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直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05多維TW

【文/陳鄭為】

四年前總統大選檯面三組總統候選人激戰的景況，之於民主化後的歷屆大選，一點都不新奇；至於多黨諸公，各言爾志，亦本是民主政治常態，也不足為奇。但有一點說來倒是詭異：若從1996年直選總統起算，台灣民主化起起伏伏24年，幾經政黨輪替與候選人更迭，卻有一道萬變不離其宗、恆真的政治符號——蔣經國，一直存在於台灣的民主化時空。

「蔣經國」三個字仿若不曾缺席過任何一場大選一般，泛藍陣營的「蔣經國們」每逢大選便高呼其名諱，用以召喚支持者記憶，投下一張張為緬懷蔣經國的選票；泛綠政黨則從來在「蔣經國」這一符號上陷入失語，「打老蔣不打小蔣」，成為泛綠忌諱莫名的打藍套路。

中央社
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爾今，韓國瑜一方自詡喊出「庶民蔣經國、數位孫運璿」，昔日的宋省長則不須多言，蔣經國秘書的光環從來閃亮，競選期間自然也不忘了置入於蔣經國銅像前敬禮的橋段。可以說，經國門生的形象在本屆系出藍營的一方，依舊寶刀未老。

總統府裏的經國廳

2016年3月，總統府為紀念蔣經國，將三樓大禮堂命名為「經國廳」，國家發展委員會次月發佈一項「民眾對總統府經國廳命名相關議題的看法」民意調查，結果顯示，47%的受訪者認為命名適當，近55%受訪者認同「經國廳」的命名是為了紀念蔣經國對台灣的貢獻。此外，另有74%的受訪者同意，蔣經國任內推動十大建設，促進台灣經濟與社會蓬勃發展；並解除戒嚴，開放報禁、黨禁，規劃國會全面改選與省市長民選，晚年更開放大陸探親，開啟兩岸關係新局。其一生推動台灣經濟、社會與民主轉型，具有重要貢獻。

無獨有偶，《遠見》雜誌在2019年10月針對台灣上市櫃企業負責人調查，詢問歷任總統對台灣誰最有貢獻？結果高達78.9%受訪者最肯定蔣經國，狠甩第二名李登輝的10.0%，以及蔣中正（2.1%）、馬英九（1.6%）、蔡英文（1.1%）、嚴家淦（0.5%）、陳水扁（0.5%）等人。此外，若進一步以蔣經國為關鍵字搜尋博客來、誠品、讀冊等網路書店，以蔣經國為主題的相關書目筆數，不僅全部領先陳水扁，在不同平台間，也有勝過馬英九與蔡英文的數據表現。

就此評之，蔣經國儘管逝世30餘年，其在台灣民間的聲望不墜，可謂公認的事實。這也難怪，韓國瑜頻以庶民連結蔣經國，宋楚瑜再於首場政見發表會上，暢言44年從政經驗，一路追隨蔣經國、孫運璿，皆不枉「蔣經國」三字從來都是台灣政治排行榜上的熱搜關鍵字。

保守偏右的選民結構

或許真的因為蔣經國的年代，就一代台灣人回想起來，太過於美好——如此精神抖擻、多麼地容光煥發。每到選舉，尤其泛藍政黨與政治人物，無一不把這位前總統請出來，為自己攀親帶故，甚而精神加身。

然而，儘管眾家政客為自己貼上小蔣標籤的動機，再明瞭不過，但隨著台灣政經發展與社會變遷，訴求蔣經國此一符號以喚醒選民記憶的策略，之於泛藍政黨而言，吸票的邊際效應恐無可避免地正在遞減。

回顧台灣的政治發展，由於紛紜雜沓多年，台灣社會容易輕易地認為每遇選舉的內部分歧在於統獨認同、在於藍綠。然而，這只是結構的一部分組成，只回應了當全國是一個超大單一選區的總統選舉景況，而沒有確切回應為何民進黨過去在地方選區稍大的縣市長選舉能贏，但在要撒豆成兵的國會與地方議會的選舉中，卻始終難以獨力支撐起優勢的問題。

2016年國會選舉的結果，民進黨獨力過半或是一場意外，太陽花學運雲湧的推波，並不是常態，這一點民進黨想必瞭然於心。就以最近的2018年縣市議會選舉為例，民進黨在小選區表現，也就贏得嘉義縣、屏東縣和台南市，弱勢可見一斑。說到底，是台灣社會、台灣的選民長年慣性仰賴的是一個保守的、中間偏右的新自由主義發展路線決定了這樣的結構，而選民有這樣的擁抱，主要奠基於過去台灣經濟蓬勃發展時，予一兩代台灣人一段鮮明且樂道多年的經驗記憶，這樣的懷舊情愫在最激昂的總統大選之外的選舉，最容易不被干擾地流露出來。若給予彼時經濟路線的時代取一個名字，化繁為簡，或許就叫作蔣經國吧！

在外界多定性韓國瑜的「韓粉」以及國民黨的選民是庶民、是中華民國派，卻忽略了他們更是一群投票傾向長期偏好保守偏右的群體，這便是一個相對於自由派陣營難破的結構限制，儘管民進黨2016年挾著政治環境取得短暫突圍，但當結構不變，終究容易回到「保守」的政治常態。

然而，儘管保守結構看似牢固，但以國民黨為首的「蔣經國們」卻有一道隱憂：國民黨如何將前述的發展意識，繼往開來、綿延至1980年後的一代是個問題，因為這一代人出社會後，並未享用過保守偏右的經濟路線帶來的利益，缺少了記憶點，讓他們去信服國民黨的「蔣經國」經濟路線是好的，這也成為國民黨儘管有著優勢的經濟政策，卻無法拉近與年輕選民距離的一項因素。

講不講「經國」？

當台灣選民在經濟路線的偏好上，存在保守偏右的慣性時，民進黨該如何作為？在深知蔣經國在民間的好聲望，「打老蔣不打小蔣」成為民進黨眾間的一股默契。就算代表民進黨角逐北市立委的吳怡農，此前一度罕見「戰蔣經國」，喊出蔣經國是「害父親沒工作」的壞人，最後也因為反效果，改口肯定蔣經國代表的反共精神，用以止血。

在電影《再見列寧》（Good bye, Lenin!）中，身為忠誠共產黨員的母親在一次昏迷清醒後，兩德已經統一，子女為了不讓母親受到過大的刺激，而努力在母親的世界裏，持續建築一個東德並未解體的樣貌。回過頭來看台灣歷屆的大選，其實也存在部分雷同的旨趣。

台灣經濟與政治發展迄今，一直紛爭於「再見蔣經國」，或「再見，蔣經國」的分岔點上，事實上，台灣的經濟發展早已告別老生常談的國家主導產業經濟、家父長制的國家社會關係、長年的威權統治，以及強調支配與服從性的發展路線。但從彼時到今日，仍有不小比重的選民，續將經驗與記憶定格在那個美好時代，也正由於此，藍綠政黨才受制蔣經國符號多年，一方反覆提及，一方避之唯恐不及。

時代在走，蔣經國真的還要繼續再有嗎？這樣的詰問並非要毀譽蔣經國治理台灣的功績，而是當現下年輕選民普遍未受到彼時保守偏右的經濟路線嘉惠時，政治人物卻對於舊時念念不忘，繼續對青年世代訴諸上個世紀的經濟發展說帖，而非擘畫、創新台灣新的發展藍圖，只「蔣經國」，不講「經國」，這無疑自曝企圖與眼界不足，也緣木求魚。

當眼下世界政經情勢丕變，早已不再是冷戰格局，就連後冷戰都不見得足以說嘴，不論是藍綠政黨、政治人物，都該告別蔣經國了，而非年復一年、屆復一屆地消費蔣經國。當前台灣的政治發展，唯有意識到在停止緬懷蔣經國之後，才能有再創新領導典範的一個機會。試問泛藍與泛綠有意問鼎大位的總統級人選們，自創一個屬於自己領導的理想型（ideal type）真有這麼難嗎？

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《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

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