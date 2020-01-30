當台獨變成一種「潮」

【文/屈彥辰】

潮，所謂潮流，一方面意味著一時的流行，且具一定主流地位；另一方面，潮起潮落，是動態起伏；現代年輕人更用「潮」，形容一個人穿著時尚。

自1992年後，台灣人認同漸漸提升，至2014年太陽花學運到達新一波高峰。於此同時，台獨的立場認同亦逐漸成長，變成一種「潮」，2019年再因為「芒果乾」的社會氛圍影響，偏向獨立與儘快獨立的立場認同有所上升。

一個「潮」字，其實帶出三種不同的意涵。一是文化認同暨政治認同的改變，不再像過去以「中國」二字為認同依歸，取而代之的是漸升的「台灣認同」，「天然獨」世代在2014年太陽花學運華麗登場於政治舞台，這個世代支持台灣現狀是個獨立自主的主權國家——即「獨台」（亦有人稱為「華獨」），卻不必然主張台灣獨立建國。然而，在民進黨的鼓吹下，天然獨的概念為民進黨創造，被創造的概念也被民進黨綁架，宛如天然獨的代言人，甚而排擠所謂天然獨中支持華獨或中華民國派的聲音，遂成為汲取政治利益的工具，也是一種鬥爭的「潮」。

這種文化暨政治認同的改變，猶如月力帶動地球的潮汐，本應海浪綿綿，溫和淘洗著地球的地貌，卻受到政治力的介入，偶有兇猛異常的大浪打上岸，將岸邊觀浪之人捲入海中，是為「潮」中隱含著凶險。

二是這個受到人為催化的「潮」禁得起考驗嗎？不同於自1992年後的文化暨政治認同的轉變，台獨是2014年太陽花學運後，在政治的推波助瀾下，化為一時的大浪，年輕世代大量轉發相關訊息，民進黨似乎在此間成為護國保權的化身。惟此種大浪究竟能否撐過國際現實的考驗，抑或是後繼無力，僅是台獨人士的黃粱一夢，尚需實際驗證。不過，已有學者提出相關調查，顯示台灣人民對於台獨，傾向一種理性的成本考量，台獨傾向在遇到某些情況時可能會選擇退一步或其他立場。

三是取自年輕人穿著入時的形容詞——「潮」，好看、美觀、同儕都愛，是大量轉發政治或台獨訊息的一種跟風，或說「時尚」，只不過跟風的背後可能是一種無奈。當代的民主選舉遂成為一種金錢文化跟資本力的展現，年輕人不具財力，去和佔據資源、政治地位、掌控遊戲規則的政治人物競爭，在此情況下，消極的轉貼訊息成了少數能做的事情，有些政治效能感更高的年輕人，會選擇選舉之外的方式「關心」政治，能否產生實質作用則是另一回事了。

台灣人之問：我們是誰？

「我們必須先知道我們是誰，才會知道我們的利益是什麼。」這是杭亭頓（Samuel P. Huntington）談及國族認同對於國家發展重要性的重要詮釋。杭亭頓認為，清楚的國族認同，有助於國家發展。或許這是台灣近20年來，社經發展停滯不前的重要原因與背景。

政大選舉研究中心試著以量化方式，畫出台灣民眾的台灣人／中國人的認同趨勢。「我是台灣人」跟「我是中國人」的認同在1995年時交叉，「我是台灣人」認同傾向首次超過「我是中國人」，而在2007年時，「我是台灣人」與「我既是台灣人又是中國人」的認同傾向亦首次交叉。而後，「我是台灣人」認同傾向逐年上升，到2014年太陽花學運為一頂峰，2015年後「我是台灣人」大體維持在55%左右。原先高於台灣人認同的「中國人認同」，1997年後逐年下降，目前皆維持在5%以下。

台灣人的單一認同已超越台灣人／中國人的雙重認同，或許有助於打造台灣的單一國族認同，卻不必然指涉出「台獨建立國家」這個選項。原因在於，國族認同是一種人們心中的「終極價值觀」（consummatory value），既然是價值觀，本質上即為情緒性跟爭議性的，很容易讓人在討論重要政策之時，變得激動之外，議題、討論內容隨之失焦，更遑論「工具性」的討論，核心價值觀沒有確立，焉能聚焦？而這個終極價值觀不必然涉及獨立建國與否，若以台灣而言，它可能是討論國家現況何去何從，亦可能是如何擘劃對中國的經貿政策等，且此種價值觀必須是幾乎接近「共識」，至少是「大部分人儘管不喜歡但還能接受的價值觀」。

另外，根據政大選舉研究中心的調查結果，支持「維持現狀」者總計有57.5%，高於傾向獨立的25.7%與傾向統一的10.4%。此調查結果顯示，獨立可能並非是台灣目前的共識，維持現狀可能才是。要注意的是，此處提及的獨立，意指破除中華民國或說現狀框架，建立一個新的、形式上的政治實體，也是一般人所知的「台獨」。

然而，維持現狀本身亦有分歧。從中又可分為「華獨」、「中華民國不代表台灣，它就是一個政治實體」偏向兩個中國的主張等諸多具有細微差異、實際上異中多同的政治主張。對台灣人來講，「我們是誰？」這個問題會是未來的重點，而所謂的天然獨世代所持的主張大體而言，偏向維持現狀。天然獨的概念為民進黨創造，被創造的概念也被民進黨綁架，被政治操弄成與台獨變為同路人，卻徹底忽略天然獨世代擁有的多種政治主張。在政治操弄下，前述的終極價值觀同時受內部因素，以及外部因素的影響難以形成。因此，「台灣人，我們是誰？」這個問題，顯然在大選的激情過後還要繼續問下去。

「台獨浪潮」禁得起多大考驗？

Reuters 分享 facebook 根據台灣民主基金會於2018年釋出的一份民調，如果台灣宣佈獨立導致中國武力攻打台灣的話，有55.0%的民眾願意，或非常願意為保衛台灣而戰，35.9%的民眾不願意。但是，如果中國大陸為了統一而對台灣使用武力的話，則有將近七成（67.7%）民眾願意，或非常願意為保衛台灣而戰，39歲以下年輕人的自我防衛的決心更高，甚至突破70%。

不過，若是把問題換個方式，改成「請問您認為台灣人願不願意為保衛台灣而戰？」認為不願意者有44.9%，認為願意者有41.8%。儘管根據民調結果，有67.7%人表示願意為了在中國大陸武統的情況下，為了台灣而戰，但卻對於其他人願意與否較無信心，而大多數人心知肚明「獨立導致戰爭」的可能性是很大的，若是因為台獨而引起大陸武力犯台，願意一戰者又更少。證明前面篇幅所提，台灣人在思考獨立與否時，更傾向於考量成本的理性思考，獨立若是在沒有戰爭的前提下，才會是「最優先」的選項。

另一方面，根據美國杜克大學政治系教授牛銘實長年進行研究，據其2019年最新的調查結果，顯示有57.1%的人贊成維持現狀，贊成獨立之人僅有22.4%，統一則更少。此外，有60.3%的人在台灣宣佈獨立導致大陸武力犯台時，不贊成台灣獨立，只有29.8%的人仍舊贊成獨立；問題換成台灣宣佈獨立而大陸不會武力犯台時，贊成者則有62.0%；當問到兩岸發生戰爭時，認為台灣人會抵抗的有61.6%。其中一題調查是「如果因為台灣宣佈獨立，大陸攻打台灣，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」2017年時認為會的人有40.5%，2019年則為48.5%；若果真兩岸發生戰爭，願意抵抗到底的台灣人有23.3%。

上述在在顯示，台灣人對於國家統獨議題，傾向於選擇保守的路，能夠保住、守住自己生命、財產與安全的路，更顯示出台獨實際上禁不起國際與兩岸情勢的考驗。

「跟風」的無奈與茫然

一場選舉所費不貲，動輒花費數千萬的選舉支出時有所聞，如此撒鈔票的選舉文化，年輕人縱有滿腔抱負，皆被這種金錢文化拒於門外。年輕人在此時能夠選擇的公共參與途徑，在沒有選舉的平常時期，不外乎參加社會運動（積極）、轉貼政治或公共事務訊息（消極），而多數年輕人傾向選擇消極的參與方式。

為了姑且尚能展現出「關心公共事務」的樣貌，除了轉貼訊息外，跟著較有自我主張、幾乎身兼意見領袖的同儕一齊為特定議題發聲，時有所見。藉以逃避看似民主之下人人平等、實則無能為力，而僅能看著掌控資源暨遊戲規則者，玩他們的政治遊戲，並且重複循環著上述模式。

是故，第三個「潮」才會取自年輕人形容他人穿著時尚的「潮」意，因為跟風轉貼外，縱想參與公共事務亦是苦無途徑，參與後能否造成實際的影響又是另一回事。儘管2010年茉莉花革命乃是由年輕人在網路上串聯，配合實體的示威遊行而成為燎原星火，惟進入21世紀後，能夠擴大成如此規模的網路暨實體社會運動鮮有見之，並不能把茉莉花革命視為一般的例子。

另外，台獨在年輕族群中，開始成為一種潮流，背後亦是年輕族群對未來的茫然，誠如杭亭頓所言，「我們必須先知道我們是誰，才會知道我們的利益是什麼」，這句話涉及的是身份認同及國家認同，甚至二者合一為國族認同，沒有認同感則不知該怎麼走下去。年輕族群以為「只要打倒某個黨或某個人」，就有助於找到終極價值觀，便能守護他們心中所想要捍衛的「事物」。事實上，沒有任何人可以宣稱自己代表某種終極價值，如同沒有任何政黨可以宣稱自己代表台灣或代表中華民國——層次完全不同的事物，如何能放在一起討論並畫上等號？所有試圖綁架終極價值的政黨或政治人物，為的絕不會是年輕族群，而是他們自己的政治利益。