來。

其次，在蔡英文挾著817萬高票連任後，兩岸關係陷入新一輪的緊張。特別是蔡英文以高票作為撐腰，延續選舉期間的「辣台妹」路線，在兩岸政策上有更為激進的言行宣示，包括以總統身份自稱為「中華民國台灣」，也引來中共官方近乎攤牌式的警告批評。

除此之外，當新冠肺炎疫情爆發之後，包括在口罩、包機、陸生陸配的安排，以及台灣參與世界衛生組織（WHO）等議題，兩岸極為敏感地交鋒。對台灣這一系列兩岸事務處理的做法，北京顯然也是刻意有所表態。

例如此前大陸國台辦將台灣近期的大動作定調為「以疫謀獨」，而中共官媒也接力出手，《人民日報海外版》的「日月談」欄目更稱台灣當局政客是在「趁疫打劫」。而馬曉光話也說得明白，他指「民進黨當局領導人近來不斷發表具有『兩國論』含意的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態」，而稱解放軍相關行動「是為了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益」，並呼籲台方「不要玩火」。

再者，北京就是要選在這個時候繞飛台灣，向外界表示，即便是在大陸疫情如此嚴重的情況下，也有決心和能力，應對可能出現的台獨行為。

解放軍東部戰區新聞發言人空軍大校張春暉，2月9日曾對外發表談話，稱巡航是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切『台獨』分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定」。

特別的是，張春暉的說法和過往相比，並未出現「年度例行長航演練」這句話，很顯然，這不是一次「例行」演練，而是有著明顯的指向和目的。因此，可以看得出來，中共有意藉此繞飛，一方面向外界展示其戰力並未受到疫情影響，仍在貫徹習近平年初時強調的「加強訓練」命令；另一方面也是要彰顯，中共不會在台灣政治進逼下有所退避。

防禦台美冒險

然而，除了以上三個層面之外，還有一個更為深層次的弦外之音不該被忽略。

平心而論，儘管兩岸官方當前處於緊張冷凍的狀態，但與過去兩岸關係相比，從整個區域格局與實力對比來看，確實已發生了根本變化。這段時間以來，解放軍穿越海峽中線或是繞飛台灣，幾乎已經成為一種「常態」，台灣民眾也從擔憂憤怒，漸漸變得對此「無感」。

然而，看在台灣眼裏，就算再怎麼「無感」，解放軍的動作都被視為北京對台「武統」進逼的高度實質象徵。但對於中共來說，「武統」既是「和統」的後盾，也是選項之一，但並非是最終且唯一的選項。

熟悉中共思維邏輯的人應理解，如果北京有意要避免「武統」成為其「最終」的選項，那麼類似軍機繞台這類與「武統」有關的政治動作，反而會成為「常態」。

在台灣輿論慶幸美國軍機「馳援」、「護台」之際，更要認識到，諸如日前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再度在演說之中「拉台打中」，當台灣的處境其實更為結構性地鑲嵌進中美博弈的態勢之中。那麼，站在中國大陸的角度，當其判斷連任後的蔡英文政府在兩岸關係上更為激進、與美國掛鈎得更為緊密，台美合作遂行戰略冒險的可能性陡增，從而必然高度防範美國對台灣的戰略投機。更何況，從當前台美關係來判斷，美國確實在做一些嚴重消耗中美互信的事情。

也就是說，中共選在疫情升溫之際派出軍機繞飛台灣，台灣當然可以不滿、可以反彈，但更應該更為辯證地看懂中共試圖以此釋放出什麼政治訊號。中共軍機繞台這個具有「武統」味道的動作，既是對蔡英文連任後兩岸政策激化的回應，同時也是對於中美關係發展的一種宣示，而不僅僅單純是對台灣秀肌肉。

相關新聞

「疫軍」突起 共機繞台的弦外之音

新冠肺炎疫情蔓延，台海上空也相當不平靜。就在2月9日台灣官方宣佈第18例確診病例，而且是台灣首位「無症狀感染者」，引起內部防疫漏洞擔憂的同一天，國防部發佈新聞稿證實解放軍殲-11、空警-500、轟-6等軍機繞台飛行，國軍則以F-16戰機監控伴飛；不到24小時，再傳出中共軍機繞台飛行，且短暫飛越海峽中線的消息。此為中共今年度繼1月23日後，再度執行遠海長航訓練。

從「戰疫」看「中國模式」的兩面性

在國際醫學領域享有極高聲譽的雜誌《刺胳針》（The Lancet）2月17日刊登社評《2019年新冠肺炎挑戰》（Challenges of coronavirus disease 2019），這篇簡短卻態度鮮明的評論指出，不負責任的謠言是如何渲染恐慌氛圍並干擾醫務人員的努力，同時它還直接肯定了大陸政府在控制和消滅疫情以及應對謠言時所表現的積極姿態。

「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知

群龍無首的國民黨，擬於3月7日投票，將從前副主席郝龍斌和立委江啟臣中選出一人出任主席，郝、江都強調，擔任主席後的首要任務，是改革國民黨、尋找能讓國民黨再起的「中興之主」，讓國民黨接上地氣，重新獲得人民信任、找回年輕人的支持以爭取再次執政。一場敗選，讓國民黨眾如同大夢初醒，個個倏忽都嚷著要改革、貼近主流民意，並隨著輿論所好，指兩岸論述的檢討是重點。

北京重整港澳治理系統 「一國兩制委員會」現雛形

大陸國務院2月13日公佈，國務院港澳事務辦公室（簡稱港澳辦）主任張曉明免任，改任港澳辦分管日常工作的副主任，保留正部長級。港澳辦主任一職由大陸全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任。香港中聯辦新任主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應分別兼任大陸國務院港澳辦副主任。這是在香港修例風波之後，北京對於港澳治理體系的重大結構性調整。

鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖

國民黨在2020年總統大選中大敗，如何「改革」成為迫在眉睫的難題。當前兩位角逐黨主席補選者，包括現任立法委員的江啟臣，以及前台北市長郝龍斌，不約而同，皆將國民黨的兩岸論述視為改革核心要點。郝龍斌對於國民黨的兩岸論述改革走向，雖強調自己守護中華民國的信念，卻一改藍營過去在兩岸交流事務上的「溫良恭儉」，大炮重批北京不正視中華民國的存在，更不惜以斷絕兩岸三通作為要脅手段。

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

過去一年，不但是中美貿易戰愈演愈烈的一年，也是中美科技競爭激化的一年。以華為為首的中國科技企業遭美國「出口禁令」威脅，命脈被架上一把大刀。然而，華為還是存活下來了。

選後展望：避險和互信 還有機會談嗎？

總統大選結果開出，蔡英文以極大差距領先韓國瑜，風光地連任成功。民進黨力量如海嘯一般席捲全台，一掃從2018年九合一大選慘敗以來的陰霾。蔡英文得到絕對多數台灣民意支持，再度黨政軍一把抓，權力達到頂峰。接下來，兩岸關係將如何轉變？

大選已落幕 人民已做主？

本屆總統暨立委選舉投票率達到74.9%，足足比上屆高出8%。之所以能有此投票率，與國、民兩黨在選前不斷向選民催票大有關聯，民進黨還特別拍了一支廣告呼籲選民返鄉投票，「讓世界聽見台灣的聲音」。

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

總統大選在驚濤駭浪中落幕，沒有人能否認，對岸這次扮演了沒有出現在選舉公報上的候選人角色。如果說，「反中牌」是蔡英文最後大勝的關鍵要素，那麼「我們與中國的距離」，顯然就是台灣選民在這次大選中最為在意的事情，從而壓倒了其他的考量。

當台獨變成一種「潮」

潮，所謂潮流，一方面意味著一時的流行，且具一定主流地位；另一方面，潮起潮落，是動態起伏；現代年輕人更用「潮」，形容一個人穿著時尚。

兩岸軍事互信機制系列:中國特色的軍事互信機制

去年7月23日，南韓國防部公開指控2架中國大陸轟-6K轟炸機和俄羅斯A-50預警機，突然在當天多次闖入南韓的東海（日本海）防空識別區，南韓空軍的F-15K和KF-16戰機緊急升空，其中一架反覆飛進南韓獨島（日本稱竹島）領空的俄軍A-50，還遭到韓方的二批次火力射擊警告，南韓公開表示，中、俄空軍聯合進入該國防空識別區、甚至在領空內進行協調性軍演，是韓戰之後最嚴重的外國侵入事件，引起國際震撼。

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

一場突如其來的香港反修例風波，使得經濟緊密的台港兩地，在2019年下半年少見地在政治問題上緊密連結在一起，最顯著的催化，莫過於蔡英文在整個香港反修例示威活動期間，有著諸多政治性發言。從被傳出資金援助香港街頭政治運動到公開聲援香港示威者、甚至不譴責暴力激進而對港府和警察火力全開，民進黨政府的一系列舉動使相當一部分的香港民眾認為，在反對北京的這一陣線上，台港是「命運共同體」。只是從台灣本位到民進黨與蔡英文，或許並不會真作如此想。

熱門新聞

「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知

「疫軍」突起 共機繞台的弦外之音

從「戰疫」看「中國模式」的兩面性

兩萬運匠在外趴趴走一旦感染… 乘客信心崩盤生意也完了

秀泰、威秀戲院票房跌3成 密閉空間如何找生機？

曾任統戰團幹部被洗腦 現在她要幫助台灣「重返世衛」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。